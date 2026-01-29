87% украинцев остаются дома, несмотря на проблемы с энергетикой, - опрос

Несмотря на массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру и связанные с этим бытовые трудности, большинство украинцев не меняют место жительства.

Согласно исследованию, 87% респондентов остались жить там, где были, даже несмотря на проблемы со светом, водой и отоплением.

Кто уезжал чаще всего?

Наиболее мобильными оказались жители регионов, которые больше всего страдают от атак на энергетику - Востока Украины и Киева. Из этих территорий временно выехали 21% и 18% респондентов соответственно.

Среди 13% украинцев, которые были вынуждены сменить место жительства из-за энергетических трудностей, большинство остались в пределах своей области (60%), а половина переехала в другую область Украины.

Планируют ли возвращаться?

Подавляющее большинство тех, кто временно уехал, планируют вернуться домой после потепления или когда позволит ситуация с безопасностью. В то же время часть жителей Восточного и Северного регионов (16% и 22%) пока не видят возможности для возвращения.

Миграционные настроения остаются стабильными

Менее 10% респондентов заявили о намерении выехать из Украины в течение ближайших шести месяцев. Этот показатель соответствует результатам предыдущих опросов и свидетельствует, что даже интенсивные удары по энергетике не вызвали нового всплеска миграции.

Главными причинами для возможного выезда остаются угроза жизни и здоровью, возможная оккупация региона или потеря жилья. Бытовые трудности - отсутствие света, воды или отопления - пока не являются решающим фактором.

Вместе с тем, 43% опрошенных допускают смену места жительства в случае дальнейшего ухудшения условий: температура в доме ниже 10 градусов, а также отсутствие электричества, воды или канализации более 48 часов. Однако ключевой причиной для выезда остается ситуация с безопасностью.

а шо, зелена шобла вже забезпечила Українців теплими будиночками, у які можна переїхати?
чи знов усе скиздили та людям нема куди їхати?
29.01.2026 15:52 Ответить
Бо ми потужні та незламні їхати нема куди
29.01.2026 15:52 Ответить
Їхати є куди, тільки там ти такий красівий без грошей не потрібен.
29.01.2026 15:58 Ответить
там і з грошима нема куди влізти

29.01.2026 16:11 Ответить
З грошима місце у будь-якій країні знайдеться.
А от без грошей...
29.01.2026 16:12 Ответить
казбєк підтвердить
місце знайшлося
29.01.2026 16:13 Ответить
Мадрід нє рєзіновий, але за певну суму можна трохи потягнути.
29.01.2026 16:17 Ответить
87% українців залишаються вдома

