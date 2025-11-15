РУС
Новости Распространение ядерного оружия
Япония может разместить ядерное оружие США

Токио может принять ядерное оружие США

В Японии рассматривают возможность размещения американского ядерного оружия в стране. Это предполагает пересмотр трех неядерных принципов Японии, действующих после Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет газета Mainichi со ссылкой на премьер-министра Японии Такаичи Санаэ.

Отмечается, что она выступает за инициирование дебатов вокруг трех долгосрочных "неядерных принципов" Японии – "не владеть", "не производить" и "не размещать" ядерное оружие.

По информации издания, премьер предлагает пересмотреть эти принципы, чтобы разрешить размещение американских ядерных стратегических вооружений на японских базах. Такой шаг станет историческим отказом от пацифистской ядерной политики, которая существует в Японии со времен Второй мировой войны.

Что предшествовало?

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют преимущество в ядерном арсенале, но не стремятся его применять.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ядерное сдерживание НАТО надежно и жители стран Альянса могут не паниковать. Ядерную войну начинать опасно и ее нельзя выиграть.

США (28273) ядерное оружие (1432) Япония (1328)
"Куба-2.0" але не на тому острові.....
показать весь комментарий
15.11.2025 13:19 Ответить
ми теж можемо,тількі хто ж нам дасть
показать весь комментарий
15.11.2025 13:20 Ответить
а ми самі маємо створити собі ядерну та хімічну зброю.
показать весь комментарий
15.11.2025 13:22 Ответить
Правильно, тільки ядерна зброя гарантує безпеку. Японія сама може створити яз, але для них санкції будуть руйнівними, тож краще тримати у себе американську яз.
показать весь комментарий
15.11.2025 13:21 Ответить
От нема у цих японців самоповаги. Готові розмістить зброю США. США, які їм роз"їбенили в хлам два міста цією ядерною зброєю. Я можу помилятись, але це якийсь скотський двір, орвел би *****
показать весь комментарий
15.11.2025 13:39 Ответить
З двох зол...
показать весь комментарий
15.11.2025 14:07 Ответить
 
 