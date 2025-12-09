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Новини В Росії впав літак
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Літак Ан-22 впав у Росії. На борту перебували 7 осіб, - росЗМІ

Ан-22 впав у Івановській області РФ: що відомо?

В Івановській області Росії впав літак Ан-22 "Антей". На борту перебували щонайменше 7 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Подробиці

Літак впав у Фурманівському районі. 

Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих немає.

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Ан-22

Ан-22 є найбільшим у світі турбогвинтовим літаком, призначеним для перевезення важкого та великогабаритного озброєння.

Читайте: Російський винищувач Су-30 розбився в Карелії: екіпаж загинув

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авіакатастрофа (1106) авіація (4299) росія (70537)
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Топ коментарі
+32
Там вчора свиний фарш замовляли 👍
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09.12.2025 11:38 Відповісти
+25
Мадяр таки мав рацію-"АНнушка уже разліла масла"...
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09.12.2025 11:36 Відповісти
+21
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09.12.2025 11:36 Відповісти

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