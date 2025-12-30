Латвія збудувала 280 км загороджень уздовж кордону з Росією

Латвія офіційно завершила масштабний проєкт зі зведення інженерних загороджень уздовж кордону з Росією як елемент посилення національної безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні державної компанії Valsts Nekustamie Īpašumi (VNĪ), яка координує реалізацію безпекового проєкту.

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За інформацією латвійської сторони, спорудження фізичного бар’єру є лише першим етапом комплексної системи захисту кордону. Наразі держава переходить до наступної фази робіт.

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Інфраструктура та технічне укріплення кордону

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс наголосив, що після завершення будівництва огорожі триває впровадження сучасних систем відеоспостереження та технічного моніторингу. Вони мають забезпечити постійний контроль над східним кордоном Європейського Союзу.

"Фізичний бар’єр — це лише початок. Ми послідовно будуємо комплексну систему безпеки кордону", — зазначив Козловскіс.

Окрім самої огорожі, облаштовано дороги для прикордонного патрулювання, технічні платформи та контрольні пункти. Це дозволяє оперативно реагувати на потенційні загрози та переміщення поблизу кордону.

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Масштаби проєкту та подальші плани

Загальна довжина встановленого інженерного бар’єру на кордоні з Росією становить близько 280 кілометрів. Проєкт реалізовано у відповідь на зростання безпекових ризиків та загроз нелегальної міграції.

У весняний період 2026 року Латвія планує розпочати облаштування понтонних переходів на заболочених ділянках поблизу озера Пітель. Це має посилити контроль у важкодоступних районах.

Раніше Латвія завершила будівництво аналогічної загорожі на кордоні з Білоруссю. У 2024 році там було зведено бар’єр завдовжки близько 145 кілометрів.

Паралельно у країні розглядають можливість демонтажу залізничних колій, що ведуть до російського кордону, як додатковий захід безпеки.

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