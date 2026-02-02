В Польше неизвестный дрон упал возле склада боеприпасов

В Польше возле военной базы упал беспилотник

В минувшую среду, 28 января, на территории воинской части в польском городе Пшасныш упал беспилотник неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Radio ZET, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в нескольких десятках метров от склада с боеприпасами. Дрон упал на территории части, где размещен 2-й центр радиоэлектронной разведки.

Обстоятельства падения беспилотника

Указанное подразделение занимается мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши. Этот район считается стратегически важным из-за близости Сувальского коридора.

Дежурная служба наблюдала за полетом БПЛА, но не смогла ему противодействовать. Беспилотник упал примерно в 70 метрах от склада вооружения.

После падения солдаты занесли дрон в одно из зданий части. По словам источника, это могло быть нарушением установленных процедур.

"Есть подозрение, что это был разведывательный дрон, который считывал данные с антенного поля", – сообщил собеседник Radio ZET.

Реакция жандармерии

Военная жандармерия Польши подтвердила факт инцидента. Сообщение о падении дрона поступило около 18:00. Правоохранители начали следственные действия и допросы свидетелей.
Дело расследуется по статье о нарушении правил авиационного движения.

В случае установления виновных им грозит до пяти лет лишения свободы. Официальной информации о происхождении беспилотника пока нет.

Польша провокация россия дроны
Авіацію з тривожними обличчами підіймали ??
02.02.2026 20:23 Ответить
Мабуть то український 🤔
02.02.2026 20:26 Ответить
Не просто український - "біндєравскій"!
02.02.2026 21:35 Ответить
це не люди - це акаунт
02.02.2026 22:34 Ответить
Коли це Підарстан перейменували на Невідому?
02.02.2026 20:29 Ответить
І?? Яка ж буде реакція?
02.02.2026 20:29 Ответить
Глибоченне незапокоїнння.
02.02.2026 20:37 Ответить
Що не зрозуміло дрон китайський оператор кацапський або якась падаль продалась за гроші. До речі гроші в любому випадку кацапські.
02.02.2026 20:36 Ответить
Хто це може бути?! Мабуть інопланетяни?!
Лаптямі не тхне? Тоді точно інопланетяни.
02.02.2026 20:47 Ответить
Наступного разу долетить. Починайте занепокоюватись і стурбовуватись
02.02.2026 20:50 Ответить
Кілька років тому були невідомі зелені чоловічки, а тепер вже дрони, далі що, невідомі ракети.
02.02.2026 20:55 Ответить
Рольників сповістили?
02.02.2026 21:15 Ответить
Коли очікувати блокування кордону з Україною?
02.02.2026 21:24 Ответить
Цікаво, коли в'є@е шахед по варшаві теж скажуть "невідомий"?! Уроди бль...
02.02.2026 21:47 Ответить
"Дежурная служба наблюдала за полетом БПЛА, но не смогла ему противодействовать."
тут прекрасно все
02.02.2026 22:36 Ответить
Ой, а хтож це міг зробити, а?
Мабудь дісіптікони, да?
02.02.2026 23:16 Ответить
 
 