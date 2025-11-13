Російський винищувач Су-30 розбився в Карелії: екіпаж загинув

13 листопада у Карелії в Росії потрапив в аварію винищувач Су-30.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали SHOT та 112.

Деталі авіатрощі

Відомо, що літак упав у Карелії, поблизу міста Петрозаводськ.

За попередніми даними, унаслідок аварії загинули два члени екіпажу.

Водночас телеграм-канал SHOT також пише, що розбився, ймовірно, не Су-30, а Су-27.

Наразі на місці аварії працюють екстрені служби.

Офіційної реакції влади РФ наразі немає.

  • Зазначимо, що загалом за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, російські війська втратили 428 літаків та 347 гелікоптерів.

У Росії розбився винищувач Су-30: деталі

Автор: 

авіакатастрофа росія літак винищувач
сво ідёт по плану☠️
13.11.2025 19:02 Відповісти
Ідеально
13.11.2025 19:04 Відповісти
13.11.2025 19:04 Відповісти
Він драпав з України аж у Карелію, але від долі не втечеш
13.11.2025 19:06 Відповісти
Ой яка ж гарнюсенька новина проти ночи.
13.11.2025 19:06 Відповісти
"13" числа нормальні польоти не літають Тільки 3.14дараси....
13.11.2025 19:07 Відповісти
Як жаль, всього один
13.11.2025 19:09 Відповісти
Зате ДВА льотчики!...
13.11.2025 22:02 Відповісти
фірма Су випускає фуєту
13.11.2025 19:13 Відповісти
Це ж на завод ''су'' у 2020 році при Зеленському Україна направила більше ста моторів для літаків і на інший завод для гелікоптерів, щоб скидали на голови українців КАБи?
13.11.2025 19:18 Відповісти
Можуть повторити
13.11.2025 19:13 Відповісти
Міцного здоровʼя здохлим
13.11.2025 19:15 Відповісти
Єдина гарна новина сьогодні!
13.11.2025 19:16 Відповісти
Чому?А "нефтєкамскнефтехім"?
Гарно палає.
Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".
13.11.2025 19:23 Відповісти
Це безлад. Ну, в тому сенсі, що вдови залишаться без «Лад».
13.11.2025 19:16 Відповісти
Молодцом! Можно еще повторить?).
13.11.2025 19:17 Відповісти
ЗАЇБІСЬ
13.11.2025 19:17 Відповісти
Он бил тіжалєя воздуха (Зад орнов)
13.11.2025 19:19 Відповісти
Зад орков
Може так краще?
13.11.2025 19:22 Відповісти
Пісець підкрався непомітно
13.11.2025 19:21 Відповісти
За попередніми даними, унаслідок аварії здохли два кацапсячі члени.
13.11.2025 19:21 Відповісти
Головне люди і тварини не постраждали...
13.11.2025 19:28 Відповісти
13 число принесло гарну новину!
13.11.2025 19:32 Відповісти
залетіло на фінську землю,падло свинособаче...
13.11.2025 19:40 Відповісти
13.11.2025 19:52 Відповісти
Хоч щось приємне за цей день...

Дякую кацапам за те, що стали героями цієї доброї звістки...

Сподіваюся на такі звістки щодня.
13.11.2025 19:52 Відповісти
Чудова новина + загинули два члени кацапії
13.11.2025 20:22 Відповісти
А может ************* у финской границы, но стесняются про вилы в сраку рассказывать,
?!
13.11.2025 20:22 Відповісти
Лякали фінів і долякались!
13.11.2025 20:29 Відповісти
То потомки "фінобандерівців" постаралися! У 1939 році ветерани "холодноярці", та інші члени ОУН, сформували батальйон, у складі фінської армії. До сформування - вели агітаційну роботу проти військ противника. Робота була нескладною - їм протистояла значна частина українців (зокрема територіальна дивізія з Полтавщини) Пішла масова здача в полон. Розумні, в період ІІ Світової, "офінилися" і, натуралізувавшись, залишилися у Фінляндії, і після війни... Ото їх потомки і стараються...
13.11.2025 22:16 Відповісти
А нема чого москалям літати над етнічними фінськими територіями Карелії.
Результат доволі симпатичний - мінус Одне літаюче москальське корито і мінус Два літаючих москальських хробака.
13.11.2025 20:30 Відповісти
Можна скільки завгодно підплигувати з цього приводу, але виходячи з тої кількості що вони мають, втрата одної сушки погоди не зробить.
13.11.2025 20:38 Відповісти
У кацапів прислів"я є: "Курочка па зёрнышку клюёт - да сыта бывает". На початку "повномасштабки" "з 24 лютого 2022 року, російські війська втратили 428 літаків та 347 гелікоптерів". Джерело: https://censor.net/ua/n3584939
Тобто, втрачають СОТНЯМИ, а випускають - ДЕСЯТКАМИ...
13.11.2025 22:10 Відповісти
Мало, але хоч якийсь позитив на ніч.
13.11.2025 23:05 Відповісти
Вєчного помьота
13.11.2025 23:47 Відповісти
Free Ingria!!
14.11.2025 00:34 Відповісти
Кацапы такие тесные кабины делают на своих пипелацах - только двое помещаются!
14.11.2025 12:19 Відповісти
 
 