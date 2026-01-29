87% українців залишаються вдома, незважаючи на проблеми з енергетикою, - опитування

Попри масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та пов’язані з цим побутові труднощі, більшість українців не змінюють місце проживання.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, 87% респондентів залишилися жити там, де були, навіть попри проблеми зі світлом, водою та опаленням.

Хто виїжджав найчастіше?

Найбільш мобільними виявилися мешканці регіонів, які найбільше потерпають від атак на енергетику - Сходу України та Києва. З цих територій тимчасово виїхали 21% і 18% респондентів відповідно.

Серед 13% українців, які були змушені змінити місце проживання через енергетичну скруту, більшість залишилися в межах своєї області (60%), а половина переїхала в іншу область України.

Чи планують повертатися?

Переважна більшість тих, хто тимчасово виїхав, планують повернутися додому після потепління або коли дозволить безпекова ситуація. Водночас частина мешканців Східного та Північного регіонів (16% і 22%) поки не бачать можливості для повернення.

Міграційні настрої залишаються стабільними

Менше 10% респондентів заявили про намір виїхати з України протягом найближчих шести місяців. Цей показник відповідає результатам попередніх опитувань і свідчить, що навіть інтенсивні удари по енергетиці не спричинили нового сплеску міграції.

Головними причинами для можливого виїзду залишаються загроза життю та здоров’ю, можлива окупація регіону або втрата житла. Побутові труднощі - відсутність світла, води чи опалення - поки не є вирішальним фактором.

Разом із тим, 43% опитаних допускають зміну місця проживання у разі подальшого погіршення умов: температура в оселі нижче 10 градусів, а також відсутність електрики, води чи каналізації понад 48 годин. Однак ключовою причиною для виїзду залишається безпекова ситуація.

а шо, зелена шобла вже забезпечила Українців теплими будиночками, у які можна переїхати?
чи знов усе скиздили та людям нема куди їхати?
29.01.2026 15:52 Відповісти
Бо ми потужні та незламні їхати нема куди
29.01.2026 15:52 Відповісти
Їхати є куди, тільки там ти такий красівий без грошей не потрібен.
29.01.2026 15:58 Відповісти
там і з грошима нема куди влізти

29.01.2026 16:11 Відповісти
З грошима місце у будь-якій країні знайдеться.
А от без грошей...
29.01.2026 16:12 Відповісти
казбєк підтвердить
місце знайшлося
29.01.2026 16:13 Відповісти
Мадрід нє рєзіновий, але за певну суму можна трохи потягнути.
29.01.2026 16:17 Відповісти
87% українців залишаються вдома

