Несколько воздушных шаров проникли из Беларуси в Польшу

Польские военные сообщили о вторжении на территорию страны воздушных шаров со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Детали

Как отмечается, в ночь с 31 января на 1 февраля 2026 года было зафиксировано "вторжение в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары".

По данным польской стороны, полеты объектов контролировались военными радиолокационными системами и не представляли угрозы безопасности воздушного пространства страны.

Реакция Оперативного командования

"Оперативное командование видов вооруженных сил находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями и на постоянной основе передает собранные данные о наблюдаемых объектах. Вооруженные силы Польши остаются в готовности к выполнению задач, связанных с обеспечением безопасности польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.

