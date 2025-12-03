РУС
Новости РФ готовится к войне против Европы
В НАТО оценили вероятность российской атаки на Балтийский регион

В НАТО оценили нападение РФ на Балти.

Опасность нападения России на страны Балтии существует, однако Альянс внимательно следит за всеми действиями РФ и сохраняет готовность к реагированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир Арло Абрахамсон, представитель Объединенного морского командования НАТО, в комментарии корреспонденту УНИАН в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел государств-членов Альянса.

Оценка угрозы с моря и реакция НАТО

Представитель НАТО высказал свои взгляды на возможную атаку с моря, а также прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что украинские порты могут стать новой целью после инцидента с танкером в Турции.

По словам Абрахамсона, НАТО имеет комплексный подход к безопасности:

"НАТО — это Альянс военно-морских сил, и это включает в себя многомерный подход — воздушный и морской. Цель здесь тройная. Первая — постоянное понимание обстановки... Это помогает нам понимать ситуацию и реагировать соответствующим образом, совместно, когда это необходимо".

Он отметил, что Альянс сохраняет высокий уровень готовности и внимательности к любым изменениям в сфере безопасности. Потенциальные агрессоры, в частности Россия, хорошо осознают способность НАТО оперативно реагировать — и это уже выполняет сдерживающую функцию.

Читайте также: НАТО готовит "план Б" на случай провала нынешних мирных усилий США в отношении Украины, - СМИ

Ситуация в Балтийском море и расширение зоны внимания

Абрахамсон подчеркнул, что с начала учений НАТО "Балтийское столетие" не было зафиксировано ни одного случая диверсий в Балтийском море. В то же время он отметил, что внимание Альянса не ограничивается только Балтией.

"Именно поэтому у нас есть значительное морское присутствие и бдительность в таких местах, как Крайняя Север, Норвежское море, Восточное Средиземноморье, потому что некоторые из проблем, которые существуют на Балтике, существуют и в других водоемах во всей Евро-Атлантике", — сказал он.

Читайте также: Путин встретился с Виткоффом и Кушнером в Москве: компромисс не найден, встреча Путина и Трампа не планируется (обновлено)

Участие Украины и развитие морских беспилотников

Абрахамсона также спросили об украинских морских беспилотниках. Он подчеркнул, что Украина активно сотрудничает с НАТО и делится ценным боевым опытом.

Одним из примеров такого сотрудничества стали учения НАТО Dynamic Messenger, которые проходили в сентябре прошлого года в Португалии. Во время них проводились оперативные эксперименты с участием украинских специалистов, которые консультировали союзников по использованию морских дронов, в частности надводных. Это, по словам Абрахамсона, демонстрирует, как Украина интегрируется в совместные инициативы и усиливает партнеров собственным опытом.

  • Напомним, в среду, 3 декабря, в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не планирует нападать на Европу, мы готовы это зафиксировать, - Путин

Автор: 

нападение (2273) НАТО (10524) Балтия (384) россия (98230)
Аналітикі х*еві ви би ліпше допомогли Україні зараз щоб такої можливості у кацапів не було але ніт вам лиш би поп*здеть
03.12.2025 00:44 Ответить
Допомагають , без них московити вже б нас колонізували ..
03.12.2025 00:59 Ответить
Блін, да перекрийте раше шлях у Балтику. Тут же є два варіанти - чи НАТО грохне рашку, чи рашка грохне ЄС
НУ НІЗЗЯ Ж БУТИ ТАКИМИ ДОВБООБАМИ
03.12.2025 01:04 Ответить
Там достатньо розвернуть батареї протикрабельниз ракет вздовж узбережжя Фінляндії та Естонії, щоб тримать під обстрілом усю Фінську затоку. Цим "запираєтьсу "Финской луже" весь Балтфлот. Більше того - там, під прямим обстрілом ОТРК, опиняється СПБ та Ленінградська, Псковська та Новгородська область . Але "вишенька на торті" в тому, що цей "поворот ключа в замковій скважині" автоматично "садить на голодну пайку Калінінградську область... Себе прогодувать вона не зможе. Про утримання флотилії я вже не кажу...
03.12.2025 05:36 Ответить
Да не нападе кацапня на НАТО, там теж (на Росії) не повні імбецили і не самогубці сидять і прекрасно розуміють, що якщо вони мучаться з Україною то проти альянса в них шансів трошки менше ніж ноль.
Якщо ви мені скажете, що Росія здатна завоювати чи перемогти НАТО - то ви точно імбецили (це не матюк а медичний термін і діагноз, якщо що). Саме тому півторамільйонна Естонія живе абсолютно спокійно.
Хто вступив в НАТО, встиг запригнути на цей потяг - той вже в безпеці і може спокійно жити життя, будувати плани, не переживати за майбутнє і потомків.
Ну а хто 30 років болтався як дещо в ополонці - той опинився сам на сам із хижаком, без захисту і без союзників.
Так що скажіть спасибі тому НАТО і країнам НАТО що нам допомагають не маючи на те ніяких зобов'язань. Бо бачу що в коментарях уже пішли якісь образи та претензії.
Нам би гайки без цієї допомоги були.
03.12.2025 03:33 Ответить
У нато не все так добре як може здаватись і московити можуть скористатись недоліками нато особливо якщо америка не підтримає.
03.12.2025 06:47 Ответить
 
 