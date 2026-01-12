Швеція оголосила про масштабну закупівлю дронів на понад $400 млн

Швеція оголосила про масштабні інвестиції у розвиток безпілотних систем, які мають посилити обороноздатність країни в умовах сучасних загроз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пала Йонсона, зробленій під час щорічної оборонної конференції, цитує Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами очільника оборонного відомства, на закупівлю безпілотних систем буде спрямовано 4 млрд шведських крон, що становить близько 437 млн доларів. Поставки планують здійснити протягом найближчих двох років.

Які безпілотні системи придбає Швеція

У межах програми Швеція планує закупити широкий спектр безпілотних рішень. Йдеться про безпілотні літаки дальнього радіуса дії, системи електронної боротьби, розвідувальні дрони, а також морські безпілотники для спостереження та розмінування.

Міністр оборони наголосив, що такі технології відіграватимуть ключову роль у майбутніх конфліктах.

"Ніхто не знає, як буде виглядати наступна війна, але одне ясно: майбутнє поле бою буде характеризуватися безпілотними системами та дальністю дії", — заявив Пал Йонсон.

Оборонні витрати та плани на майбутнє

Йонсон підкреслив, що країни, які не усвідомлюють значення нових військових технологій, ризикують зазнати поразки. За його словами, ігнорування розвитку безпілотних систем може мати фатальні наслідки.

Напередодні міністр також повідомив, що Швеція спрямує 15 млрд шведських крон на зміцнення протиповітряної оборони. Основний акцент робиться на захисті цивільного населення та критичної інфраструктури.

Крім того, уряд Швеції планує у 2026 році збільшити оборонний бюджет на 26,6 млрд крон, що дозволить наблизитися до цільових показників НАТО. Раніше також повідомлялося про наміри Збройних сил Швеції придбати додаткові системи ППО на суму 3,5 млрд крон.