Прям як за часів каранавіраса. Тоді теж хто багато залишався вдома. І навіть у фейзбуку собі на аву це ******* геш тех "ай стей ет хоум". Спочатку нас як скотину вдягли в намордники, а через 3 рочкі їбонули війну. Шось усе це не випадково, вам ні кажится. крєстітса нє буду
29.01.2026 15:59 Ответить
прогнозуй далі, друже дуже цікава картина вимальовується
29.01.2026 19:22 Ответить
Забув додати жидомасонів та рептилоїдів.
Таких співпадінь (чи не співпадінь) можна нарахувати десятками або сотнями для будь-якої події.
29.01.2026 21:00 Ответить
Потрібно вистояти - орда веде війну на винещення українців
29.01.2026 15:59 Ответить
"куда бєжать когда такая встрєча"
29.01.2026 16:04 Ответить
Стійко і потужно замерзнем удома.
Влада заведе собі більш пристойний нарід.
29.01.2026 16:05 Ответить
В окопах/бліндажах немає ні тепла, ні світла !
Підтримуємо один одного, труднощі тимчасові.....
29.01.2026 16:08 Ответить
Дітей та старечу ж у бліндажі не запхаєш. Не всі можуть витримати тимчасові труднощі..і на наступному тижні -27 обіцяють
29.01.2026 16:22 Ответить
Восьмидесяти семи відсоткам українців нема куди і нема за який хєр кудись їхати.
Багато хто з цих українців отримує пенсію/зарплату, яка майже не відрізняється від щоденного рахунку за вечерю наших "слуг" у ресторані.
29.01.2026 16:52 Ответить
і куди поїхати?
на дачу?
ніхто дачі не будував під зимові умови
їздять тільки літом
а зараз на дачі .... ну таке....
29.01.2026 16:57 Ответить
В нас дача є..але там варіант - підпалити й грітись..літня..
29.01.2026 18:21 Ответить
😁
29.01.2026 20:26 Ответить
..треба було утеплювати дачі (як заздалегідь робили притомні люди, аналізуючи "таланти" зеленських манагерів-мародерів) та робити кілька альтернатив енергозабезпечення електрика-газ-дрова, тА навіть простий, глибокий погріб зігріє (перевірено дачею-2022 під Гостомелем) - там завжди буде пристойний ПЛЮС градусів (+10+16Со), навіть без ніяких додаткових дороговартісних енерговитрат., а не слухати побрехеньки прездобола про шашлики і тепер оцЕ бідкатися "усьо прапалО"..
29.01.2026 18:43 Ответить
Ну..в мене дід дачу наприкінці 60х будував
29.01.2026 20:07 Ответить
а гроші на це міндіч дасть?
бо я утримую мати жінку та брата який від тцк ховаеться та не працює
розумник знайшовся...
29.01.2026 20:25 Ответить
Ні, я прикинула. Як на Осокорках, біля старого русла Дніпра..я заглиблюю погреб)))
29.01.2026 20:58 Ответить
зараз дуже класно копати, поки відлига
29.01.2026 21:00 Ответить
29.01.2026 21:01 Ответить
..зато у вас шикарні умови з водою.. бо у нашій місцевості усі старі колодязі вже кілька років стоять сухі, вода опустилася більш ніж на 2 метри і процес зневоднення не припиняється..
у вашому випадку тепловий насос "на воді", навіть самопальний, - один з реальних альтернативних варіантів обігріву..
тільки хоча б ви не просіть у мене гроші, як дехто тут з особливообдарованих халявщиків..
29.01.2026 22:06 Ответить
А, ну то бажаю Вам води, як в мене. У бутилях.
29.01.2026 22:17 Ответить
..насправді халявщики та "розумники" - то ви та ваш сцикливий брат, якщо аж так бережете свою цноту для кацапів..
29.01.2026 21:32 Ответить
програмування карток у банках?.. сер'йОзно?.. - це звичайна, рутинна робота, яка "складна та видатна" виключно для дебілів з мозолясто-напруженим мозком..
з двома технічними освітами (університетською у тому числі) і кількадесятирічною практикою дивно (хоча, в принципі, після вироку2019 вже нічому не дивуюся) читати повчання ще одного пристаркуватого мамкіного карапуза, щиро впевненого як "білявка", що усьОго досягла своєю робочою головою ..
ваша проніцАтЄльность та вчОность пИсати словами "вражають" .. не буду заважати вам самостверджуватися... дЄрзайтЄ, Артист с бАльшой бУкви - шо вам остайОтса...
30.01.2026 08:07 Ответить
я твій сраний поток свідомості не читав
ти ідіот
30.01.2026 08:10 Ответить

- ось тобі комікс.. не зламай тільки, і не загуби..
30.01.2026 08:25 Ответить
"От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный"(с)
29.01.2026 21:54 Ответить
Пані Близнюк вдалось зробити неможливе - шкварку з гівна.
29.01.2026 17:14 Ответить
ну якби кордони відчинили, то люди би рятувались у країнах де є світло, а так заперти як худоби і потім робити опитування.. це типове зелене знущання.
29.01.2026 17:34 Ответить
А ті країни примуть?? І на чому їхати, у всіх транспорт є?
29.01.2026 18:22 Ответить
приймуть. Ті у кого немає транспорту могли б користуватись автобусами чи потягами..
29.01.2026 18:24 Ответить
Які ***********?
29.01.2026 18:27 Ответить
шо, прям кожен автобус ***********? Дурню не пишить. Проблема не у транспорті, а у зачиненому кордоні.
29.01.2026 19:57 Ответить
То й не пишіть дурню. Чи то змитися вам так треба?
29.01.2026 19:58 Ответить
у чому саме дурня? Є сумніви що люди масово звідси б поїхали? Якщо так, то чому не відкрити кордони і не подивитись? Ви хоча б самій собі не брешить, ви ж розумієте правду..
29.01.2026 20:54 Ответить
Я собі не брешу.

