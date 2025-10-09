Путін фактично зізнався Алієву, що РФ збила літак Азербайджану, але все одно звинуватив Україну
Російський диктатор Володимир Путін визнав, що ракети російської ППО вибухнули поруч з пасажирським літаком "Азербайджанських авіаліній" (AZAL), який розбився наприкінці 2024 року.
Про це він заявив на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані, його слова цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, найімовірніше, літак зачепили уламки ракет ППО.
"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - переконує Путін.
Російський диктатор додав, що причини авіакатастрофи літака пов'язані, зокрема, з тим, що тоді в повітряному просторі перебували українські дрони.
Очільник Кремля також заявив, що екіпажу літака запропонували здійснити посадку в російській Махачкалі, але він начебто вирішив летіти до аеропорту базування.
Путін сказав, що Росія готова виплатити компенсації Азербайджану за авіатрощу.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines у Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".
Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.
29 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак компанії Azerbaijan Airlines зазнав авіакатастрофи у Казахстані внаслідок обстрілу із землі над територією Росії.
Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорювалося питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, вибачився за те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії".
Згодом Путін знову дзвонив до Алієва, щоб продовжити обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".
Напочатку лютого 2025 року стало відомо, що азербайджанський пасажирський літак Azerbaijan Airlines, що розбився в грудні 2024 року поблизу казахстанського міста Актау, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Баку має фрагмент ракети, вилучений з уламків літака.
