Літак Ан-2 розбився неподалік військової частини у Красноярському краї РФ: є загиблі

Російський літак Ан-2 здійснив "жорстку посадку" неподалік військової частини в Єрмаківському районі Красноярського краю РФ.

Про це повідомляє російський Telegram-канал 112 та пише "Коммерсантъ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на борту цього легкого літака (також відомий як "кукурузник") було двоє росіян. Один із них загинув під час приземлення.

Борт упав неподалік однієї з військових частин у Єрмаківському районі. У російському МНС повідомили, що авіакатастрофа Ан-2 сталася за 40 км від населеного пункту Танизебей.

На місці авіатрощі працюють рятувальники.

Довідково

Літак Ан-2, також відомий як "кукурузник" — легкий багатоцільовий літак бойової та цивільної авіації, розроблений 1947 року ОКБ Антонова. Використовується як сільськогосподарський, спортивний, транспортний, навчальний, пасажирський літак і перебуває на озброєнні ВПС багатьох країн.