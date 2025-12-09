РУС
В России упал самолет
2 927 25

Самолет Ан-22 упал в России. На борту находились 7 человек, - росСМИ

Ан-22 упал в Ивановской области РФ: что известно?

В Ивановской области России разбился самолет Ан-22 "Антей". На борту находились не менее 7 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Подробности

Подробности

Самолет упал в Фурмановском районе. 

Сейчас на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Ан-22

Ан-22 является крупнейшим в мире турбовинтовым самолетом, предназначенным для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения.

Топ комментарии
+15
09.12.2025 11:36
+13
Мадяр таки мав рацію-"АНнушка уже разліла масла"...
09.12.2025 11:36
+12
Там вчора свиний фарш замовляли 👍
09.12.2025 11:38
Можна порадіти за кацапів
09.12.2025 11:35
Там вчора свиний фарш замовляли 👍
09.12.2025 11:38
09.12.2025 11:36
09.12.2025 12:02
Ай ай ай, сумна новина 🤣🤣. Вже й баян порвали 🤣.
09.12.2025 11:36
Мадяр таки мав рацію-"АНнушка уже разліла масла"...
09.12.2025 11:36
Мало!
09.12.2025 11:37
Металобрухт не повинен літати - в кращому випадку може знаходитись в музеї досягнень авіаційних конструкторів України
09.12.2025 11:37
Мало…. Мало горілки взяли….
09.12.2025 11:38
Коли впадуть пара -трійка Ту-95 напʼюся до зелених чортів!!!
09.12.2025 11:39
Хороша новина
09.12.2025 11:39
,,Маловато будєт" .
09.12.2025 11:42
руцкий фарш! )) ну хоч трохи ))
09.12.2025 11:42
Слава українському літаку!
09.12.2025 11:46
Мордор погані новини подає частинами, "Антей" може вмістити півбатальона орків, та й вантажі супроводжувало б не менше взвода, може пізніше подадуть кращі цифри, якщо екіпаж не переганяв пустий літак.
09.12.2025 11:51
Це вам, суки, за Мрію.
09.12.2025 11:54
09.12.2025 11:55
Земля бетоном.
09.12.2025 11:55
Український літак, хоч і з запізненням, але виконав завдання військово-політичного керівництва України
09.12.2025 12:09
Он отрецательно взлетел
09.12.2025 12:09
дуже, мало 720 було б добре
09.12.2025 12:18
Не надо бомбы возить, Бог есть
09.12.2025 12:18
В усіх АН стоять детонатори. Спрацьовують на російську мову.
09.12.2025 12:22
Трупо-стекломой самолет
09.12.2025 12:23
Це була гарна мирна угода. А екстрені служби Сосії заважають мирній угоді
09.12.2025 12:29
 
 