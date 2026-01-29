87% українців залишаються вдома, незважаючи на проблеми з енергетикою, - опитування
Попри масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та пов’язані з цим побутові труднощі, більшість українців не змінюють місце проживання.
Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з дослідженням, 87% респондентів залишилися жити там, де були, навіть попри проблеми зі світлом, водою та опаленням.
Хто виїжджав найчастіше?
Найбільш мобільними виявилися мешканці регіонів, які найбільше потерпають від атак на енергетику - Сходу України та Києва. З цих територій тимчасово виїхали 21% і 18% респондентів відповідно.
Серед 13% українців, які були змушені змінити місце проживання через енергетичну скруту, більшість залишилися в межах своєї області (60%), а половина переїхала в іншу область України.
Чи планують повертатися?
Переважна більшість тих, хто тимчасово виїхав, планують повернутися додому після потепління або коли дозволить безпекова ситуація. Водночас частина мешканців Східного та Північного регіонів (16% і 22%) поки не бачать можливості для повернення.
Міграційні настрої залишаються стабільними
Менше 10% респондентів заявили про намір виїхати з України протягом найближчих шести місяців. Цей показник відповідає результатам попередніх опитувань і свідчить, що навіть інтенсивні удари по енергетиці не спричинили нового сплеску міграції.
Головними причинами для можливого виїзду залишаються загроза життю та здоров’ю, можлива окупація регіону або втрата житла. Побутові труднощі - відсутність світла, води чи опалення - поки не є вирішальним фактором.
Разом із тим, 43% опитаних допускають зміну місця проживання у разі подальшого погіршення умов: температура в оселі нижче 10 градусів, а також відсутність електрики, води чи каналізації понад 48 годин. Однак ключовою причиною для виїзду залишається безпекова ситуація.
чи знов усе скиздили та людям нема куди їхати?
ми потужні та незламніїхати нема куди
А от без грошей...
місце знайшлося
Таких співпадінь (чи не співпадінь) можна нарахувати десятками або сотнями для будь-якої події.
Влада заведе собі більш пристойний нарід.
Підтримуємо один одного, труднощі тимчасові.....
Багато хто з цих українців отримує пенсію/зарплату, яка майже не відрізняється від щоденного рахунку за вечерю наших "слуг" у ресторані.
на дачу?
ніхто дачі не будував під зимові умови
їздять тільки літом
а зараз на дачі .... ну таке....
бо я утримую мати жінку та брата який від тцк ховаеться та не працює
Нехай їдуть.
Якщо ти не чоловік мобілізаційного віку - їдь куди хочеш .
