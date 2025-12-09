2 927 25
Самолет Ан-22 упал в России. На борту находились 7 человек, - росСМИ
В Ивановской области России разбился самолет Ан-22 "Антей". На борту находились не менее 7 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Подробности
Самолет упал в Фурмановском районе.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
Ан-22
Ан-22 является крупнейшим в мире турбовинтовым самолетом, предназначенным для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения.