Нехай їдуть.
29.01.2026 21:00 Ответить
так не випускають чоловіків, а з ними і жінок які не бажають кидати родину.
29.01.2026 21:05 Ответить
Не брешіть.
29.01.2026 21:13 Ответить
?
29.01.2026 22:00 Ответить
у чому саме брехня?
30.01.2026 17:55 Ответить
Що за маячня ?? Хіба кордони в Україні зачинені ?
Якщо ти не чоловік мобілізаційного віку - їдь куди хочеш .
29.01.2026 21:07 Ответить
так, зачинені, всупереч Конституції встановлено антиконституційне обмеження за віком та статтю. Тільки не робі вигляд що ти дурніше ніж є.
30.01.2026 23:59 Ответить
Дивує, чому при катастрофічній ситуації не долучають іноземні ремонтні бригади...
29.01.2026 17:41 Ответить
Воно їм треба? Ви ще МЧХ запитайте..
29.01.2026 18:25 Ответить
Бо там справи не тільки в самому ремонті, а ще й у реальній загрозі життю. Рашисти ********** бити повторно у те саме місце, де вони вже нашкодили.
29.01.2026 19:38 Ответить
я вдома.. І нікуди тікати не збираюсь!!!
29.01.2026 18:30 Ответить
в Дніпрі! Слава ЗСУ!
29.01.2026 18:31 Ответить
круто. От тільки у мене в 5.1 світло 2 години через 8-9 відключення. Якось не потужно.
29.01.2026 19:58 Ответить
Графік на завтра надіслали..2 години ЕЕ буде)))
29.01.2026 20:43 Ответить
у мене сьогодні було з 12:30 до 16:00 по графіку, а по факту з 13 до 15:40. Завтра мабуть ще потужніше буде..
29.01.2026 20:59 Ответить
Я вже так подумала..дешевше прилад нічного бачення купити)) щоб шось готувати)) майстершеф))
29.01.2026 21:21 Ответить
Кацапе, рота помий. Й йди скульптури з гівна ліпи.
29.01.2026 19:02 Ответить
саме прикре що він то правий. Якби кордони відкрили чи багато бажаючих було б тут потужно мерзнути та сидіти без світла по 8-9 годин?
29.01.2026 19:59 Ответить
Тобто?? Я можу виїхати. Син може зі мною. Прям зараз. Світла по 20 годин немає. Я хочу жити в Україні.
29.01.2026 20:04 Ответить
рад за вас що ви людина першого гатунку. Але люди другого гатунку - чоловіки, не можуть. І жінки які не бажають кидати тут своїх чоловіків як сміття (так, такі ще існують, хоч і мало) теж не можуть виїхати.
29.01.2026 21:01 Ответить
Я людей на гатунки не розшаровую. Мій чоловік загинув. Не сміття. Я не ходжу. Але не покину Україну.

Фільтруйте вже тексти.
29.01.2026 21:03 Ответить
так і не ви віруєте кому можна виїхати. А от ті що вирішують - рахують саме так.
29.01.2026 21:06 Ответить
Вивчайте вже українську. Очі ріжуть тексти від Вас.
29.01.2026 21:12 Ответить
тобто по суті вам немає чого заперечити, раз до літер причепились?
30.01.2026 17:54 Ответить
Що **** за пі*деш поширюють, та всі задоволені і спокійні, люди окуєвілі від ЗЕ і всієї шобли, від такого убогого життя ...
29.01.2026 19:09 Ответить
мля, а що є куди виїхати? Може кордони відкриті для простого народу? Чи куди ви пропонуєте їхати?
29.01.2026 20:04 Ответить
та вони просто знущаються.

Іде мужик повз двір свого кума, а той виклав на ганку гарний кусок сала, цибулі, поставив миску борщу, графинчик із горілкою. Мужик слиною давиться та й каже:
- Куме це ви обідать зібралися?
- Так куме.
- А можна з вами?
- Можна.
- То у вас же злий пес у дворі бігає.
- Так отож...
29.01.2026 21:02 Ответить
І неам куди і нема за що. Але, головне - ніяк. У пастці.
29.01.2026 22:30 Ответить
 
 