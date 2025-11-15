Японія може розмістити ядерну зброю США
У Японії розглядають можливість розміщення американської ядерної зброї в країні. Це передбачає перегляд трьох неядерних принципів Японії, що діють після Другої світової.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Mainichi з посиланням на прем’єр-міністерку Японії Такаїчі Санае.
Зазначається, що вона виступає за ініціювання дебатів навколо трьох довготривалих "неядерних принципів" Японії – "не володіти", "не виробляти" і "не розміщувати" ядерну зброю.
За інформацією видання, прем’єрка пропонує переглянути ці принципи, щоб дозволити розміщення американських ядерних стратегічних озброєнь на японських базах. Такий крок стане історичною відмовою від пацифістської ядерної політики, яка існує в Японії з часів Другої світової війни.
Що передувало?
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що США мають перевагу в ядерному арсеналі, але не прагнуть його застосовувати.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що ядерне стримування НАТО надійне та жителі країн Альянсу можуть не панікувати. Ядерну війну починати небезпечно і її не можна виграти.
Це по перше, по друге, ніякої користі все рівно не буде.
пан кацап?
>О, в нас тут диванний експерт. Як тільки в Україні почнуть створювати ОМП любого типу, на нас почнуть так давити і політично і економічно...
Якщо створити хімзброю таємно, глибоко під землею - нічого нам не зроблять. А після її створення - тим більше.
>Це по перше, по друге, ніякої користі все рівно не буде.
Дійсно, яка користь від зброї, яка може легко знищити європейську частину рашки разом з десятками мільйонів населення.