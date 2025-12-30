Страны Балтии усиливают подготовку к военным угрозам со стороны России и Беларуси, - СМИ

Литва, Латвия и Эстония устанавливают инженерные заграждения и конструкции для подрыва мостов на границах, готовясь сдерживать возможную агрессию России и Беларуси.

В Вооруженных силах Литвы сообщили о создании вблизи границы нескольких десятков объектов для хранения противотанковых и инженерных заграждений. Военные также высаживают деревья для прикрытия ключевых дорог и углубляют оросительные канавы, которые при необходимости могут служить траншеями и противотанковыми барьерами.

Конструкции и заграждения предусматривают возможность быстрого подрыва мостов в случае начала боевых действий, чтобы сделать невозможным или замедлить передвижение вражеских подразделений.

Подобную стратегию на протяжении десятилетий реализует Финляндия, которая имеет общую границу с Россией длиной более 1340 км. Президент Финляндии Александер Стубб отмечал, что европейские государства должны меньше говорить и больше готовиться: "Нужно быть готовыми к худшему, чтобы избежать его".

В то же время в странах Балтии не все воспринимают такие меры однозначно. В Литве отдельные политики и их сторонники критиковали власти за "военный шовинизм", а в Эстонии командующий Вооруженными силами Андрус Мерило предостерегал от чрезмерной "военной истерии", подчеркивая, что подготовленность, а не паника, позволяет обществу действовать рационально в кризисных ситуациях.

Напомним, Латвия официально завершила масштабный проект по возведению инженерных заграждений вдоль границы с Россией как элемент усиления национальной безопасности.