Швеция объявила о масштабной закупке дронов на сумму более $400 млн

Швеция объявила о масштабных инвестициях в развитие беспилотных систем, которые должны усилить обороноспособность страны в условиях современных угроз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Швеции Пала Йонсона, сделанном во время ежегодной оборонной конференции, цитирует Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы оборонного ведомства, на закупку беспилотных систем будет направлено 4 млрд шведских крон, что составляет около 437 млн долларов. Поставки планируют осуществить в течение ближайших двух лет.

Читайте также: Франция и Германия отложили запуск истребителя нового поколения

Какие беспилотные системы приобретет Швеция

В рамках программы Швеция планирует закупить широкий спектр беспилотных решений. Речь идет о беспилотных самолетах дальнего радиуса действия, системах электронной борьбы, разведывательных дронах, а также морских беспилотниках для наблюдения и разминирования.

Министр обороны подчеркнул, что такие технологии будут играть ключевую роль в будущих конфликтах.

"Никто не знает, как будет выглядеть следующая война, но одно ясно: будущее поле боя будет характеризоваться беспилотными системами и дальностью действия", - заявил Пал Йонсон.

Читайте: Швеция передала Украине 26 самоходных гаубиц Archer

Оборонные расходы и планы на будущее

Йонсон подчеркнул, что страны, которые не осознают значение новых военных технологий, рискуют потерпеть поражение. По его словам, игнорирование развития беспилотных систем может иметь фатальные последствия.

Накануне министр также сообщил, что Швеция направит 15 млрд шведских крон на укрепление противовоздушной обороны. Основной акцент делается на защите гражданского населения и критической инфраструктуры.

Кроме того, правительство Швеции планирует в 2026 году увеличить оборонный бюджет на 26,6 млрд крон, что позволит приблизиться к целевым показателям НАТО. Ранее также сообщалось о намерениях Вооруженных сил Швеции приобрести дополнительные системы ПВО на сумму 3,5 млрд крон.

Ранее правительство Швеции объявило о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону.

Читайте также: К заявлениям Трампа о Гренландии нужно относиться серьезно, - глава МИД Швеции Стенергард