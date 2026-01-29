До Києва доставили першу партію з 400 генераторів від уряду Польщі

Агенція стратегічних резервів уряду Польщі розпочала практичну реалізацію допомоги Україні у відповідь на російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні посольства Республіки Польща у Києві, оприлюдненому в соцмережі X.

Перша партія генераторів уже в Києві

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич офіційно передав генератори українській стороні. Обладнання отримали віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та голова Київської ОВА Микола Калашник.

Поставка стала частиною ширшої програми допомоги з польських урядових резервів.

Польща готує масштабну підтримку України

Раніше польська сторона анонсувала передачу 400 генераторів різних типів. Устаткування призначене для критичної інфраструктури та потреб регіонів.

Паралельно у Польщі триває загальнонаціональна благодійна кампанія. В її межах уже зібрано понад п’ять мільйонів злотих.

Акцію під назвою "Тепло з Польщі для Києва" організував фонд Stand with Ukraine. Зібрані кошти також спрямовують на закупівлю генераторів.

Дякуємо Польщі за всебічну підтримку України!
29.01.2026 19:12 Відповісти
+7
Дякую справжнім друзям 🇵🇱🇺🇦
Ганьба ЗЕмародерам !
показати весь коментар
29.01.2026 19:13 Відповісти
❗️Я особисто попросив путіна не стріляти по Києву та іншим містам протягом тижня, - Трамп каже, що бункєрний погодився на це
показати весь коментар
29.01.2026 19:21 Відповісти
Тепер він додасть ще одну перемогу до свого списку перемог.....чи відразу дві?
показати весь коментар
29.01.2026 20:53 Відповісти
Не майте сумнівів! Так і буде! Цих генераторів наслали вже мильони! Проблема в тому, палива для них нема! Тому будуть стояти, гнити!
показати весь коментар
29.01.2026 20:33 Відповісти
Комусь правда очі врізала, видалили очевидне.
показати весь коментар
29.01.2026 21:55 Відповісти
Виділеного шмигалем палива вистачить?
показати весь коментар
29.01.2026 19:31 Відповісти
Пишуть поляки, що Адаріч випав з вікна у Мілані... Ще 23.01.2026. Я щось пропустив цю подію.
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-potezny-ukrainski-bankier-znaleziony-martwy-na-chodniku-w-me,nId,8062778 Potężny ukraiński bankier znaleziony martwy na chodniku w Mediolanie
показати весь коментар
29.01.2026 19:37 Відповісти
 
 