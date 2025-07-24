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Новини Відео Авіакатастрофа літака в РФ
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Літак Ан-24 із 49 пасажирами на борту розбився в Амурській області РФ. ВIДЕО

В Амурській області РФ розбився пасажирський літак Ан-24. За попередніми даними, загинули 49 осіб — всі, хто був на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Як зазначається,  літак Ан-24 із 49 людьми на борту (43 пасажири, включаючи 5 дітей, та 6 членів екіпажу) вилетів зранку 24 липня о 7:36 з Хабаровська Рейс авіакомпанії "Ангара" рухався маршрутом "Хабаровськ — Благовіщенськ — Тинда".

Під час заходу на посадку в аеропорту Тинди літак не зміг приземлитися з першого разу і пішов на повторне коло.

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На пошуки було направлено вертольоти Мі-8 та наземні підрозділи МНС О 15:26 за місцевим часом рятувальники виявили місце аварії — з повітря, приблизно за 15 кілометрів від аеропорту.

РосЗМІ повідомляють, що всі, хто перебував на борту літака, за попередніми даними, загинули.

За наявною інформацією серед можливих причин авіакатастрофи: технічна несправність та помилка екіпажу, ускладнена складними погодними умовами — сильною хмарністю та туманом.

Також зазначається, що літаку, який зазнав катастрофи, було майже 50 років.

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Автор: 

авіакатастрофа (1107) росія (66826) літак (2996)


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Топ коментарі
+11
Антонов почав мститись.
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24.07.2025 11:34 Відповісти
+10
Всім тинда!
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24.07.2025 11:37 Відповісти
+7
Відмучились
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24.07.2025 11:34 Відповісти
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24.07.2025 11:34 Відповісти
Все равно спились бы на рашке 😁
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24.07.2025 11:58 Відповісти
Антонов почав мститись.
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24.07.2025 11:34 Відповісти
Ага, за криворуке обслуговування літака кацапами упродовж 50 років... То це Ан-24 ще довго терпів таке знущання над собою!
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24.07.2025 11:35 Відповісти
покладаю великі сподіванн на помпаж PW1000G.
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24.07.2025 11:42 Відповісти
"Аннушка устала муходжох"

49 загиблих, включаючи 5 дітей - тижневі втрати українців від агресії рашки.

нам співчувати?
НЕ думаю !

.
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24.07.2025 12:05 Відповісти
Всім тинда!
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24.07.2025 11:37 Відповісти
Ну,як кажуть, здоров'я погібшим!
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24.07.2025 11:40 Відповісти
48 шельм Бог помітив
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24.07.2025 11:40 Відповісти
Ну как полетали?)©
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24.07.2025 11:40 Відповісти
Так літак же ж важчі ща повітря. Поц задорнов, як авіаінженер, зуб за це давав.
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24.07.2025 11:44 Відповісти
Якими нах, "людьми на борту"? Там орки.
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24.07.2025 11:41 Відповісти
Не ображайте орків порівнюючи їх з свинособаками яки носять тавро "росіянін".
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24.07.2025 11:42 Відповісти
Файно падав?
А новина гарна.
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24.07.2025 11:41 Відповісти
-------------------

Крива мого співчуття...
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24.07.2025 11:42 Відповісти
І не разу не шкода. Земля ім стекловатою
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24.07.2025 11:44 Відповісти
мало
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24.07.2025 11:46 Відповісти
Покажчик потужнометра, встановленого на річці Оріль, зафіксував 3,73 Vova
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24.07.2025 11:48 Відповісти
Далі буде....
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24.07.2025 11:52 Відповісти
А вони коли падали, кричали "Чо там у хахлов"?
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24.07.2025 11:54 Відповісти
авжеж!
вони співчували хахлам....

.
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24.07.2025 12:09 Відповісти
"Главное, ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный
Только самолетом можно долететь.

Припев:

А ты, улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги...
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.

Летчик над тайгою точный курс найдет,
Прямо на поляну посадит самолет.
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски
В общем-то зеленый, молодой народ..." (с.)
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24.07.2025 11:59 Відповісти
Упал патамуша бил тяжилєє воздуха))) Смішно козломорді ?
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24.07.2025 11:59 Відповісти
На місці катастрофи іде масштабна операція по пошуку візитки Яроша.
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24.07.2025 12:03 Відповісти
Здавалося б дріб'язок, а як приємно
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24.07.2025 12:06 Відповісти
Стараюсь плохого не желать никому...Но здесь просто почему то радостно...И не могу ничего с этим поделать....Радость и сожаление одновременно-потому что мало.
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24.07.2025 12:09 Відповісти
Ще один літак імпортозамєстілся
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24.07.2025 12:09 Відповісти
Рейс авіакомпанії "Ангара" рухався маршрутом "Хабаровськ - Благовіщенськ - Тинда Джерело: https://censor.net/ua/v3565012

Ну ось і прилетів куди треба - тиндець!
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24.07.2025 12:19 Відповісти
Несчастные жили в убогом хабаровске,летели на какую то вонючую тынду на путиском,старом ведре и разбились в лепешку на китайской земле.
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24.07.2025 12:20 Відповісти
Как сказал бы старый жид Задорнов: Он оказался тяжелее воздуха (всем кацапам при этом весело смеяться)
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24.07.2025 12:22 Відповісти
ще би з кілька десятків суперджетів і вкрадених боїнгів впало там на болотах. щоб та бидлотна оркомаса сповна відчула плату за свою "сво"...
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24.07.2025 12:25 Відповісти
 
 