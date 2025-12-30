Латвия построила 280 км заграждений вдоль границы с Россией
Латвия официально завершила масштабный проект по возведению инженерных заграждений вдоль границы с Россией как элемент усиления национальной безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственной компании Valsts Nekustamie Īpašumi (VNĪ), которая координирует реализацию проекта безопасности.
По информации латвийской стороны, сооружение физического барьера является лишь первым этапом комплексной системы защиты границы. Сейчас государство переходит к следующей фазе работ.
Инфраструктура и техническое укрепление границы
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис подчеркнул, что после завершения строительства ограждения продолжается внедрение современных систем видеонаблюдения и технического мониторинга. Они должны обеспечить постоянный контроль над восточной границей Европейского Союза.
"Физический барьер — это только начало. Мы последовательно строим комплексную систему безопасности границы", — отметил Козловскис.
Кроме самого ограждения, обустроены дороги для пограничного патрулирования, технические платформы и контрольные пункты. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы и перемещения вблизи границы.
Масштабы проекта и дальнейшие планы
Общая длина установленного инженерного барьера на границе с Россией составляет около 280 километров. Проект реализован в ответ на рост рисков безопасности и угроз нелегальной миграции.
В весенний период 2026 года Латвия планирует начать обустройство понтонных переходов на заболоченных участках вблизи озера Питель. Это должно усилить контроль в труднодоступных районах.
- Ранее Латвия завершила строительство аналогичного заграждения на границе с Беларусью. В 2024 году там был возведен барьер длиной около 145 километров.
- Параллельно в стране рассматривают возможность демонтажа железнодорожных путей, ведущих к российской границе, как дополнительную меру безопасности.
