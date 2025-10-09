УКР
Новини Російська ППО збила азербайджанський літак
3 304 24

Путін фактично зізнався Алієву, що РФ збила літак Азербайджану, але все одно звинуватив Україну

Путін зізнався, що збив літак Азербайджану

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що ракети російської ППО вибухнули поруч з пасажирським літаком "Азербайджанських авіаліній" (AZAL), який розбився наприкінці 2024 року.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані, його слова цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найімовірніше, літак зачепили уламки ракет ППО.

"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - переконує Путін.

Російський диктатор додав, що причини авіакатастрофи літака пов'язані, зокрема, з тим, що тоді в повітряному просторі перебували українські дрони.

Очільник Кремля також заявив, що екіпажу літака запропонували здійснити посадку в російській Махачкалі, але він начебто вирішив летіти до аеропорту базування. 

Путін сказав, що Росія готова виплатити компенсації Азербайджану за авіатрощу.

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines у Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

29 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак компанії Azerbaijan Airlines зазнав авіакатастрофи у Казахстані внаслідок обстрілу із землі над територією Росії.

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорювалося питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, вибачився за те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії".

Згодом Путін знову дзвонив до Алієва, щоб продовжити обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".

Напочатку лютого 2025 року стало відомо, що азербайджанський пасажирський літак Azerbaijan Airlines, що розбився в грудні 2024 року поблизу казахстанського міста Актау, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Баку має фрагмент ракети, вилучений з уламків літака.

