Китайские и российские военные самолеты залетели в зону ПВО Южной Кореи: Сеул поднимал истребители, - Yonhap
Девять военных самолетов Китая и России во вторник кратковременно вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи (KADIZ) над водами на востоке и юге страны.
Об этом сообщило командование Объединенного штаба вооруженных сил Южной Кореи (JCS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
По данным JCS, около 10:00 утра два китайских и семь российских самолетов поочередно зашли в KADIZ, что вынудило южнокорейских военных подготовить истребители на случай непредвиденной ситуации.
В течение примерно часа бомбардировщики и истребители несколько раз входили и выходили из зоны, после чего полностью ее покинули.
В штабе сообщили, что воздушное пространство Южной Кореи не нарушено, а самолеты были зафиксированы заблаговременно до входа в зону. KADIZ не является территориальным воздушным пространством, а определена для обязательной идентификации иностранных самолетов с целью предотвращения инцидентов.
Южнокорейские военные отметили, что Россия и Китай регулярно, один-два раза в год, заходят своими самолетами в KADIZ во время совместных учений. Последний раз такой массовый пролет произошел в ноябре прошлого года, когда одновременно вошли 11 самолетов.
Росія продовжує отримувати з Південної Кореї високоточні верстати з числовим програмним керуванням та інші товари подвійного призначення, які підпадають під експортні обмеження ЄС і США.
Зокрема, лише у 2024-2025 роках до Росії імпортували виготовлене у Південній Кореї високоточне виробниче обладнання на суму понад $3,7 млн, повідомило південнокорейське видання https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-11-07/national/diplomacy/South-Korean-precision-tools-appearance-at-Russian-industrial-expo-highlights-challenges-of-sanctions-compliance/2438143 Korea JoongAng Daily, підтвердивши дані дослідження Ради економічної безпеки України (ESCU).
Крім того, продукцію щонайменше трьох південнокорейських виробників високоточного обладнання демонстрували на щорічній виставці "Металлообработка-2025" у Москві. Це свідчить про ризик того, що ці технології можуть використовувати в оборонній промисловості Росії. Джерело: https://censor.net/n3584487
Японія виступила проти конфіскації активів РФ на користь України.
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:34
Японія відмовилася підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України. У такий спосіб Японія руйнує спробу Брюсселя заручитися глобальною підтримкою.
так шо, цивілізовані собакоїди, готуйтесь до чергової зради від піндосів!!!!
трампу бальшой прівєт віж друга владіміра.
тайвань наступний!
нуу.... японія питання часу! китай все пам'ятає і дуже мстивий.