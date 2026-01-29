В Киев доставили первую партию из 400 генераторов от правительства Польши
Агентство стратегических резервов правительства Польши приступило к практической реализации помощи Украине в ответ на российские обстрелы энергетической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Республики Польша в Киеве, обнародованном в соцсети X.
Первая партия генераторов уже в Киеве
Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич официально передал генераторы украинской стороне. Оборудование получили вице-премьер-министр Алексей Кулеба и глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Поставка стала частью более широкой программы помощи из польских правительственных резервов.
Польша готовит масштабную поддержку Украины
Ранее польская сторона анонсировала передачу 400 генераторов различных типов. Оборудование предназначено для критической инфраструктуры и нужд регионов.
Параллельно в Польше продолжается общенациональная благотворительная кампания. В ее рамках уже собрано более пяти миллионов злотых.
Акцию под названием "Тепло из Польши для Киева" организовал фонд Stand with Ukraine. Собранные средства также направляют на закупку генераторов.
- В Киеве по состоянию на 29 января без теплоснабжения остаются 454 жилых дома.
Ганьба ЗЕмародерам !
