Польша расширяет парк БПЛА: Варшава заказала 360 ударных дронов

Польская армия заключила очередной контракт на закупку ударных дронов Warmate, производимых компанией WB Group.

"Это важный этап укрепления возможностей польских войск в сфере современных беспилотных систем", — прокомментировали в оборонном ведомстве Польши.

Что входит в новый контракт

Согласно соглашению, польские военные получат 36 комплектов дронов-камикадзе Warmate, в каждом из которых — по 10 аппаратов. Общая стоимость контракта составляет примерно 100 млн злотых.

В армию дроны должны поступить уже в декабре. Warmate способны выполнять разведку, наблюдение и точечные удары. Аппарат может использоваться многократно как разведчик или однократно как ударный дрон-камикадзе.

Возможности дронов Warmate:

обнаружение целей в реальном времени;

уничтожение легкой бронетехники;

поражение пехоты;

дистанционное управление оператором;

режим разведки и ударный режим.

Часть масштабной программы вооружений

Соглашение, подписанное 11 декабря, является первым в рамках более широкого рамочного соглашения, заключенного в мае. Оно предусматривает возможность закупки Польшей до 10 000 таких беспилотников в ближайшие годы.

Дроны Warmate активно используются в современных конфликтах и считаются эффективным и мобильным инструментом для оперативного поражения целей.

