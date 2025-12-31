Франция и Германия отложили запуск истребителя нового поколения

Германия и Франция не смогли урегулировать конфликт вокруг проекта истребителя нового поколения FCAS до конца года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euractiv.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Основные причины задержки

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон планировали завершить соглашения по программе Future Combat Air System до конца 2025 года. Однако, как отметил представитель правительства, окончательное решение о продлении проекта еще не принято, и новая дата его принятия пока не названа.

Главным предметом спора является роль французского подрядчика Dassault, который стремится возглавить проект, обходя немецкого партнера Airbus. Кроме того, разные военные потребности стран затрудняют совместную работу: Франция планирует использовать самолеты для ядерных боеголовок и авианосцев, а Германия уже выбрала американские F-35 для ядерных задач НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия построила 280 км заграждений вдоль границы с Россией

Угроза терминам и технологическим новациям

Будущий истребитель предназначен для работы в сети с дронами и цифровым боевым облаком и должен заменить воздушные флоты Германии, Франции и Испании с 2040 года. Любая новая задержка может поставить под угрозу график внедрения и развитие боевого облака и систем беспилотников, предусмотренных в программе FCAS.

"Всеобъемлющая франко-германская программа действий по вопросам внешней политики и безопасности пока не позволила решить вопрос о совместном истребителе на уровне президента и канцлера", – заявил представитель правительства Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция не нашла никаких убедительных доказательств "атаки" Украины на резиденцию Путина, - Le Monde

Еще в октябре СМИ сообщали, что в Европе начали серьезно рассматривать альтернативные варианты создания истребителя нового поколения из-за затяжных проблем с проектом FCAS.

Ранее мы писали, что Великобритания готовится к усилению обороны из-за угрозы со стороны РФ.

Читайте: Стратегия нацбезопасности Трампа: Мелони заявила о рисках для Европы