Росія готує нові гібридні інструменти впливу на Латвію напередодні виборів, - розвідка країни

Росія має довгострокові плани щодо Латвії та розробляє нові гібридні механізми впливу, зокрема з прицілом на парламентські вибори, які відбудуться в країні цієї осені.

Про це йдеться у щорічному звіті Бюро захисту конституції Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У латвійській спецслужбі вважають, що Росія вже перебуває у прямому протистоянні із Заходом, ведучи його не лише проти України, а й у глобальному та ідеологічному вимірах.

У звіті зазначається, що для реалізації своїх планів Москва постійно адаптує наявні та створює нові гібридні інструменти впливу. Одним із таких механізмів дедалі частіше стає використання правових процедур на міжнародній арені з метою дискредитації Латвії та формування довгострокового міжнародного тиску, аби змусити країну змінити політику щодо Росії та російськомовного населення.

Бюро також застерігає, що Росія й надалі становитиме суттєву військову загрозу для європейських держав і НАТО. За оцінкою спецслужби, мілітаризація російської економіки триватиме навіть у разі завершення або заморожування війни проти України.

У звіті наголошується, що рівень загрози з боку Росії для Латвії залишатиметься високим у довгостроковій перспективі.

Директор Бюро захисту конституції Латвії Егілс Звиедріс підкреслив, що країна має бути готовою до спроб російського втручання у парламентські вибори, які відбудуться восени.