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Літак Ан-22 впав у Росії. На борту перебували 7 осіб, - росЗМІ
В Івановській області Росії впав літак Ан-22 "Антей". На борту перебували щонайменше 7 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Подробиці
Літак впав у Фурманівському районі.
Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих немає.
Ан-22
Ан-22 є найбільшим у світі турбогвинтовим літаком, призначеним для перевезення важкого та великогабаритного озброєння.
Топ коментарі
+32 Artcore
показати весь коментар09.12.2025 11:38 Відповісти Посилання
+25 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.12.2025 11:36 Відповісти Посилання
+21 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар09.12.2025 11:36 Відповісти Посилання
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