УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8358 відвідувачів онлайн
Новини Заходи Польщі і Балтії для стримування РФ
1 391 11

Швеція планує цього року розмістити в Латвії перші САУ Archer

Українські артилеристи вже застосовують Archer на фронті

Швеція розмістить в Латвії перші самохідні артилерійські установки Archer у 2026 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час візиту до Латвії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Співпраця Латвії і Швеції у сфері оборони

Глава Міноборони Швеції та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підписали дорожню карту щодо зміцнення співпраці у сфері оборони між Латвією і Швецією.

Як зазначив Йонсон, співпраця країн Північної Європи та Балтії розвивається і Латвія є для Швеції важливим регіональним партнером.

Він подякував Спрудсу за роботу в контактній групі з оборони України, а Латвії – за керівництво коаліцією дронів.

Дорожня карта між Латвією і Швецією

Спрудс зі свого боку підкреслив, що Латвія високо цінує участь Швеції в НАТО і присутність шведських військовослужбовців в Латвії. Він також зазначив, що разом зі шведським батальйоном в Латвії розміщені компоненти ППО і оцінюються додаткові можливості.

Глава Міноборони Швеції зазначив, що підписана дорожня карта підніме співпрацю між країнами на новий рівень. Він повідомив, що перші дві артилерійські системи Archer планується розмістити в Латвії в 2026 році, а також розпочати технічне навчання персоналу.

Йонсон додав, що Швеція зацікавлена у використанні доступних в Латвії можливостей тестування безпілотних систем. У дорожній карті передбачені також конкретні кроки щодо розширення співпраці на морі, в тому числі в галузі берегової охорони.

Автор: 

Латвія (1458) Швеція (1088) САУ (263)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Saab JAS-39 Gripen був одним із трьох винищувачів, які надійшли на озброєння європейських країн у 1990-х роках, проте розробку яких починали ще під час холодної війни. Двоє інших - Dassault Rafale та Eurofighter Typhoon.

«Гріпен» був створений для протистояння радянським літакам. Те, що у Швеції не було можливості мати різноманітний парк військових винищувачів, призвело до того, що цей літак із самого початку будувався як багатоцільовий, готовий до виконання найрізноманітніших завдань - повітряного бою, ударів по землі, розвідки.

Друга національна особливість - простота обслуговування та надійність. Як і попередні винищувачі Saab, «Гріпен» може злітати з погано підготовлених смуг і навіть автомобільних доріг, а обслуговувати його може не дуже кваліфікований персонал.

Це призвело до того, що у «Гріпена» виявилася, мабуть, найнижча серед ******** літаків вартість льотної години - показник, який включає в себе витрати не лише на паливо, а й на технічне обслуговування, запчастини та інші витрати.
показати весь коментар
17.01.2026 21:22 Відповісти
+3
Трошки проспав - вже 26 таких САУ працюють в Україні.
показати весь коментар
17.01.2026 22:11 Відповісти
+3
Та там нема шо вже випробувати - оркестр грає на відмінно. Загальна поставка цих САУ - десь 50 штук + стволи.
показати весь коментар
17.01.2026 22:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Ще скажіть де точно)може краще на Гренландію відправте)
показати весь коментар
17.01.2026 21:33 Відповісти
Всі самохідні артилерійські установки Archer спочатку випробувати в Україні - а уже потім .... відправити! Перевіримо якість )))
показати весь коментар
17.01.2026 21:38 Відповісти
Трошки проспав - вже 26 таких САУ працюють в Україні.
показати весь коментар
17.01.2026 22:11 Відповісти
та я дякую за підтримку - але всі подальші випробування потрібно проводити в умовах "близьких до бойових" або в бойових... Я за це!
показати весь коментар
17.01.2026 22:13 Відповісти
Та там нема шо вже випробувати - оркестр грає на відмінно. Загальна поставка цих САУ - десь 50 штук + стволи.
показати весь коментар
17.01.2026 22:19 Відповісти
+ +
показати весь коментар
17.01.2026 22:20 Відповісти
В мене тіки одне питання - зеленский казав шо він випускає по 40 штук САУ Богдана українського виробника на місяц. Швеція, не при війні забов'язалась поставити 50 штук за два роки. Половина вже є. Там тіки один ствол на таку САУ десь з місяць точать. Де отий нарік може зробити 40 штук на місяц - у снах, тіки шо.
показати весь коментар
17.01.2026 22:28 Відповісти
3.14здабол - він і в Африці той самий...
показати весь коментар
17.01.2026 22:33 Відповісти
В листопаді 24 го на Времівському напрямку - чи були Арчери ? Хто знає ?
показати весь коментар
17.01.2026 22:23 Відповісти
Тільки звати міністра - Юнсон.
показати весь коментар
18.01.2026 09:21 Відповісти
 
 