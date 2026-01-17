Швеція планує цього року розмістити в Латвії перші САУ Archer

Швеція розмістить в Латвії перші самохідні артилерійські установки Archer у 2026 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час візиту до Латвії.

Співпраця Латвії і Швеції у сфері оборони

Глава Міноборони Швеції та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підписали дорожню карту щодо зміцнення співпраці у сфері оборони між Латвією і Швецією.

Як зазначив Йонсон, співпраця країн Північної Європи та Балтії розвивається і Латвія є для Швеції важливим регіональним партнером.

Він подякував Спрудсу за роботу в контактній групі з оборони України, а Латвії – за керівництво коаліцією дронів.

Також читайте: Країни Балтії посилюють підготовку до воєнних загроз з боку Росії та Білорусі, - ЗМІ

Дорожня карта між Латвією і Швецією

Спрудс зі свого боку підкреслив, що Латвія високо цінує участь Швеції в НАТО і присутність шведських військовослужбовців в Латвії. Він також зазначив, що разом зі шведським батальйоном в Латвії розміщені компоненти ППО і оцінюються додаткові можливості.

Глава Міноборони Швеції зазначив, що підписана дорожня карта підніме співпрацю між країнами на новий рівень. Він повідомив, що перші дві артилерійські системи Archer планується розмістити в Латвії в 2026 році, а також розпочати технічне навчання персоналу.

Також читайте: Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії, - Кубілюс

Йонсон додав, що Швеція зацікавлена у використанні доступних в Латвії можливостей тестування безпілотних систем. У дорожній карті передбачені також конкретні кроки щодо розширення співпраці на морі, в тому числі в галузі берегової охорони.