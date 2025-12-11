Навроцький не поінформований про плани передати Україні МіГ-29, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач

Президент Польщі Кароль Навроцький не був поінформований про наміри передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики Марчин Пшидач у коментарі Wirtualna Polska, передає Цензор.НЕТ.

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Пшидача запитали про можливу передачу Україні МіГ-29, які досі перебувають на озброєнні польських ВПС. Він відповів, що "президент не інформується на постійній основі про це важливе питання", хоча як головнокомандувач "повинен бути проконсультований у цьому питанні".

Представник канцелярії додав, що з "певним здивуванням" сприймає заяви уряду та військових, які публічно говорять про плани щодо МіГ-29. Він нагадав, що попередні передачі військового обладнання Україні відбувалися за відома та згоди президента.

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Пшидач також заявив, що відсутність консультацій "може часто свідчити про злу волю і спробу вкотре відрізати президента від інформації, важливої з точки зору польської держави".

Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував заяви Пшидача. "Це неправда. Під час засідання комітету з безпеки ми обговорюємо ці питання", - сказав він, наголосивши, що МіГ-29 уже "порушувались кілька разів" і питання перебуває у процесі.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

Польська сторона інформує, що з Україною тривають переговори щодо передачі літаків МІГ-29.

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