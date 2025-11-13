Російський винищувач Су-30 розбився в Карелії: екіпаж загинув
13 листопада у Карелії в Росії потрапив в аварію винищувач Су-30.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали SHOT та 112.
Деталі авіатрощі
Відомо, що літак упав у Карелії, поблизу міста Петрозаводськ.
За попередніми даними, унаслідок аварії загинули два члени екіпажу.
Водночас телеграм-канал SHOT також пише, що розбився, ймовірно, не Су-30, а Су-27.
Наразі на місці аварії працюють екстрені служби.
Офіційної реакції влади РФ наразі немає.
- Зазначимо, що загалом за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, російські війська втратили 428 літаків та 347 гелікоптерів.
13.11.2025 19:02
13.11.2025 19:06
13.11.2025 19:09
Гарно палає.
Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".
Може так краще?
Дякую кацапам за те, що стали героями цієї доброї звістки...
Сподіваюся на такі звістки щодня.
?!
Результат доволі симпатичний - мінус Одне літаюче москальське корито і мінус Два літаючих москальських хробака.
Тобто, втрачають СОТНЯМИ, а випускають - ДЕСЯТКАМИ...