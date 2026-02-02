В Польше неизвестный дрон упал возле склада боеприпасов

В минувшую среду, 28 января, на территории воинской части в польском городе Пшасныш упал беспилотник неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Radio ZET, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент произошел в нескольких десятках метров от склада с боеприпасами. Дрон упал на территории части, где размещен 2-й центр радиоэлектронной разведки.

Обстоятельства падения беспилотника

Указанное подразделение занимается мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши. Этот район считается стратегически важным из-за близости Сувальского коридора.

Дежурная служба наблюдала за полетом БПЛА, но не смогла ему противодействовать. Беспилотник упал примерно в 70 метрах от склада вооружения.

После падения солдаты занесли дрон в одно из зданий части. По словам источника, это могло быть нарушением установленных процедур.

"Есть подозрение, что это был разведывательный дрон, который считывал данные с антенного поля", – сообщил собеседник Radio ZET.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киев доставили первую партию из 400 генераторов от правительства Польши

Реакция жандармерии

Военная жандармерия Польши подтвердила факт инцидента. Сообщение о падении дрона поступило около 18:00. Правоохранители начали следственные действия и допросы свидетелей.

Дело расследуется по статье о нарушении правил авиационного движения.

В случае установления виновных им грозит до пяти лет лишения свободы. Официальной информации о происхождении беспилотника пока нет.

Читайте: Несколько воздушных шаров проникли из Беларуси в Польшу