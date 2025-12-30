РУС
Латвия построила 280 км заграждений вдоль границы с Россией

Российско-латвийская граница

Латвия официально завершила масштабный проект по возведению инженерных заграждений вдоль границы с Россией как элемент усиления национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственной компании Valsts Nekustamie Īpašumi (VNĪ), которая координирует реализацию проекта безопасности.

По информации латвийской стороны, сооружение физического барьера является лишь первым этапом комплексной системы защиты границы. Сейчас государство переходит к следующей фазе работ.

Инфраструктура и техническое укрепление границы

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис подчеркнул, что после завершения строительства ограждения продолжается внедрение современных систем видеонаблюдения и технического мониторинга. Они должны обеспечить постоянный контроль над восточной границей Европейского Союза.

"Физический барьер — это только начало. Мы последовательно строим комплексную систему безопасности границы", — отметил Козловскис.

Кроме самого ограждения, обустроены дороги для пограничного патрулирования, технические платформы и контрольные пункты. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы и перемещения вблизи границы.

Масштабы проекта и дальнейшие планы

Общая длина установленного инженерного барьера на границе с Россией составляет около 280 километров. Проект реализован в ответ на рост рисков безопасности и угроз нелегальной миграции.

В весенний период 2026 года Латвия планирует начать обустройство понтонных переходов на заболоченных участках вблизи озера Питель. Это должно усилить контроль в труднодоступных районах.

  • Ранее Латвия завершила строительство аналогичного заграждения на границе с Беларусью. В 2024 году там был возведен барьер длиной около 145 километров.
  • Параллельно в стране рассматривают возможность демонтажа железнодорожных путей, ведущих к российской границе, как дополнительную меру безопасности.

+9
Ви помітили Латвія - ЗБУДУВАЛА. Не збудує, затвердить, планує і ТД. А конкретно новина, що взяли і збудували 🐱
30.12.2025 00:29
+6
Зачем ? Путь к успеху - сначала шашлыки, потом асфальт, потом цветы от 10км от лбз, потом 20+ планов перемог
30.12.2025 00:22
+6
Зате Ярсеній Яценюк з дружиною з древнього жидівського роду Гур тепер мають заможне життя на Маямі, а сам Сєня-кролик час від часу "вчить недолугих українців" як правильно любити Батьківщину... "Куля в лоб" десь заблукала...
30.12.2025 00:34
Зачем ? Путь к успеху - сначала шашлыки, потом асфальт, потом цветы от 10км от лбз, потом 20+ планов перемог
30.12.2025 00:22
А про перекладання тротуарної плитки забули!
30.12.2025 00:38
Ви помітили Латвія - ЗБУДУВАЛА. Не збудує, затвердить, планує і ТД. А конкретно новина, що взяли і збудували 🐱
30.12.2025 00:29
Цікаво, проти танків, літаків чи навіть піхоти це допоможе? Хіба що проти звірюшок ефективно.
30.12.2025 06:40
А ще, проти оцих. Не так ефективно але, як тимчасовий фактор стримування, годний.

30.12.2025 08:26
Зате Ярсеній Яценюк з дружиною з древнього жидівського роду Гур тепер мають заможне життя на Маямі, а сам Сєня-кролик час від часу "вчить недолугих українців" як правильно любити Батьківщину... "Куля в лоб" десь заблукала...
30.12.2025 00:34
Я ХЗ, але ШІ каже, що:

Де він знаходиться:

Хоча він і не на видному політичному місці, він постійно в Україні, координуючи гуманітарну та благодійну допомогу, і є активним у соціальних мережах.

"
30.12.2025 08:39
Наші чисельні правоохоронні органи теж десь заблукали, розбазарюванням коштів
так ніхто не зацікавився
так ніхто не зацікавився
30.12.2025 09:00
А тепер "засіють клумби"... Мінами...
30.12.2025 00:37
А якшо порушник "стояти" не буде, стрільба по ньому почнеться? Начебто не обіцяють добрі латишські прикордонники.
30.12.2025 00:42
Якщо фото не ілюстративне…
Копія стіни Яценюка. Хоча в нових умовах може бути й актуально, якщо забезпечити постійне спостереження дронами і кількадесят тисяч дронів готових до застосування по ворогу.
І ще мене турбує питання: нащо там ворота?
30.12.2025 00:52
Для депортації кацапів копняком.
30.12.2025 04:00
Забор то не есть сама граница. Граница обозначается пограничными столбами с номерами и покрашены в цвет флага,они находятся дальше. Возле забора культивированная земля - ксп(кортрольно следовая полоса),на ней остаются следы. Вот ворота нужны для перехода погранцов и патрулирования.
П.с."веселая" срочная служба на данном курорте в жопе мира. У нас также кроме красивого забора.
П.с."веселая" срочная служба на данном курорте в жопе мира. У нас также кроме красивого забора.
30.12.2025 04:50
Так, ви праві, бо модель комплексного інженерного облаштування кордону (проєкт «Стіна» який розроблявся науково-досліднецькими інститутами) ,і яку Україна почала реалізовувати у 2014 році, стала прототипом для аналогічних систем у низці країн ЄС та НАТО. І на сьогоднішній день це є Польша, Литва, Латвія,Єстонія і навіть ФІнляндія.....
30.12.2025 06:54
Це щоб кролики не пробігли ??
30.12.2025 02:38
Схоже, Яценюк в Латвію переселився.
30.12.2025 06:42
Кулявлобний
30.12.2025 08:31
А, кролячі сітки, як це знайомо.... здається у них теж відмивання коштів
чи може думають, що з росії будуть наступати кролики?

30.12.2025 09:12
 
 