Латвия построила 280 км заграждений вдоль границы с Россией

Латвия официально завершила масштабный проект по возведению инженерных заграждений вдоль границы с Россией как элемент усиления национальной безопасности.

По информации латвийской стороны, сооружение физического барьера является лишь первым этапом комплексной системы защиты границы. Сейчас государство переходит к следующей фазе работ.

Инфраструктура и техническое укрепление границы

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис подчеркнул, что после завершения строительства ограждения продолжается внедрение современных систем видеонаблюдения и технического мониторинга. Они должны обеспечить постоянный контроль над восточной границей Европейского Союза.

"Физический барьер — это только начало. Мы последовательно строим комплексную систему безопасности границы", — отметил Козловскис.

Кроме самого ограждения, обустроены дороги для пограничного патрулирования, технические платформы и контрольные пункты. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы и перемещения вблизи границы.

Масштабы проекта и дальнейшие планы

Общая длина установленного инженерного барьера на границе с Россией составляет около 280 километров. Проект реализован в ответ на рост рисков безопасности и угроз нелегальной миграции.

В весенний период 2026 года Латвия планирует начать обустройство понтонных переходов на заболоченных участках вблизи озера Питель. Это должно усилить контроль в труднодоступных районах.

Ранее Латвия завершила строительство аналогичного заграждения на границе с Беларусью. В 2024 году там был возведен барьер длиной около 145 километров.

Параллельно в стране рассматривают возможность демонтажа железнодорожных путей, ведущих к российской границе, как дополнительную меру безопасности.

