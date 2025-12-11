Польша расширяет парк БПЛА: Варшава заказала 360 ударных дронов
Польская армия заключила очередной контракт на закупку ударных дронов Warmate, производимых компанией WB Group.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале RMF24.
"Это важный этап укрепления возможностей польских войск в сфере современных беспилотных систем", — прокомментировали в оборонном ведомстве Польши.
Что входит в новый контракт
Согласно соглашению, польские военные получат 36 комплектов дронов-камикадзе Warmate, в каждом из которых — по 10 аппаратов. Общая стоимость контракта составляет примерно 100 млн злотых.
В армию дроны должны поступить уже в декабре. Warmate способны выполнять разведку, наблюдение и точечные удары. Аппарат может использоваться многократно как разведчик или однократно как ударный дрон-камикадзе.
Возможности дронов Warmate:
-
обнаружение целей в реальном времени;
-
уничтожение легкой бронетехники;
-
поражение пехоты;
-
дистанционное управление оператором;
-
режим разведки и ударный режим.
Часть масштабной программы вооружений
Соглашение, подписанное 11 декабря, является первым в рамках более широкого рамочного соглашения, заключенного в мае. Оно предусматривает возможность закупки Польшей до 10 000 таких беспилотников в ближайшие годы.
Дроны Warmate активно используются в современных конфликтах и считаются эффективным и мобильным инструментом для оперативного поражения целей.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не получал официальной информации о намерениях правительства передать Украине истребители МиГ-29.
