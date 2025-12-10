Японія піднімала авіацію: російські й китайські літаки виконали маневри біля Окінави, - Reuters

Японські ВПС підняли винищувачі, аби відстежувати спільний політ російських і китайських військових літаків у регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на міноборони Японії.

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Деталі інциденту

"Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерну зброю, вилетіли з узбережжя Японського моря в напрямку Східнокитайського моря, щоби зустрітися з двома китайськими бомбардувальниками H-6 та виконати "спільний політ на далеку дистанцію" в Тихому океані",- зазначили в японському військовому відомстві.

До бомбардувальників приєдналися чотири китайських винищувачі J-16, які здійснили політ між японськими островами Окінава та Міяко. Протока Міяко між двома островами класифікується як міжнародні води.

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Реакція Японії

Японія також виявила одночасну активність російських повітряних сил у Японському морі, що складалася з одного літака раннього попередження A-50 та двох винищувачів Су-30, повідомило міністерство.

Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі заявив у середу на X, що спільні операції Росії та Китаю "явно задумані як демонстрація сили проти нашої нації, що викликає серйозне занепокоєння щодо нашої національної безпеки".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Китайські та російські військові літаки залетіли в зону ППО Південної Кореї: Сеул піднімав винищувачі.