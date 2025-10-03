УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10478 відвідувачів онлайн
Новини Військовий вертоліт розбився у РФ Авіакатастрофа літака в РФ
1 465 17

Літак Ан-2 розбився неподалік військової частини у Красноярському краї РФ: є загиблі

У Красноярському краї РФ розбився літак Ан-2

Російський літак Ан-2 здійснив "жорстку посадку" неподалік військової частини в Єрмаківському районі Красноярського краю РФ.

Про це повідомляє російський Telegram-канал 112 та пише "Коммерсантъ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на борту цього легкого літака (також відомий як "кукурузник") було двоє росіян. Один із них загинув під час приземлення.

Борт упав неподалік однієї з військових частин у Єрмаківському районі. У російському МНС повідомили, що авіакатастрофа Ан-2 сталася за 40 км від населеного пункту Танизебей.

На місці авіатрощі працюють рятувальники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак Ан-24 розбився в Амурській області РФ, всі 48 осіб загинули. ВIДЕО (оновлено)

Довідково

Літак Ан-2, також відомий як "кукурузник" — легкий багатоцільовий літак бойової та цивільної авіації, розроблений 1947 року ОКБ Антонова. Використовується як сільськогосподарський, спортивний, транспортний, навчальний, пасажирський літак і перебуває на озброєнні ВПС багатьох країн.

Автор: 

авіакатастрофа (1113) росія (68181) літак (3044)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Навіть літак з українським корінням не виніс кацапських паразитів у своїх нутрощах та самознищився.
показати весь коментар
03.10.2025 15:17 Відповісти
+4
показати весь коментар
03.10.2025 15:23 Відповісти
+4
АНнушку жалко.
загинула красуня героїчно на старості літ - забрала із собою двох років

.
показати весь коментар
03.10.2025 15:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шкода що лише двоє.
показати весь коментар
03.10.2025 15:13 Відповісти
АНнушку жалко.
загинула красуня героїчно на старості літ - забрала із собою двох років

.
показати весь коментар
03.10.2025 15:23 Відповісти
орків

.
показати весь коментар
03.10.2025 15:57 Відповісти
Хороша новина!
показати весь коментар
03.10.2025 15:13 Відповісти
Сподіваюсь його збили, вважаючи що це дрон.
показати весь коментар
03.10.2025 15:15 Відповісти
Навіть літак з українським корінням не виніс кацапських паразитів у своїх нутрощах та самознищився.
показати весь коментар
03.10.2025 15:17 Відповісти
ґАНнушка !

.
показати весь коментар
03.10.2025 15:24 Відповісти
Загиблі є? Значит всьо нє зря.
показати весь коментар
03.10.2025 15:18 Відповісти
Дуже символічна назва району. Канцеляриста давно треба відправити на батьківщину.
показати весь коментар
03.10.2025 15:20 Відповісти
І бажано на Ан-12
показати весь коментар
03.10.2025 15:23 Відповісти
Это боль для украинцев в.в. ху%ло

потому что мало сдохло
показати весь коментар
03.10.2025 15:21 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 15:23 Відповісти
Oh , pramahnulis , nu bivaiet . Interesno , bil nedaliot, ili pereliot ....🤔
показати весь коментар
03.10.2025 15:39 Відповісти
Погибших нет, есть подохшие....
показати весь коментар
03.10.2025 15:53 Відповісти
А "хлапок" і "задимлєніє" сподіваюсь були?
показати весь коментар
03.10.2025 15:57 Відповісти
Дуже приємно...
показати весь коментар
03.10.2025 16:03 Відповісти
 
 