Навроцький підтвердив, що не знав про передачу МіГ-29 Україні: Сталося непорозуміння, але ми це владнаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що не отримував офіційної інформації про наміри уряду передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це польський лідер заявив під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Навроцький зазначив, що його співробітники мали рацію, коли повідомляли про відсутність інформації. "Тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння - я не мав такої інформації. Але я спокійний: з паном Косіняком-Камишем ми це з’ясуємо і порозуміємося з цього питання", - додав президент.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики Марчин Пшидач заявив, що Навроцький не був поінформований про наміри передати Україні винищувачі МіГ-29.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

Польська сторона інформує, що з Україною тривають переговори щодо передачі літаків МІГ-29.

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