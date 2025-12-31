Франція та Німеччина відклали запуск винищувача нового покоління

Німеччина і Франція не змогли врегулювати конфлікт навколо проєкту винищувача нового покоління FCAS до кінця року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euractiv.

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Основні причини затримки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон планували завершити домовленості щодо програми Future Combat Air System до кінця 2025 року. Однак, як зазначив представник уряду, остаточного рішення щодо продовження проєкту ще не прийнято, і нову дату його ухвалення наразі не названо.

Головною суперечкою є роль французького підрядника Dassault, який прагне очолити проєкт, обходячи німецького партнера Airbus. Крім того, різні військові потреби країн ускладнюють спільну роботу: Франція планує використовувати літаки для ядерних боєголовок та авіаносців, а Німеччина вже обрала американські F-35 для ядерних завдань НАТО.

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Загроза термінам та технологічним новаціям

Майбутній винищувач призначений для роботи у мережі з дронами та цифровою бойовою хмарою і має замінити повітряні флоти Німеччини, Франції та Іспанії з 2040 року. Будь-яка нова затримка може поставити під загрозу графік впровадження та розвиток бойової хмари і систем безпілотників, передбачених у програмі FCAS.

"Всеосяжна франко-німецька програма дій з питань зовнішньої політики та безпеки поки що не дозволила вирішити питання про спільний винищувач на рівні президента і канцлера", – заявив представник уряду Німеччини.

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Ще в жовтні ЗМІ повідомляли, що в Європі почали серйозно розглядати альтернативні варіанти створення винищувача нового покоління через затяжні проблеми з проєктом FCAS.

Раніше ми писали, що Велика Британія готується до посилення оборони через загрозу з боку РФ.

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