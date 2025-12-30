Країни Балтії посилюють підготовку до воєнних загроз з боку Росії та Білорусі, - ЗМІ

Литва, Латвія та Естонія встановлюють інженерні загородження та конструкції для підриву мостів на кордонах, готуючись стримувати можливу агресію Росії та Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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У Збройних силах Литви повідомили про створення поблизу кордону кількох десятків об’єктів для зберігання протитанкових та інженерних загороджень. Військові також висаджують дерева для прикриття ключових доріг і поглиблюють зрошувальні канави, які за потреби можуть слугувати траншеями та протитанковими бар’єрами.

Конструкції та загородження передбачають можливість швидкого підриву мостів у разі початку бойових дій, щоб унеможливити або сповільнити пересування ворожих підрозділів.

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Подібну стратегію протягом десятиліть реалізує Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією довжиною понад 1340 км. Президент Фінляндії Александер Стубб зазначав, що європейські держави мають менше говорити й більше готуватися: "Потрібно бути готовими до найгіршого, щоб уникнути його".

Водночас у країнах Балтії не всі сприймають такі заходи однозначно. В Литві окремі політики та їхні прихильники критикували владу за "воєнний шовінізм", а в Естонії командувач Збройних сил Андрус Меріло застерігав від надмірної "військової істерії", підкреслюючи, що підготовленість, а не паніка, дозволяє суспільству діяти раціонально у кризових ситуаціях.

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Нагадаємо, Латвія офіційно завершила масштабний проєкт зі зведення інженерних загороджень уздовж кордону з Росією як елемент посилення національної безпеки.