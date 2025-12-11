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Польща розширює парк БпЛА: Варшава замовила 360 ударних дронів

Польща замовила 360 ударних дронів

Польська армія уклала черговий контракт на закупівлю ударних дронів Warmate, вироблених компанією WB Group.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі RMF24.

"Це важливий етап зміцнення спроможностей польських військ у сфері сучасних безпілотних систем", — прокоментували в оборонному відомстві Польщі.

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Що входить у новий контракт

Згідно з угодою, польські військові отримають 36 комплектів дронів-камікадзе Warmate, у кожному з яких — по 10 апаратів. Загальна вартість контракту становить приблизно 100 млн злотих.

До армії дрони мають надійти вже у грудні. Warmate здатні виконувати розвідку, спостереження та точкові удари. Апарат може використовуватися багаторазово як розвідник або одноразово як ударний дрон-камікадзе.

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Можливості дронів Warmate:

  • виявлення цілей у реальному часі;

  • знищення легкої бронетехніки;

  • ураження піхоти;

  • дистанційне керування оператором;

  • режим розвідки та ударний режим.

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Частина масштабної програми озброєнь

Угода, підписана 11 грудня, є першою в межах ширшої рамкової домовленості, укладеної у травні. Вона передбачає можливість закупівлі Польщею до 10 000 таких безпілотників у найближчі роки.

Дрони Warmate активно використовуються в сучасних конфліктах і вважаються ефективним та мобільним інструментом для оперативного ураження цілей.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не отримував офіційної інформації про наміри уряду передати Україні винищувачі МіГ-29.

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