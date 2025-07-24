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Новости Видео Авиакататрофа самолета в РФ
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Самолет Ан-24 с 49 пассажирами на борту разбился в Амурской области РФ

рф,ан-24

В Амурской области РФ разбился пассажирский самолет Ан-24. По предварительным данным, погибли 49 человек - все, кто был на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Как отмечается, самолет Ан-24 с 49 людьми на борту (43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа) вылетел утром 24 июля в 7:36 из Хабаровска Рейс авиакомпании "Ангара" двигался по маршруту "Хабаровск - Благовещенск - Тында".

Во время захода на посадку в аэропорту Тынды самолет не смог приземлиться с первого раза и пошел на повторный круг.

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На поиски были направлены вертолеты Ми-8 и наземные подразделения МЧС В 15:26 по местному времени спасатели обнаружили место аварии - с воздуха, примерно в 15 километрах от аэропорта.

РосСМИ сообщают, что все, кто находился на борту самолета, по предварительным данным, погибли.

По имеющейся информации среди возможных причин авиакатастрофы: техническая неисправность и ошибка экипажа, осложненная сложными погодными условиями - сильной облачностью и туманом.

Также отмечается, что самолету, который потерпел катастрофу, было почти 50 лет.

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Автор: 

авиакатастрофа (1731) россия (96661) самолет (3668)


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Топ комментарии
+36
Антонов почав мститись.
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24.07.2025 11:34 Ответить
+27
Всім тинда!
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24.07.2025 11:37 Ответить
+25
Якими нах, "людьми на борту"? Там орки.
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24.07.2025 11:41 Ответить
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Відмучились
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24.07.2025 11:34 Ответить
Все равно спились бы на рашке 😁
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24.07.2025 11:58 Ответить
Антонов почав мститись.
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24.07.2025 11:34 Ответить
Ага, за криворуке обслуговування літака кацапами упродовж 50 років... То це Ан-24 ще довго терпів таке знущання над собою!
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24.07.2025 11:35 Ответить
покладаю великі сподіванн на помпаж PW1000G.
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24.07.2025 11:42 Ответить
"Аннушка устала муходжох"

49 загиблих, включаючи 5 дітей - тижневі втрати українців від агресії рашки.

нам співчувати?
НЕ думаю !

.
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24.07.2025 12:05 Ответить
Всім тинда!
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24.07.2025 11:37 Ответить
Ну,як кажуть, здоров'я погібшим!
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24.07.2025 11:40 Ответить
48 шельм Бог помітив
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24.07.2025 11:40 Ответить
АН-24 "Україна" чесно виконала свій останній обов'язок перед Батьківщиною.

.
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24.07.2025 13:30 Ответить
Ну как полетали?)©
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24.07.2025 11:40 Ответить
Так літак же ж важчі ща повітря. Поц задорнов, як авіаінженер, зуб за це давав.
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24.07.2025 11:44 Ответить
Якими нах, "людьми на борту"? Там орки.
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24.07.2025 11:41 Ответить
Не ображайте орків порівнюючи їх з свинособаками яки носять тавро "росіянін".
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24.07.2025 11:42 Ответить
Файно падав?
А новина гарна.
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24.07.2025 11:41 Ответить
-------------------

Крива мого співчуття...
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24.07.2025 11:42 Ответить
І не разу не шкода. Земля ім стекловатою
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24.07.2025 11:44 Ответить
мало
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24.07.2025 11:46 Ответить
Покажчик потужнометра, встановленого на річці Оріль, зафіксував 3,73 Vova
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24.07.2025 11:48 Ответить
Далі буде....
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24.07.2025 11:52 Ответить
А вони коли падали, кричали "Чо там у хахлов"?
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24.07.2025 11:54 Ответить
авжеж!
вони співчували хахлам....

.
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24.07.2025 12:09 Ответить
"Главное, ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный
Только самолетом можно долететь.

Припев:

А ты, улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги...
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.

Летчик над тайгою точный курс найдет,
Прямо на поляну посадит самолет.
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски
В общем-то зеленый, молодой народ..." (с.)
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24.07.2025 11:59 Ответить
ГЛАВНОЕ РЕБЯТА, ПЕРЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ
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24.07.2025 13:20 Ответить
Упал патамуша бил тяжилєє воздуха))) Смішно козломорді ?
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24.07.2025 11:59 Ответить
На місці катастрофи іде масштабна операція по пошуку візитки Яроша.
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24.07.2025 12:03 Ответить
Здавалося б дріб'язок, а як приємно
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24.07.2025 12:06 Ответить
Стараюсь плохого не желать никому...Но здесь просто почему то радостно...И не могу ничего с этим поделать....Радость и сожаление одновременно-потому что мало.
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24.07.2025 12:09 Ответить
Ще один літак імпортозамєстілся
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24.07.2025 12:09 Ответить
Рейс авіакомпанії "Ангара" рухався маршрутом "Хабаровськ - Благовіщенськ - Тинда Джерело: https://censor.net/ua/v3565012

Ну ось і прилетів куди треба - тиндець!
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24.07.2025 12:19 Ответить
Несчастные жили в убогом хабаровске,летели на какую то вонючую тынду на путиском,старом ведре и разбились в лепешку на китайской земле.
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24.07.2025 12:20 Ответить
Угу...Ирония судьбы или полет на "Ан"-е.
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24.07.2025 13:24 Ответить
Как сказал бы старый жид Задорнов: Он оказался тяжелее воздуха (всем кацапам при этом весело смеяться)
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24.07.2025 12:22 Ответить
ще би з кілька десятків суперджетів і вкрадених боїнгів впало там на болотах. щоб та бидлотна оркомаса сповна відчула плату за свою "сво"...
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24.07.2025 12:25 Ответить
З криком "За Мрію!", АН-24 різко почав пікіювати до землі.
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24.07.2025 12:44 Ответить
Нажаль не сталося лісової пожежі.
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24.07.2025 12:44 Ответить
Ловлю себя на мысли, что такие новости про гибель рашистов только поднимают настроение, насмотря на то, что гибнут их же дети. По крайней мере их погибшие дети попадут в Рай и их дебильные алкорашистородители не воспитают из них исчадия Ада, которые сейчас просто так убивают украинцев и украинских детей...
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24.07.2025 12:46 Ответить
Не нужно было уходить на второй круг - сыкономил бы керосин!
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24.07.2025 12:48 Ответить
C утрєца на Тинду
Літєл "дваццать-чітвьортий"...
Сідєло сорак дєвять --
Баклажан.

(с)
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24.07.2025 12:52 Ответить
Мало і нецікаво.
От якби якийсь Іл-96-300ПУ розбився....ото було б свято.
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24.07.2025 12:56 Ответить
ну казав же той подохлий "гуморист" "упав бо був тяжче повітря!" Незабувайте косапи
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24.07.2025 13:03 Ответить
Мелочь, а все одно приємно.
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24.07.2025 13:54 Ответить
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24.07.2025 14:00 Ответить
Бідні діти.
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24.07.2025 14:13 Ответить
 
 