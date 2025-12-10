Японія піднімала авіацію: російські й китайські літаки виконали маневри біля Окінави, - Reuters
Японські ВПС підняли винищувачі, аби відстежувати спільний політ російських і китайських військових літаків у регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на міноборони Японії.
Деталі інциденту
"Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерну зброю, вилетіли з узбережжя Японського моря в напрямку Східнокитайського моря, щоби зустрітися з двома китайськими бомбардувальниками H-6 та виконати "спільний політ на далеку дистанцію" в Тихому океані",- зазначили в японському військовому відомстві.
До бомбардувальників приєдналися чотири китайських винищувачі J-16, які здійснили політ між японськими островами Окінава та Міяко. Протока Міяко між двома островами класифікується як міжнародні води.
Реакція Японії
Японія також виявила одночасну активність російських повітряних сил у Японському морі, що складалася з одного літака раннього попередження A-50 та двох винищувачів Су-30, повідомило міністерство.
Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі заявив у середу на X, що спільні операції Росії та Китаю "явно задумані як демонстрація сили проти нашої нації, що викликає серйозне занепокоєння щодо нашої національної безпеки".
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Китайські та російські військові літаки залетіли в зону ППО Південної Кореї: Сеул піднімав винищувачі.
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