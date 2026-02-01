Новости Польша готовится к войне
1 773 16

Несколько воздушных шаров проникли из Беларуси в Польшу

Воздушный шар залетел в Польшу

Польские военные сообщили о вторжении на территорию страны воздушных шаров со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Детали

Как отмечается, в ночь с 31 января на 1 февраля 2026 года было зафиксировано "вторжение в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары".

По данным польской стороны, полеты объектов контролировались военными радиолокационными системами и не представляли угрозы безопасности воздушного пространства страны.

Реакция Оперативного командования

"Оперативное командование видов вооруженных сил находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями и на постоянной основе передает собранные данные о наблюдаемых объектах. Вооруженные силы Польши остаются в готовности к выполнению задач, связанных с обеспечением безопасности польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Беларусь (7999) Польша (9013)
Топ комментарии
+9
Ну, політали кульки над Польщею і вже така стурбованість. Це ж не ракети, нехай собі літають та роблять розвідку. ***** незабаром вас кошмарити, тому це підготовка до депольськофікаціі.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:04 Ответить
+7
Добре,що не збивали,бо ***** нападе(((Конюхи.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:11 Ответить
+6
За даними польської сторони, польоти об'єктів контролювалися військовими радіолокаційними системами та не становили загрози безпеці повітряного простору країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3598288

Знову НАТО обісрали, а воно зробило вигляд, що так і задумано. Зате які браві заяви щодо України. Мда...🤡
показать весь комментарий
01.02.2026 10:01 Ответить
А чому не з України в москву?
показать весь комментарий
01.02.2026 09:57 Ответить
Бо нема ядерки.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:08 Ответить
Ната любить кульки.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:03 Ответить
Рожеві.🥳
показать весь комментарий
01.02.2026 11:04 Ответить
А що в Польщі західних вітрів немає? Щоб повітряні кулі з запалювальною сумішшю полетіли на мозирський нпз
показать весь комментарий
01.02.2026 10:13 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2026 11:04 Ответить
Це вклад бацьки у гібридну війну.
Супербульбульлятора нема, ракет нема, так хоч кондоми позапускає
показать весь комментарий
01.02.2026 10:19 Ответить
у ті кулі можна шо хоч напхати
навіть ядерну зброю

шо за терпіли....
показать весь комментарий
01.02.2026 10:29 Ответить
Ураній важчий за чугуній
Набагато важчий .
Хіба шо герцог Бульбенгемскій втготовить Цеппелін ))) великий дирижаблик такий
показать весь комментарий
01.02.2026 21:19 Ответить
Поляки сміливі тільки на кістках танцювати, типа "волинської різні", а реально тільки гемби надувати. Хто може їм заборонити в відповідь на бульбашські приколи з кулями у відповідь направляти кулі з вантажем, котрий бацька заслуговує, з фекаліями.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:36 Ответить
Звичайна робота прикордонників. А ці придурки знову побігли плакати, жаліти себе, розповідати про своє неосяжне горе і образу всьому світу. Чому вони такі чмошники.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:52 Ответить
Та вже ***** на такі новини...
І так ясно - не відповіли гопнику в харю: буде ескалація.... Полізе ще і ще
показать весь комментарий
01.02.2026 21:17 Ответить
Герцог Бульбєнгємскій і його повітряне військо
показать весь комментарий
01.02.2026 21:20 Ответить
 
 