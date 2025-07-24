Літак Ан-24 із 49 пасажирами на борту розбився в Амурській області РФ. ВIДЕО

В Амурській області РФ розбився пасажирський літак Ан-24. За попередніми даними, загинули 49 осіб — всі, хто був на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Як зазначається, літак Ан-24 із 49 людьми на борту (43 пасажири, включаючи 5 дітей, та 6 членів екіпажу) вилетів зранку 24 липня о 7:36 з Хабаровська Рейс авіакомпанії "Ангара" рухався маршрутом "Хабаровськ — Благовіщенськ — Тинда".

Під час заходу на посадку в аеропорту Тинди літак не зміг приземлитися з першого разу і пішов на повторне коло.

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На пошуки було направлено вертольоти Мі-8 та наземні підрозділи МНС О 15:26 за місцевим часом рятувальники виявили місце аварії — з повітря, приблизно за 15 кілометрів від аеропорту.

РосЗМІ повідомляють, що всі, хто перебував на борту літака, за попередніми даними, загинули.

За наявною інформацією серед можливих причин авіакатастрофи: технічна несправність та помилка екіпажу, ускладнена складними погодними умовами — сильною хмарністю та туманом.

Також зазначається, що літаку, який зазнав катастрофи, було майже 50 років.

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