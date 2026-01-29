До Києва доставили першу партію з 400 генераторів від уряду Польщі
Агенція стратегічних резервів уряду Польщі розпочала практичну реалізацію допомоги Україні у відповідь на російські обстріли енергетичної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні посольства Республіки Польща у Києві, оприлюдненому в соцмережі X.
Перша партія генераторів уже в Києві
Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич офіційно передав генератори українській стороні. Обладнання отримали віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та голова Київської ОВА Микола Калашник.
Поставка стала частиною ширшої програми допомоги з польських урядових резервів.
Польща готує масштабну підтримку України
Раніше польська сторона анонсувала передачу 400 генераторів різних типів. Устаткування призначене для критичної інфраструктури та потреб регіонів.
Паралельно у Польщі триває загальнонаціональна благодійна кампанія. В її межах уже зібрано понад п’ять мільйонів злотих.
Акцію під назвою "Тепло з Польщі для Києва" організував фонд Stand with Ukraine. Зібрані кошти також спрямовують на закупівлю генераторів.
- У Києві станом на 29 січня без теплопостачання залишаються 454 житлові будинки.
Ганьба ЗЕмародерам !
