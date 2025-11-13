Російський винищувач Су-30 розбився в Карелії: екіпаж загинув

13 листопада у Карелії в Росії потрапив в аварію винищувач Су-30.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали SHOT та 112.

Деталі авіатрощі

Відомо, що літак упав у Карелії, поблизу міста Петрозаводськ.

За попередніми даними, унаслідок аварії загинули два члени екіпажу.

Водночас телеграм-канал SHOT також пише, що розбився, ймовірно, не Су-30, а Су-27.

Наразі на місці аварії працюють екстрені служби.

Офіційної реакції влади РФ наразі немає.

Зазначимо, що загалом за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, російські війська втратили 428 літаків та 347 гелікоптерів.

