Самолет Ан-24 с 49 пассажирами на борту разбился в Амурской области РФ

В Амурской области РФ разбился пассажирский самолет Ан-24. По предварительным данным, погибли 49 человек - все, кто был на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Как отмечается, самолет Ан-24 с 49 людьми на борту (43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа) вылетел утром 24 июля в 7:36 из Хабаровска Рейс авиакомпании "Ангара" двигался по маршруту "Хабаровск - Благовещенск - Тында".

Во время захода на посадку в аэропорту Тынды самолет не смог приземлиться с первого раза и пошел на повторный круг.

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На поиски были направлены вертолеты Ми-8 и наземные подразделения МЧС В 15:26 по местному времени спасатели обнаружили место аварии - с воздуха, примерно в 15 километрах от аэропорта.

РосСМИ сообщают, что все, кто находился на борту самолета, по предварительным данным, погибли.

По имеющейся информации среди возможных причин авиакатастрофы: техническая неисправность и ошибка экипажа, осложненная сложными погодными условиями - сильной облачностью и туманом.

Также отмечается, что самолету, который потерпел катастрофу, было почти 50 лет.

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