У НАТО оцінили ймовірність російської атаки на Балтійський регіон

Небезпека нападу Росії на країни Балтії існує, однак Альянс уважно моніторить усі дії РФ і зберігає готовність до реагування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командер Арло Абрахамсон, представник Об’єднаного морського командування НАТО, у коментарі кореспонденту УНІАН у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу.

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Оцінка загрози з моря та реакція НАТО

Представник НАТО висловив свої погляди на можливу атаку з моря, а також прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що українські порти можуть стати новою ціллю після інциденту з танкером у Туреччині.

За словами Абрахамсона, НАТО має комплексний підхід до безпеки:

"НАТО — це Альянс військово-морських сил, і це включає в себе багатовимірний підхід — повітряний і морський. Мета тут потрійна. Перша — постійне розуміння обстановки… Це допомагає нам розуміти ситуацію і реагувати відповідним чином, спільно, коли це необхідно".

Він зазначив, що Альянс зберігає високий рівень готовності та уважності до будь-яких змін у безпековому середовищі. Потенційні агресори, зокрема Росія, добре усвідомлюють здатність НАТО оперативно реагувати — і це вже виконує стримувальну функцію.

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Ситуація в Балтійському морі та розширення зони уваги

Абрахамсон підкреслив, що від початку навчань НАТО "Балтійське століття" не було зафіксовано жодного випадку диверсій у Балтійському морі. Водночас він наголосив, що увага Альянсу не обмежується лише Балтією.

"Саме тому у нас є значна морська присутність і пильність у таких місцях, як Крайня Північ, Норвезьке море, Східне Середземномор’я, тому що деякі з проблем, які існують на Балтиці, існують і в інших водоймах у всій Євро-Атлантиці", — сказав він.

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Участь України та розвиток морських безпілотників

Абрахамсона також запитали про українські морські безпілотники. Він наголосив, що Україна активно співпрацює з НАТО та ділиться цінним бойовим досвідом.

Одним з прикладів такої співпраці стали навчання НАТО Dynamic Messenger, які проходили у вересні минулого року в Португалії. Під час них відбувалися оперативні експерименти з участю українських фахівців, які консультували союзників щодо використання морських дронів, зокрема надводних. Це, за словами Абрахамсона, демонструє, як Україна інтегрується у спільні ініціативи й підсилює партнерів власним досвідом.

Нагадаємо, у середу, 3 грудня, у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

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