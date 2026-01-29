В Киев доставили первую партию из 400 генераторов от правительства Польши

Агентство стратегических резервов правительства Польши приступило к практической реализации помощи Украине в ответ на российские обстрелы энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Республики Польша в Киеве, обнародованном в соцсети X.

Первая партия генераторов уже в Киеве

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич официально передал генераторы украинской стороне. Оборудование получили вице-премьер-министр Алексей Кулеба и глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Поставка стала частью более широкой программы помощи из польских правительственных резервов.

Польша готовит масштабную поддержку Украины

Ранее польская сторона анонсировала передачу 400 генераторов различных типов. Оборудование предназначено для критической инфраструктуры и нужд регионов.

Параллельно в Польше продолжается общенациональная благотворительная кампания. В ее рамках уже собрано более пяти миллионов злотых.

Акцию под названием "Тепло из Польши для Киева" организовал фонд Stand with Ukraine. Собранные средства также направляют на закупку генераторов.

Топ комментарии
+13
Дякуємо Польщі за всебічну підтримку України!
29.01.2026 19:12 Ответить
+7
Дякую справжнім друзям 🇵🇱🇺🇦
Ганьба ЗЕмародерам !
29.01.2026 19:13 Ответить
❗️Я особисто попросив путіна не стріляти по Києву та іншим містам протягом тижня, - Трамп каже, що бункєрний погодився на це
29.01.2026 19:21 Ответить
Тепер він додасть ще одну перемогу до свого списку перемог.....чи відразу дві?
29.01.2026 20:53 Ответить
Не майте сумнівів! Так і буде! Цих генераторів наслали вже мильони! Проблема в тому, палива для них нема! Тому будуть стояти, гнити!
29.01.2026 20:33 Ответить
Комусь правда очі врізала, видалили очевидне.
29.01.2026 21:55 Ответить
Виділеного шмигалем палива вистачить?
29.01.2026 19:31 Ответить
Пишуть поляки, що Адаріч випав з вікна у Мілані... Ще 23.01.2026. Я щось пропустив цю подію.
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-potezny-ukrainski-bankier-znaleziony-martwy-na-chodniku-w-me,nId,8062778 Potężny ukraiński bankier znaleziony martwy na chodniku w Mediolanie
29.01.2026 19:37 Ответить
 
 