Самолет Ан-22 упал в России. На борту находились 7 человек, - росСМИ

В Ивановской области России разбился самолет Ан-22 "Антей". На борту находились не менее 7 человек.

об этом сообщают российские СМИ.

Подробности

Самолет упал в Фурмановском районе.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Ан-22

Ан-22 является крупнейшим в мире турбовинтовым самолетом, предназначенным для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения.

