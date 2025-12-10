Япония поднимала авиацию: российские и китайские самолеты выполнили маневры у Окинавы, - Reuters

Японские ВВС подняли истребители, чтобы отслеживать совместный полет российских и китайских военных самолетов в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Японии.

Детали инцидента

"Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способные нести ядерное оружие, вылетели с побережья Японского моря в направлении Восточно-Китайского моря, чтобы встретиться с двумя китайскими бомбардировщиками H-6 и выполнить "совместный полет на дальнюю дистанцию" в Тихом океане", - отметили в японском военном ведомстве.

К бомбардировщикам присоединились четыре китайских истребителя J-16, которые совершили полет между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив Мияко между двумя островами классифицируется как международные воды.

Реакция Японии

Япония также обнаружила одновременную активность российских воздушных сил в Японском море, состоявшую из одного самолета раннего предупреждения A-50 и двух истребителей Су-30, сообщило министерство.

Министр обороны Японии Синджиро Коидзуми заявил в среду на X, что совместные операции России и Китая "явно задуманы как демонстрация силы против нашей нации, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу нашей национальной безопасности".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что китайские и российские военные самолеты залетели в зону ПВО Южной Кореи: Сеул поднимал истребители.