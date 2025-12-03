В НАТО оценили вероятность российской атаки на Балтийский регион
Опасность нападения России на страны Балтии существует, однако Альянс внимательно следит за всеми действиями РФ и сохраняет готовность к реагированию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир Арло Абрахамсон, представитель Объединенного морского командования НАТО, в комментарии корреспонденту УНИАН в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел государств-членов Альянса.
Оценка угрозы с моря и реакция НАТО
Представитель НАТО высказал свои взгляды на возможную атаку с моря, а также прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что украинские порты могут стать новой целью после инцидента с танкером в Турции.
По словам Абрахамсона, НАТО имеет комплексный подход к безопасности:
"НАТО — это Альянс военно-морских сил, и это включает в себя многомерный подход — воздушный и морской. Цель здесь тройная. Первая — постоянное понимание обстановки... Это помогает нам понимать ситуацию и реагировать соответствующим образом, совместно, когда это необходимо".
Он отметил, что Альянс сохраняет высокий уровень готовности и внимательности к любым изменениям в сфере безопасности. Потенциальные агрессоры, в частности Россия, хорошо осознают способность НАТО оперативно реагировать — и это уже выполняет сдерживающую функцию.
Ситуация в Балтийском море и расширение зоны внимания
Абрахамсон подчеркнул, что с начала учений НАТО "Балтийское столетие" не было зафиксировано ни одного случая диверсий в Балтийском море. В то же время он отметил, что внимание Альянса не ограничивается только Балтией.
"Именно поэтому у нас есть значительное морское присутствие и бдительность в таких местах, как Крайняя Север, Норвежское море, Восточное Средиземноморье, потому что некоторые из проблем, которые существуют на Балтике, существуют и в других водоемах во всей Евро-Атлантике", — сказал он.
Участие Украины и развитие морских беспилотников
Абрахамсона также спросили об украинских морских беспилотниках. Он подчеркнул, что Украина активно сотрудничает с НАТО и делится ценным боевым опытом.
Одним из примеров такого сотрудничества стали учения НАТО Dynamic Messenger, которые проходили в сентябре прошлого года в Португалии. Во время них проводились оперативные эксперименты с участием украинских специалистов, которые консультировали союзников по использованию морских дронов, в частности надводных. Это, по словам Абрахамсона, демонстрирует, как Украина интегрируется в совместные инициативы и усиливает партнеров собственным опытом.
- Напомним, в среду, 3 декабря, в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
НУ НІЗЗЯ Ж БУТИ ТАКИМИ ДОВБООБАМИ
Якщо ви мені скажете, що Росія здатна завоювати чи перемогти НАТО - то ви точно імбецили (це не матюк а медичний термін і діагноз, якщо що). Саме тому півторамільйонна Естонія живе абсолютно спокійно.
Хто вступив в НАТО, встиг запригнути на цей потяг - той вже в безпеці і може спокійно жити життя, будувати плани, не переживати за майбутнє і потомків.
Ну а хто 30 років болтався як дещо в ополонці - той опинився сам на сам із хижаком, без захисту і без союзників.
Так що скажіть спасибі тому НАТО і країнам НАТО що нам допомагають не маючи на те ніяких зобов'язань. Бо бачу що в коментарях уже пішли якісь образи та претензії.
Нам би гайки без цієї допомоги були.