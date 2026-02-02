В Польше неизвестный дрон упал возле склада боеприпасов
В минувшую среду, 28 января, на территории воинской части в польском городе Пшасныш упал беспилотник неизвестного происхождения.
Об этом сообщает Radio ZET, на которое ссылается Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в нескольких десятках метров от склада с боеприпасами. Дрон упал на территории части, где размещен 2-й центр радиоэлектронной разведки.
Обстоятельства падения беспилотника
Указанное подразделение занимается мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши. Этот район считается стратегически важным из-за близости Сувальского коридора.
Дежурная служба наблюдала за полетом БПЛА, но не смогла ему противодействовать. Беспилотник упал примерно в 70 метрах от склада вооружения.
После падения солдаты занесли дрон в одно из зданий части. По словам источника, это могло быть нарушением установленных процедур.
"Есть подозрение, что это был разведывательный дрон, который считывал данные с антенного поля", – сообщил собеседник Radio ZET.
Реакция жандармерии
Военная жандармерия Польши подтвердила факт инцидента. Сообщение о падении дрона поступило около 18:00. Правоохранители начали следственные действия и допросы свидетелей.
Дело расследуется по статье о нарушении правил авиационного движения.
В случае установления виновных им грозит до пяти лет лишения свободы. Официальной информации о происхождении беспилотника пока нет.
- Ранее Польша подписала контракт на новейшую антидронную систему San. Страна также планирует создать собственную систему борьбы с БПЛА.