Прям як за часів каранавіраса. Тоді теж хто багато залишався вдома. І навіть у фейзбуку собі на аву це ******* геш тех "ай стей ет хоум". Спочатку нас як скотину вдягли в намордники, а через 3 рочкі їбонули війну. Шось усе це не випадково, вам ні кажится. крєстітса нє буду
29.01.2026 15:59 Відповісти
прогнозуй далі, друже дуже цікава картина вимальовується
29.01.2026 19:22 Відповісти
Забув додати жидомасонів та рептилоїдів.
Таких співпадінь (чи не співпадінь) можна нарахувати десятками або сотнями для будь-якої події.
29.01.2026 21:00 Відповісти
Потрібно вистояти - орда веде війну на винещення українців
29.01.2026 15:59 Відповісти
"куда бєжать когда такая встрєча"
29.01.2026 16:04 Відповісти
Стійко і потужно замерзнем удома.
Влада заведе собі більш пристойний нарід.
29.01.2026 16:05 Відповісти
В окопах/бліндажах немає ні тепла, ні світла !
Підтримуємо один одного, труднощі тимчасові.....
29.01.2026 16:08 Відповісти
Дітей та старечу ж у бліндажі не запхаєш. Не всі можуть витримати тимчасові труднощі..і на наступному тижні -27 обіцяють
29.01.2026 16:22 Відповісти
Восьмидесяти семи відсоткам українців нема куди і нема за який хєр кудись їхати.
Багато хто з цих українців отримує пенсію/зарплату, яка майже не відрізняється від щоденного рахунку за вечерю наших "слуг" у ресторані.
29.01.2026 16:52 Відповісти
і куди поїхати?
на дачу?
ніхто дачі не будував під зимові умови
їздять тільки літом
а зараз на дачі .... ну таке....
29.01.2026 16:57 Відповісти
В нас дача є..але там варіант - підпалити й грітись..літня..
29.01.2026 18:21 Відповісти
😁
29.01.2026 20:26 Відповісти
..треба було утеплювати дачі (як заздалегідь робили притомні люди, аналізуючи "таланти" зеленських манагерів-мародерів) та робити кілька альтернатив енергозабезпечення електрика-газ-дрова, тА навіть простий, глибокий погріб зігріє (перевірено дачею-2022 під Гостомелем) - там завжди буде пристойний ПЛЮС градусів (+10+16Со), навіть без ніяких додаткових дороговартісних енерговитрат., а не слухати побрехеньки прездобола про шашлики і тепер оцЕ бідкатися "усьо прапалО"..
29.01.2026 18:43 Відповісти
Ну..в мене дід дачу наприкінці 60х будував
29.01.2026 20:07 Відповісти
а гроші на це міндіч дасть?
бо я утримую мати жінку та брата який від тцк ховаеться та не працює
розумник знайшовся...
29.01.2026 20:25 Відповісти
Ні, я прикинула. Як на Осокорках, біля старого русла Дніпра..я заглиблюю погреб)))
29.01.2026 20:58 Відповісти
зараз дуже класно копати, поки відлига
29.01.2026 21:00 Відповісти
..зато у вас шикарні умови з водою.. бо у нашій місцевості усі старі колодязі вже кілька років стоять сухі, вода опустилася більш ніж на 2 метри і процес зневоднення не припиняється..
у вашому випадку тепловий насос "на воді", навіть самопальний, - один з реальних альтернативних варіантів обігріву..
тільки хоча б ви не просіть у мене гроші, як дехто тут з особливообдарованих халявщиків..
29.01.2026 22:06 Відповісти
А, ну то бажаю Вам води, як в мене. У бутилях.
29.01.2026 22:17 Відповісти
..насправді халявщики та "розумники" - то ви та ваш сцикливий брат, якщо аж так бережете свою цноту для кацапів..
29.01.2026 21:32 Відповісти
програмування карток у банках?.. сер'йОзно?.. - це звичайна, рутинна робота, яка "складна та видатна" виключно для дебілів з мозолясто-напруженим мозком..
з двома технічними освітами (університетською у тому числі) і кількадесятирічною практикою дивно (хоча, в принципі, після вироку2019 вже нічому не дивуюся) читати повчання ще одного пристаркуватого мамкіного карапуза, щиро впевненого як "білявка", що усьОго досягла своєю робочою головою ..
ваша проніцАтЄльность та вчОность пИсати словами "вражають" .. не буду заважати вам самостверджуватися... дЄрзайтЄ, Артист с бАльшой бУкви - шо вам остайОтса...
30.01.2026 08:07 Відповісти
я твій сраний поток свідомості не читав
ти ідіот
30.01.2026 08:10 Відповісти

- ось тобі комікс.. не зламай тільки, і не загуби..
30.01.2026 08:25 Відповісти
"От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный"(с)
29.01.2026 21:54 Відповісти
Пані Близнюк вдалось зробити неможливе - шкварку з гівна.
29.01.2026 17:14 Відповісти
ну якби кордони відчинили, то люди би рятувались у країнах де є світло, а так заперти як худоби і потім робити опитування.. це типове зелене знущання.
29.01.2026 17:34 Відповісти
А ті країни примуть?? І на чому їхати, у всіх транспорт є?
29.01.2026 18:22 Відповісти
приймуть. Ті у кого немає транспорту могли б користуватись автобусами чи потягами..
29.01.2026 18:24 Відповісти
Які ***********?
29.01.2026 18:27 Відповісти
шо, прям кожен автобус ***********? Дурню не пишить. Проблема не у транспорті, а у зачиненому кордоні.
29.01.2026 19:57 Відповісти
То й не пишіть дурню. Чи то змитися вам так треба?
29.01.2026 19:58 Відповісти
у чому саме дурня? Є сумніви що люди масово звідси б поїхали? Якщо так, то чому не відкрити кордони і не подивитись? Ви хоча б самій собі не брешить, ви ж розумієте правду..
29.01.2026 20:54 Відповісти
Я собі не брешу.

