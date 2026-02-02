У Польщі невідомий дрон упав біля складу боєприпасів
Минулої середи, 28 січня, на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження.
Про це повідомляє Radio ZET на яке посилається Цензор.НЕТ.
Інцидент стався за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами. Дрон упав на території частини, де розміщений 2-й центр радіоелектронної розвідки.
Обставини падіння безпілотника
Зазначений підрозділ займається моніторингом радіопростору на північному сході Польщі. Цей район вважається стратегічно важливим через близькість Сувальського коридору.
Чергова служба спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому протидіяти. Безпілотник упав приблизно за 70 метрів від складу озброєння.
Після падіння солдати занесли дрон до однієї з будівель частини. За словами джерела, це могло бути порушенням встановлених процедур.
"Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля", – повідомив співрозмовник Radio ZET.
Реакція жандармерії
Військова жандармерія Польщі підтвердила факт інциденту. Повідомлення про падіння дрона надійшло близько 18:00. Правоохоронці розпочали слідчі дії та допити свідків.
Справу розслідують за статтею про порушення правил авіаційного руху.
У разі встановлення винних їм загрожує до п’яти років ув’язнення. Офіційної інформації про походження безпілотника поки немає.
- Раніше Польща підписала контракт на новітню антидронну систему San. Країна також планує створити власну систему боротьби з БпЛА.
