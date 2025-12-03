У НАТО оцінили ймовірність російської атаки на Балтійський регіон
Небезпека нападу Росії на країни Балтії існує, однак Альянс уважно моніторить усі дії РФ і зберігає готовність до реагування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командер Арло Абрахамсон, представник Об’єднаного морського командування НАТО, у коментарі кореспонденту УНІАН у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу.
Оцінка загрози з моря та реакція НАТО
Представник НАТО висловив свої погляди на можливу атаку з моря, а також прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що українські порти можуть стати новою ціллю після інциденту з танкером у Туреччині.
За словами Абрахамсона, НАТО має комплексний підхід до безпеки:
"НАТО — це Альянс військово-морських сил, і це включає в себе багатовимірний підхід — повітряний і морський. Мета тут потрійна. Перша — постійне розуміння обстановки… Це допомагає нам розуміти ситуацію і реагувати відповідним чином, спільно, коли це необхідно".
Він зазначив, що Альянс зберігає високий рівень готовності та уважності до будь-яких змін у безпековому середовищі. Потенційні агресори, зокрема Росія, добре усвідомлюють здатність НАТО оперативно реагувати — і це вже виконує стримувальну функцію.
Ситуація в Балтійському морі та розширення зони уваги
Абрахамсон підкреслив, що від початку навчань НАТО "Балтійське століття" не було зафіксовано жодного випадку диверсій у Балтійському морі. Водночас він наголосив, що увага Альянсу не обмежується лише Балтією.
"Саме тому у нас є значна морська присутність і пильність у таких місцях, як Крайня Північ, Норвезьке море, Східне Середземномор’я, тому що деякі з проблем, які існують на Балтиці, існують і в інших водоймах у всій Євро-Атлантиці", — сказав він.
Участь України та розвиток морських безпілотників
Абрахамсона також запитали про українські морські безпілотники. Він наголосив, що Україна активно співпрацює з НАТО та ділиться цінним бойовим досвідом.
Одним з прикладів такої співпраці стали навчання НАТО Dynamic Messenger, які проходили у вересні минулого року в Португалії. Під час них відбувалися оперативні експерименти з участю українських фахівців, які консультували союзників щодо використання морських дронів, зокрема надводних. Це, за словами Абрахамсона, демонструє, як Україна інтегрується у спільні ініціативи й підсилює партнерів власним досвідом.
- Нагадаємо, у середу, 3 грудня, у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
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НУ НІЗЗЯ Ж БУТИ ТАКИМИ ДОВБООБАМИ
Якщо ви мені скажете, що Росія здатна завоювати чи перемогти НАТО - то ви точно імбецили (це не матюк а медичний термін і діагноз, якщо що). Саме тому півторамільйонна Естонія живе абсолютно спокійно.
Хто вступив в НАТО, встиг запригнути на цей потяг - той вже в безпеці і може спокійно жити життя, будувати плани, не переживати за майбутнє і потомків.
Ну а хто 30 років болтався як дещо в ополонці - той опинився сам на сам із хижаком, без захисту і без союзників.
Так що скажіть спасибі тому НАТО і країнам НАТО що нам допомагають не маючи на те ніяких зобов'язань. Бо бачу що в коментарях уже пішли якісь образи та претензії.
Нам би гайки без цієї допомоги були.