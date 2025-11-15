Японія може розмістити ядерну зброю США

У Японії розглядають можливість розміщення американської ядерної зброї в країні. Це передбачає перегляд трьох неядерних принципів Японії, що діють після Другої світової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Mainichi з посиланням на прем’єр-міністерку Японії Такаїчі Санае.

Зазначається,  що вона виступає за ініціювання дебатів навколо трьох довготривалих "неядерних принципів" Японії – "не володіти", "не виробляти" і "не розміщувати" ядерну зброю.

За інформацією видання, прем’єрка пропонує переглянути ці принципи, щоб дозволити розміщення американських ядерних стратегічних озброєнь на японських базах. Такий крок стане історичною відмовою від пацифістської ядерної політики, яка існує в Японії з часів Другої світової війни.

Що передувало?

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що США мають перевагу в ядерному арсеналі, але не прагнуть його застосовувати.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що ядерне стримування НАТО надійне та жителі країн Альянсу можуть не панікувати. Ядерну війну починати небезпечно і її не можна виграти.

Топ коментарі
Правильно, тільки ядерна зброя гарантує безпеку. Японія сама може створити яз, але для них санкції будуть руйнівними, тож краще тримати у себе американську яз.
15.11.2025 13:21 Відповісти
ми теж можемо,тількі хто ж нам дасть
15.11.2025 13:20 Відповісти
а ми самі маємо створити собі ядерну та хімічну зброю.
15.11.2025 13:22 Відповісти
"Куба-2.0" але не на тому острові.....
15.11.2025 13:19 Відповісти
Нам не дадуть це зробити. Звичайно можемо, але будуть накладені санкції і буде припинено позтачання зброї. А враховуючи скільки у нас міндичів, свинарчуків та коломойш які крадуть то ми економічно не зможем самотужки протистояти кацапсятині.
15.11.2025 15:29 Відповісти
Вже сто разів це обговорювалось. Якщо спочатку в таємниці створити хімзброю, то не буде ніяких санкцій чи зупинок постачання зброї, бо тоді ми рано чи пізно програємо і будемо змушені використати хімічну зброю по русні з десятками мільйонів жертв і можливим використанням яз з боку русні - заходу буде значно краще і безпечніше просто продовжити допомогу.
15.11.2025 15:33 Відповісти
Наївні фантазії.
15.11.2025 15:48 Відповісти
0 аргументів. А я вивчав можливість створення нами ЯЗ, і знаю що це реально.
15.11.2025 15:54 Відповісти
О, в нас тут диванний експерт. Як тільки в Україні почнуть створювати ОМП любого типу, на нас почнуть так давити і політично і економічно...

Це по перше, по друге, ніякої користі все рівно не буде.
15.11.2025 18:05 Відповісти
>ОМП

пан кацап?

>О, в нас тут диванний експерт. Як тільки в Україні почнуть створювати ОМП любого типу, на нас почнуть так давити і політично і економічно...

Якщо створити хімзброю таємно, глибоко під землею - нічого нам не зроблять. А після її створення - тим більше.

>Це по перше, по друге, ніякої користі все рівно не буде.

Дійсно, яка користь від зброї, яка може легко знищити європейську частину рашки разом з десятками мільйонів населення.
15.11.2025 18:31 Відповісти
От нема у цих японців самоповаги. Готові розмістить зброю США. США, які їм роз"їбенили в хлам два міста цією ядерною зброєю. Я можу помилятись, але це якийсь скотський двір, орвел би *****
15.11.2025 13:39 Відповісти
З двох зол...
15.11.2025 14:07 Відповісти
Ти на підлога, ти дно розумове.
15.11.2025 15:49 Відповісти
Давно пора
15.11.2025 15:22 Відповісти
 
 