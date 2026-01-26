Россия готовит новые гибридные инструменты влияния на Латвию накануне выборов, - разведка страны

Россия имеет долгосрочные планы в отношении Латвии и разрабатывает новые гибридные механизмы влияния, в частности с прицелом на парламентские выборы, которые состоятся в стране этой осенью.

Об этом говорится в ежегодном отчете Бюро защиты конституции Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.

В латвийской спецслужбе считают, что Россия уже находится в прямом противостоянии с Западом, ведя его не только против Украины, но и в глобальном и идеологическом измерениях.

В отчете отмечается, что для реализации своих планов Москва постоянно адаптирует существующие и создает новые гибридные инструменты влияния. Одним из таких механизмов все чаще становится использование правовых процедур на международной арене с целью дискредитации Латвии и формирования долгосрочного международного давления, чтобы заставить страну изменить политику в отношении России и русскоязычного населения.

Бюро также предупреждает, что Россия и в дальнейшем будет представлять существенную военную угрозу для европейских государств и НАТО. По оценке спецслужбы, милитаризация российской экономики будет продолжаться даже в случае завершения или замораживания войны против Украины.

В отчете отмечается, что уровень угрозы со стороны России для Латвии останется высоким в долгосрочной перспективе.

Директор Бюро защиты конституции Латвии Эгилс Звиедрис подчеркнул, что страна должна быть готова к попыткам российского вмешательства в парламентские выборы, которые состоятся осенью.