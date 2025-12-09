Китайские и российские военные самолеты залетели в зону ПВО Южной Кореи: Сеул поднимал истребители, - Yonhap

Девять военных самолетов Китая и России во вторник кратковременно вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи (KADIZ) над водами на востоке и юге страны.

Об этом сообщило командование Объединенного штаба вооруженных сил Южной Кореи (JCS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным JCS, около 10:00 утра два китайских и семь российских самолетов поочередно зашли в KADIZ, что вынудило южнокорейских военных подготовить истребители на случай непредвиденной ситуации.

В течение примерно часа бомбардировщики и истребители несколько раз входили и выходили из зоны, после чего полностью ее покинули.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп разрешил поставки Китаю чипов Nvidia и анонсировал 25% пошлину с таких продаж

В штабе сообщили, что воздушное пространство Южной Кореи не нарушено, а самолеты были зафиксированы заблаговременно до входа в зону. KADIZ не является территориальным воздушным пространством, а определена для обязательной идентификации иностранных самолетов с целью предотвращения инцидентов.

Южнокорейские военные отметили, что Россия и Китай регулярно, один-два раза в год, заходят своими самолетами в KADIZ во время совместных учений. Последний раз такой массовый пролет произошел в ноябре прошлого года, когда одновременно вошли 11 самолетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет Ан-22 упал в России. На борту находились 7 человек, - росСМИ