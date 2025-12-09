РУС
Новости
1 266 10

Китайские и российские военные самолеты залетели в зону ПВО Южной Кореи: Сеул поднимал истребители, - Yonhap

корея,учения,южная,f-35

Девять военных самолетов Китая и России во вторник кратковременно вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи (KADIZ) над водами на востоке и юге страны.

Об этом сообщило командование Объединенного штаба вооруженных сил Южной Кореи (JCS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

По данным JCS, около 10:00 утра два китайских и семь российских самолетов поочередно зашли в KADIZ, что вынудило южнокорейских военных подготовить истребители на случай непредвиденной ситуации.

В течение примерно часа бомбардировщики и истребители несколько раз входили и выходили из зоны, после чего полностью ее покинули.

В штабе сообщили, что воздушное пространство Южной Кореи не нарушено, а самолеты были зафиксированы заблаговременно до входа в зону. KADIZ не является территориальным воздушным пространством, а определена для обязательной идентификации иностранных самолетов с целью предотвращения инцидентов.

Южнокорейские военные отметили, что Россия и Китай регулярно, один-два раза в год, заходят своими самолетами в KADIZ во время совместных учений. Последний раз такой массовый пролет произошел в ноябре прошлого года, когда одновременно вошли 11 самолетов.

Автор: 

Китай (3279) ПВО (3301) россия (98299) Южная Корея (351) истребитель (68)
Топ комментарии
+1
Туреччина діяла по-іншому! Там вистачило до 1 хвилини, щоб очистити свій повітряний простір!
показать весь комментарий
09.12.2025 11:48
+1
показать весь комментарий
09.12.2025 11:48
+1
а, пєдолєвацьких пластелинових буржуїв попереджали, що саме так і буде!!!
так шо, цивілізовані собакоїди, готуйтесь до чергової зради від піндосів!!!!
трампу бальшой прівєт віж друга владіміра.
тайвань наступний!
нуу.... японія питання часу! китай все пам'ятає і дуже мстивий.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:56
Туреччина діяла по-іншому! Там вистачило до 1 хвилини, щоб очистити свій повітряний простір!
показать весь комментарий
09.12.2025 11:48
Ще в когось є якісь питання на тему "чому китай на стороні параші "?
показать весь комментарий
09.12.2025 12:07
показать весь комментарий
09.12.2025 11:48
Зі всього світу сталеві яйця є тільки у Турків.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:54
А ви побільше поставляйте підсанкційного обладнання до рашки. З таким відношенням до міжнародної безпеки недалеко той час, коли китайсько-кацапські-КНДРівські ракети завітають до вас в "гості",


Росія продовжує отримувати з Південної Кореї високоточні верстати з числовим програмним керуванням та інші товари подвійного призначення, які підпадають під експортні обмеження ЄС і США.

Зокрема, лише у 2024-2025 роках до Росії імпортували виготовлене у Південній Кореї високоточне виробниче обладнання на суму понад $3,7 млн, повідомило південнокорейське видання https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-11-07/national/diplomacy/South-Korean-precision-tools-appearance-at-Russian-industrial-expo-highlights-challenges-of-sanctions-compliance/2438143 Korea JoongAng Daily, підтвердивши дані дослідження Ради економічної безпеки України (ESCU).

Крім того, продукцію щонайменше трьох південнокорейських виробників високоточного обладнання демонстрували на щорічній виставці "Металлообработка-2025" у Москві. Це свідчить про ризик того, що ці технології можуть використовувати в оборонній промисловості Росії. Джерело: https://censor.net/n3584487
показать весь комментарий
09.12.2025 11:54
Рядом з цими вже і японці вишикувалися на "параді друзів" України.
Японія виступила проти конфіскації активів РФ на користь України.
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:34
Японія відмовилася підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України. У такий спосіб Японія руйнує спробу Брюсселя заручитися глобальною підтримкою.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:57
а, пєдолєвацьких пластелинових буржуїв попереджали, що саме так і буде!!!
так шо, цивілізовані собакоїди, готуйтесь до чергової зради від піндосів!!!!
трампу бальшой прівєт віж друга владіміра.
тайвань наступний!
нуу.... японія питання часу! китай все пам'ятає і дуже мстивий.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:56
показать весь комментарий
09.12.2025 12:01
З усіма нейьтральними так буде. Не хочете допомагати Україні? Війна прийде і до вас...
показать весь комментарий
09.12.2025 12:01
Людство, на планеті Земля, наближається до гарячої фази Третьої світової війни!
показать весь комментарий
09.12.2025 12:08
 
 