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Новини РФ готується до війни проти Європи
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У НАТО оцінили ймовірність російської атаки на Балтійський регіон

У НАТО оцінили напад РФ на Балті.

Небезпека нападу Росії на країни Балтії існує, однак Альянс уважно моніторить усі дії РФ і зберігає готовність до реагування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командер Арло Абрахамсон, представник Об’єднаного морського командування НАТО, у коментарі кореспонденту УНІАН у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу.

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Оцінка загрози з моря та реакція НАТО

Представник НАТО висловив свої погляди на можливу атаку з моря, а також прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що українські порти можуть стати новою ціллю після інциденту з танкером у Туреччині.

За словами Абрахамсона, НАТО має комплексний підхід до безпеки:

"НАТО — це Альянс військово-морських сил, і це включає в себе багатовимірний підхід — повітряний і морський. Мета тут потрійна. Перша — постійне розуміння обстановки… Це допомагає нам розуміти ситуацію і реагувати відповідним чином, спільно, коли це необхідно".

Він зазначив, що Альянс зберігає високий рівень готовності та уважності до будь-яких змін у безпековому середовищі. Потенційні агресори, зокрема Росія, добре усвідомлюють здатність НАТО оперативно реагувати — і це вже виконує стримувальну функцію.

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Ситуація в Балтійському морі та розширення зони уваги

Абрахамсон підкреслив, що від початку навчань НАТО "Балтійське століття" не було зафіксовано жодного випадку диверсій у Балтійському морі. Водночас він наголосив, що увага Альянсу не обмежується лише Балтією.

"Саме тому у нас є значна морська присутність і пильність у таких місцях, як Крайня Північ, Норвезьке море, Східне Середземномор’я, тому що деякі з проблем, які існують на Балтиці, існують і в інших водоймах у всій Євро-Атлантиці", — сказав він.

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Участь України та розвиток морських безпілотників

Абрахамсона також запитали про українські морські безпілотники. Він наголосив, що Україна активно співпрацює з НАТО та ділиться цінним бойовим досвідом.

Одним з прикладів такої співпраці стали навчання НАТО Dynamic Messenger, які проходили у вересні минулого року в Португалії. Під час них відбувалися оперативні експерименти з участю українських фахівців, які консультували союзників щодо використання морських дронів, зокрема надводних. Це, за словами Абрахамсона, демонструє, як Україна інтегрується у спільні ініціативи й підсилює партнерів власним досвідом.

  • Нагадаємо, у середу, 3 грудня, у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

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напад (1242) НАТО (7239) Балтія (408) росія (70431)
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Аналітикі х*еві ви би ліпше допомогли Україні зараз щоб такої можливості у кацапів не було але ніт вам лиш би поп*здеть
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03.12.2025 00:44 Відповісти
Допомагають , без них московити вже б нас колонізували ..
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03.12.2025 00:59 Відповісти
Блін, да перекрийте раше шлях у Балтику. Тут же є два варіанти - чи НАТО грохне рашку, чи рашка грохне ЄС
НУ НІЗЗЯ Ж БУТИ ТАКИМИ ДОВБООБАМИ
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03.12.2025 01:04 Відповісти
Там достатньо розвернуть батареї протикрабельниз ракет вздовж узбережжя Фінляндії та Естонії, щоб тримать під обстрілом усю Фінську затоку. Цим "запираєтьсу "Финской луже" весь Балтфлот. Більше того - там, під прямим обстрілом ОТРК, опиняється СПБ та Ленінградська, Псковська та Новгородська область . Але "вишенька на торті" в тому, що цей "поворот ключа в замковій скважині" автоматично "садить на голодну пайку Калінінградську область... Себе прогодувать вона не зможе. Про утримання флотилії я вже не кажу...
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03.12.2025 05:36 Відповісти
Да не нападе кацапня на НАТО, там теж (на Росії) не повні імбецили і не самогубці сидять і прекрасно розуміють, що якщо вони мучаться з Україною то проти альянса в них шансів трошки менше ніж ноль.
Якщо ви мені скажете, що Росія здатна завоювати чи перемогти НАТО - то ви точно імбецили (це не матюк а медичний термін і діагноз, якщо що). Саме тому півторамільйонна Естонія живе абсолютно спокійно.
Хто вступив в НАТО, встиг запригнути на цей потяг - той вже в безпеці і може спокійно жити життя, будувати плани, не переживати за майбутнє і потомків.
Ну а хто 30 років болтався як дещо в ополонці - той опинився сам на сам із хижаком, без захисту і без союзників.
Так що скажіть спасибі тому НАТО і країнам НАТО що нам допомагають не маючи на те ніяких зобов'язань. Бо бачу що в коментарях уже пішли якісь образи та претензії.
Нам би гайки без цієї допомоги були.
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03.12.2025 03:33 Відповісти
У нато не все так добре як може здаватись і московити можуть скористатись недоліками нато особливо якщо америка не підтримає.
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03.12.2025 06:47 Відповісти
 
 