Школьников в Латвии будут учить работать с беспилотниками
В Латвии со второго семестра текущего учебного года планируют постепенно ввести практические занятия по управлению беспилотниками в рамках уроков государственной обороны.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Латвии, которое цитируют LETA и портал Delfi.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в настоящее время школьники изучают теоретические возможности дронов, однако программу расширят практическими навыками управления БПЛА.
Практическое обучение с дронами в школах
В Министерстве обороны Латвии отметили, что теоретические занятия по дронам уже второй год входят в курс. В дальнейшем они будут дополнены практическими упражнениями.
"Цель занятий — предоставить ученикам базовые навыки действий в кризисных и военных ситуациях", — говорится в аннотации к концепции государственной обороны.
Летом 2025 года уже организованы образовательные лагеря по управлению дронами. В них приняли участие 28 учеников.
Государственная оборона как обязательный предмет
Согласно концепции, утвержденной Сеймом в октябре 2023 года, уроки гособороны стали обязательными с 2024/2025 учебного года.
Занятия проводятся раз в месяц в течение одного учебного дня. Они длятся восемь часов. Предмет направлен на формирование навыков безопасности и гражданственности.
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия имеет долгосрочные планы в отношении Латвии и разрабатывает новые гибридные механизмы влияния, в частности с прицелом на парламентские выборы, которые состоятся в стране этой осенью.
Кулемети практично не здатні збивати дрони.
РЕБ не здатен протистояти ФПВ-дронам повноцінно: дрон не руйнується, а лише повертається назад для повторної спроби. І навіть якщо він не долетить назад, то його можна евакуювати вантажним дроном в тил.
РЕБ абсолютно не допоможе проти дронів бомберів, дронів з донаведенням, запрограмовані, з ШІ та на оптоволокні.
Дробовик? Це ще треба вміти попасти, а якщо дронів багато - то нереально в практичному бою. І якщо корпус покритий металом, то дробовик просто ********** дрон замість руйнації.
Антидронова сітка? Нею дуже важко попасти на швидкий дрон. Ну припустимо один дрон ви так відіб'єте, а решту?
І це ще я нічого не сказав про арту та КАБи проти піхоти.
Дрони можуть діяти на багато кілометрів, а якщо запускати з дрона-матки та евакуювати вантажними дронами, то ще далі. А піхота діє до кілометра, навіть снайпери стріляють лише не більше ніж на пару кілометрів.
Піхота - це лише ходячі прапорці, що мітять для совкових гавнокомандуючих територію (бо вони так звикли). Практична користь від піхоти мінімальна. Воювати піхоті в мільйон разів простіше, якщо ворога знищили дрони.
Решта, як конектитись і інше навчишся швидко. Головне - наліт.
https://youtu.be/SSYLlnx8nPw?t=652 Послухай, що каже.
Генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос у відео висловив кілька критично важливих тез щодо ситуації з дронами та підготовки операторів БПЛА:
Пріоритет ворога на знищення операторів: Кривонос наголосив, що зараз російські війська зосереджені не стільки на знищенні техніки, скільки на системних ударах по розрахунках БПЛА. Ворог розуміє, що підготовка кваліфікованого спеціаліста займає набагато більше часу, ніж виробництво самого дрона [11:04].
Дефіцит кадрів: За словами генерала, в Україні спостерігається небезпечна тенденція: кількість операторів, яких ми готуємо, менша за кількість тих, кого ми втрачаємо. Це створює дефіцит фахівців, здатних ефективно працювати на полі бою [11:29].
Тривалість підготовки: Кривонос зазначив, що для того, аби оператор міг активно і професійно працювати, мінімальний термін його підготовки має становити хоча б чотири місяці. При цьому безпосереднє керування апаратом займає лише близько 20-25% від усього обсягу необхідних знань та навичок [11:38].
Системний підхід Росії: Він звернув увагу на те, що РФ ввела навчання управлінню дронами як обов'язковий предмет у школах. Це означає, що до травня 2026 року ворог може отримати сотні тисяч потенційно готових операторів [12:07].
Необхідність змін в Україні: Кривонос нагадав, що ще у 2019 році пропонував запровадити навчання керуванню дронами в українських школах на рівні РНБО. Він закликає негайно змінювати підходи до масової підготовки населення, щоб підвищити загальний рівень боєздатності нації [12:36].
"Стіна дронів" та начинка: Щодо ініціативи "Стіна дронів", генерал зауважив, що самі літальні апарати без ******** та гнучкої "начинки" швидко втрачають ефективність, оскільки ворог адаптує засоби РЕБ протягом кількох місяців [03:40].