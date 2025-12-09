Літак Ан-22 впав у Росії. На борту перебували 7 осіб, - росЗМІ

В Івановській області Росії впав літак Ан-22 "Антей". На борту перебували щонайменше 7 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Подробиці

Літак впав у Фурманівському районі.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих немає.

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Ан-22

Ан-22 є найбільшим у світі турбогвинтовим літаком, призначеним для перевезення важкого та великогабаритного озброєння.

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