Самолет Ан-24 с 49 пассажирами на борту разбился в Амурской области РФ
В Амурской области РФ разбился пассажирский самолет Ан-24. По предварительным данным, погибли 49 человек - все, кто был на борту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Как отмечается, самолет Ан-24 с 49 людьми на борту (43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа) вылетел утром 24 июля в 7:36 из Хабаровска Рейс авиакомпании "Ангара" двигался по маршруту "Хабаровск - Благовещенск - Тында".
Во время захода на посадку в аэропорту Тынды самолет не смог приземлиться с первого раза и пошел на повторный круг.
На поиски были направлены вертолеты Ми-8 и наземные подразделения МЧС В 15:26 по местному времени спасатели обнаружили место аварии - с воздуха, примерно в 15 километрах от аэропорта.
РосСМИ сообщают, что все, кто находился на борту самолета, по предварительным данным, погибли.
По имеющейся информации среди возможных причин авиакатастрофы: техническая неисправность и ошибка экипажа, осложненная сложными погодными условиями - сильной облачностью и туманом.
Также отмечается, что самолету, который потерпел катастрофу, было почти 50 лет.
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49 загиблих, включаючи 5 дітей - тижневі втрати українців від агресії рашки.
нам співчувати?
НЕ думаю !
.
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А новина гарна.
Крива мого співчуття...
вони співчували хахлам....
.
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный
Только самолетом можно долететь.
Припев:
А ты, улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги...
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.
Летчик над тайгою точный курс найдет,
Прямо на поляну посадит самолет.
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски
В общем-то зеленый, молодой народ..." (с.)
Ну ось і прилетів куди треба - тиндець!
Літєл "дваццать-чітвьортий"...
Сідєло сорак дєвять --
Баклажан.
(с)
От якби якийсь Іл-96-300ПУ розбився....ото було б свято.