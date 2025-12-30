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Новини Заходи Польщі і Балтії для стримування РФ
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Країни Балтії посилюють підготовку до воєнних загроз з боку Росії та Білорусі, - ЗМІ

балтія,естонія,латвія,литва

Литва, Латвія та Естонія встановлюють інженерні загородження та конструкції для підриву мостів на кордонах, готуючись стримувати можливу агресію Росії та Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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У Збройних силах Литви повідомили про створення поблизу кордону кількох десятків об’єктів для зберігання протитанкових та інженерних загороджень. Військові також висаджують дерева для прикриття ключових доріг і поглиблюють зрошувальні канави, які за потреби можуть слугувати траншеями та протитанковими бар’єрами.

Конструкції та загородження передбачають можливість швидкого підриву мостів у разі початку бойових дій, щоб унеможливити або сповільнити пересування ворожих підрозділів.

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Подібну стратегію протягом десятиліть реалізує Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією довжиною понад 1340 км. Президент Фінляндії Александер Стубб зазначав, що європейські держави мають менше говорити й більше готуватися: "Потрібно бути готовими до найгіршого, щоб уникнути його".

Водночас у країнах Балтії не всі сприймають такі заходи однозначно. В Литві окремі політики та їхні прихильники критикували владу за "воєнний шовінізм", а в Естонії командувач Збройних сил Андрус Меріло застерігав від надмірної "військової істерії", підкреслюючи, що підготовленість, а не паніка, дозволяє суспільству діяти раціонально у кризових ситуаціях.

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Нагадаємо, Латвія офіційно завершила масштабний проєкт зі зведення інженерних загороджень уздовж кордону з Росією як елемент посилення національної безпеки.

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Білорусь (8203) Балтія (419) росія (70808)
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