87% украинцев остаются дома, несмотря на проблемы с энергетикой, - опрос
Несмотря на массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру и связанные с этим бытовые трудности, большинство украинцев не меняют место жительства.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает Цензор.НЕТ.
Согласно исследованию, 87% респондентов остались жить там, где были, даже несмотря на проблемы со светом, водой и отоплением.
Кто уезжал чаще всего?
Наиболее мобильными оказались жители регионов, которые больше всего страдают от атак на энергетику - Востока Украины и Киева. Из этих территорий временно выехали 21% и 18% респондентов соответственно.
Среди 13% украинцев, которые были вынуждены сменить место жительства из-за энергетических трудностей, большинство остались в пределах своей области (60%), а половина переехала в другую область Украины.
Планируют ли возвращаться?
Подавляющее большинство тех, кто временно уехал, планируют вернуться домой после потепления или когда позволит ситуация с безопасностью. В то же время часть жителей Восточного и Северного регионов (16% и 22%) пока не видят возможности для возвращения.
Миграционные настроения остаются стабильными
Менее 10% респондентов заявили о намерении выехать из Украины в течение ближайших шести месяцев. Этот показатель соответствует результатам предыдущих опросов и свидетельствует, что даже интенсивные удары по энергетике не вызвали нового всплеска миграции.
Главными причинами для возможного выезда остаются угроза жизни и здоровью, возможная оккупация региона или потеря жилья. Бытовые трудности - отсутствие света, воды или отопления - пока не являются решающим фактором.
Вместе с тем, 43% опрошенных допускают смену места жительства в случае дальнейшего ухудшения условий: температура в доме ниже 10 градусов, а также отсутствие электричества, воды или канализации более 48 часов. Однако ключевой причиной для выезда остается ситуация с безопасностью.
