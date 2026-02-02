У Польщі невідомий дрон упав біля складу боєприпасів

Минулої середи, 28 січня, на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження.

Про це повідомляє Radio ZET на яке посилається Цензор.НЕТ.

Інцидент стався за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами. Дрон упав на території частини, де розміщений 2-й центр радіоелектронної розвідки.

Обставини падіння безпілотника

Зазначений підрозділ займається моніторингом радіопростору на північному сході Польщі. Цей район вважається стратегічно важливим через близькість Сувальського коридору.

Чергова служба спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому протидіяти. Безпілотник упав приблизно за 70 метрів від складу озброєння.

Після падіння солдати занесли дрон до однієї з будівель частини. За словами джерела, це могло бути порушенням встановлених процедур.

"Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля", – повідомив співрозмовник Radio ZET.

Реакція жандармерії

Військова жандармерія Польщі підтвердила факт інциденту. Повідомлення про падіння дрона надійшло близько 18:00. Правоохоронці розпочали слідчі дії та допити свідків.
Справу розслідують за статтею про порушення правил авіаційного руху.

У разі встановлення винних їм загрожує до п’яти років ув’язнення. Офіційної інформації про походження безпілотника поки немає.

02.02.2026 20:23 Відповісти
02.02.2026 20:29 Відповісти
02.02.2026 20:36 Відповісти
Авіацію з тривожними обличчами підіймали ??
показати весь коментар
02.02.2026 20:23 Відповісти
Мабуть то український 🤔
показати весь коментар
02.02.2026 20:26 Відповісти
Не просто український - "біндєравскій"!
показати весь коментар
02.02.2026 21:35 Відповісти
це не люди - це акаунт
показати весь коментар
02.02.2026 22:34 Відповісти
Коли це Підарстан перейменували на Невідому?
показати весь коментар
02.02.2026 20:29 Відповісти
І?? Яка ж буде реакція?
показати весь коментар
02.02.2026 20:29 Відповісти
Глибоченне незапокоїнння.
показати весь коментар
02.02.2026 20:37 Відповісти
Що не зрозуміло дрон китайський оператор кацапський або якась падаль продалась за гроші. До речі гроші в любому випадку кацапські.
показати весь коментар
02.02.2026 20:36 Відповісти
Хто це може бути?! Мабуть інопланетяни?!
Лаптямі не тхне? Тоді точно інопланетяни.
показати весь коментар
02.02.2026 20:47 Відповісти
Наступного разу долетить. Починайте занепокоюватись і стурбовуватись
показати весь коментар
02.02.2026 20:50 Відповісти
Кілька років тому були невідомі зелені чоловічки, а тепер вже дрони, далі що, невідомі ракети.
показати весь коментар
02.02.2026 20:55 Відповісти
Рольників сповістили?
показати весь коментар
02.02.2026 21:15 Відповісти
Коли очікувати блокування кордону з Україною?
показати весь коментар
02.02.2026 21:24 Відповісти
Цікаво, коли в'є@е шахед по варшаві теж скажуть "невідомий"?! Уроди бль...
показати весь коментар
02.02.2026 21:47 Відповісти
"Дежурная служба наблюдала за полетом БПЛА, но не смогла ему противодействовать."
тут прекрасно все
показати весь коментар
02.02.2026 22:36 Відповісти
Ой, а хтож це міг зробити, а?
Мабудь дісіптікони, да?
показати весь коментар
02.02.2026 23:16 Відповісти
 
 