Нехай їдуть.
29.01.2026 21:00 Відповісти
так не випускають чоловіків, а з ними і жінок які не бажають кидати родину.
29.01.2026 21:05 Відповісти
Не брешіть.
29.01.2026 21:13 Відповісти
?
29.01.2026 22:00 Відповісти
у чому саме брехня?
30.01.2026 17:55 Відповісти
Що за маячня ?? Хіба кордони в Україні зачинені ?
Якщо ти не чоловік мобілізаційного віку - їдь куди хочеш .
29.01.2026 21:07 Відповісти
так, зачинені, всупереч Конституції встановлено антиконституційне обмеження за віком та статтю. Тільки не робі вигляд що ти дурніше ніж є.
30.01.2026 23:59 Відповісти
Дивує, чому при катастрофічній ситуації не долучають іноземні ремонтні бригади...
29.01.2026 17:41 Відповісти
Воно їм треба? Ви ще МЧХ запитайте..
29.01.2026 18:25 Відповісти
Бо там справи не тільки в самому ремонті, а ще й у реальній загрозі життю. Рашисти ********** бити повторно у те саме місце, де вони вже нашкодили.
29.01.2026 19:38 Відповісти
я вдома.. І нікуди тікати не збираюсь!!!
29.01.2026 18:30 Відповісти
в Дніпрі! Слава ЗСУ!
29.01.2026 18:31 Відповісти
круто. От тільки у мене в 5.1 світло 2 години через 8-9 відключення. Якось не потужно.
29.01.2026 19:58 Відповісти
Графік на завтра надіслали..2 години ЕЕ буде)))
29.01.2026 20:43 Відповісти
у мене сьогодні було з 12:30 до 16:00 по графіку, а по факту з 13 до 15:40. Завтра мабуть ще потужніше буде..
29.01.2026 20:59 Відповісти
Я вже так подумала..дешевше прилад нічного бачення купити)) щоб шось готувати)) майстершеф))
29.01.2026 21:21 Відповісти
Кацапе, рота помий. Й йди скульптури з гівна ліпи.
29.01.2026 19:02 Відповісти
саме прикре що він то правий. Якби кордони відкрили чи багато бажаючих було б тут потужно мерзнути та сидіти без світла по 8-9 годин?
29.01.2026 19:59 Відповісти
Тобто?? Я можу виїхати. Син може зі мною. Прям зараз. Світла по 20 годин немає. Я хочу жити в Україні.
29.01.2026 20:04 Відповісти
рад за вас що ви людина першого гатунку. Але люди другого гатунку - чоловіки, не можуть. І жінки які не бажають кидати тут своїх чоловіків як сміття (так, такі ще існують, хоч і мало) теж не можуть виїхати.
29.01.2026 21:01 Відповісти
Я людей на гатунки не розшаровую. Мій чоловік загинув. Не сміття. Я не ходжу. Але не покину Україну.

Фільтруйте вже тексти.
29.01.2026 21:03 Відповісти
так і не ви віруєте кому можна виїхати. А от ті що вирішують - рахують саме так.
29.01.2026 21:06 Відповісти
Вивчайте вже українську. Очі ріжуть тексти від Вас.
29.01.2026 21:12 Відповісти
тобто по суті вам немає чого заперечити, раз до літер причепились?
30.01.2026 17:54 Відповісти
Що **** за пі*деш поширюють, та всі задоволені і спокійні, люди окуєвілі від ЗЕ і всієї шобли, від такого убогого життя ...
29.01.2026 19:09 Відповісти
мля, а що є куди виїхати? Може кордони відкриті для простого народу? Чи куди ви пропонуєте їхати?
29.01.2026 20:04 Відповісти
та вони просто знущаються.

Іде мужик повз двір свого кума, а той виклав на ганку гарний кусок сала, цибулі, поставив миску борщу, графинчик із горілкою. Мужик слиною давиться та й каже:
- Куме це ви обідать зібралися?
- Так куме.
- А можна з вами?
- Можна.
- То у вас же злий пес у дворі бігає.
- Так отож...
29.01.2026 21:02 Відповісти
І неам куди і нема за що. Але, головне - ніяк. У пастці.
29.01.2026 22:30 Відповісти
 
 