Школьников в Латвии будут учить работать с беспилотниками

В Латвии со второго семестра текущего учебного года планируют постепенно ввести практические занятия по управлению беспилотниками в рамках уроков государственной обороны.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Латвии, которое цитируют LETA и портал Delfi.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в настоящее время школьники изучают теоретические возможности дронов, однако программу расширят практическими навыками управления БПЛА.

Практическое обучение с дронами в школах

В Министерстве обороны Латвии отметили, что теоретические занятия по дронам уже второй год входят в курс. В дальнейшем они будут дополнены практическими упражнениями.

"Цель занятий — предоставить ученикам базовые навыки действий в кризисных и военных ситуациях", — говорится в аннотации к концепции государственной обороны.

Летом 2025 года уже организованы образовательные лагеря по управлению дронами. В них приняли участие 28 учеников.

Государственная оборона как обязательный предмет

Согласно концепции, утвержденной Сеймом в октябре 2023 года, уроки гособороны стали обязательными с 2024/2025 учебного года.

Занятия проводятся раз в месяц в течение одного учебного дня. Они длятся восемь часов. Предмет направлен на формирование навыков безопасности и гражданственности.

