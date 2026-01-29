87% українців залишаються вдома, незважаючи на проблеми з енергетикою, - опитування

Попри масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та пов’язані з цим побутові труднощі, більшість українців не змінюють місце проживання.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, 87% респондентів залишилися жити там, де були, навіть попри проблеми зі світлом, водою та опаленням.

Хто виїжджав найчастіше?

Найбільш мобільними виявилися мешканці регіонів, які найбільше потерпають від атак на енергетику - Сходу України та Києва. З цих територій тимчасово виїхали 21% і 18% респондентів відповідно.

Серед 13% українців, які були змушені змінити місце проживання через енергетичну скруту, більшість залишилися в межах своєї області (60%), а половина переїхала в іншу область України.

Чи планують повертатися?

Переважна більшість тих, хто тимчасово виїхав, планують повернутися додому після потепління або коли дозволить безпекова ситуація. Водночас частина мешканців Східного та Північного регіонів (16% і 22%) поки не бачать можливості для повернення.

Міграційні настрої залишаються стабільними

Менше 10% респондентів заявили про намір виїхати з України протягом найближчих шести місяців. Цей показник відповідає результатам попередніх опитувань і свідчить, що навіть інтенсивні удари по енергетиці не спричинили нового сплеску міграції.

Головними причинами для можливого виїзду залишаються загроза життю та здоров’ю, можлива окупація регіону або втрата житла. Побутові труднощі - відсутність світла, води чи опалення - поки не є вирішальним фактором.

Разом із тим, 43% опитаних допускають зміну місця проживання у разі подальшого погіршення умов: температура в оселі нижче 10 градусів, а також відсутність електрики, води чи каналізації понад 48 годин. Однак ключовою причиною для виїзду залишається безпекова ситуація.