Швеція планує цього року розмістити в Латвії перші САУ Archer
Швеція розмістить в Латвії перші самохідні артилерійські установки Archer у 2026 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час візиту до Латвії.
Співпраця Латвії і Швеції у сфері оборони
Глава Міноборони Швеції та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підписали дорожню карту щодо зміцнення співпраці у сфері оборони між Латвією і Швецією.
Як зазначив Йонсон, співпраця країн Північної Європи та Балтії розвивається і Латвія є для Швеції важливим регіональним партнером.
Він подякував Спрудсу за роботу в контактній групі з оборони України, а Латвії – за керівництво коаліцією дронів.
Дорожня карта між Латвією і Швецією
Спрудс зі свого боку підкреслив, що Латвія високо цінує участь Швеції в НАТО і присутність шведських військовослужбовців в Латвії. Він також зазначив, що разом зі шведським батальйоном в Латвії розміщені компоненти ППО і оцінюються додаткові можливості.
Глава Міноборони Швеції зазначив, що підписана дорожня карта підніме співпрацю між країнами на новий рівень. Він повідомив, що перші дві артилерійські системи Archer планується розмістити в Латвії в 2026 році, а також розпочати технічне навчання персоналу.
Йонсон додав, що Швеція зацікавлена у використанні доступних в Латвії можливостей тестування безпілотних систем. У дорожній карті передбачені також конкретні кроки щодо розширення співпраці на морі, в тому числі в галузі берегової охорони.
