Росії не вдається замінити імпортну електроніку для літаків: проєкт нового заводу не пройшов експертизу

Російська державна експертиза відмовилася приймати проєкт корпорації "Ростех" з виробництва авіаційної електроніки – держкорпорація отримала негативний висновок.

Проєкт планувалося реалізувати за участю Уральського приладобудівного заводу, на базі якого "Ростех" хотів модернізувати цехи для серійного виробництва електроніки для вузькофюзеляжних літаків МС-21 та ТУ-214, пише The Moscow Times.

Зокрема, йдеться про частину інвестпроєкту з реконструкції та технічного переозброєння виробництва для серійного випуску блоків і модулів.

"Ростех" повідомив, що наразі отримано позитивні висновки на проєктну документацію за трьома проєктами, але кошторисна вартість підтверджена лише за двома. За третім об'єктом у частині кошторису отримані зауваження, які планується усунути протягом тижня.

Для "Ростеху" стало традицією переносити терміни серійного виробництва літака МС-21. Спочатку його збиралися запустити у 2016 році, потім відклали на 2019, а пізніше – на 2020 рік. Після цього запуск виробництва переносили двічі – на 2022 та 2024 рік. У січні поточного року глава "Ростеху" Сергєй Чемезов назвав новий термін – тепер це 2026 рік.

Згідно з комплексною програмою розвитку авіагалузі до 2030 року, перші дев'ять МС-21 мали передати авіакомпаніям у вересні-грудні 2025 року.

Раніше гендиректор російської компанії "Аерокомпозит", яка розробляє деталі пасажирських лайнерів МС-21, Анатолій Гайданський повідомив, що російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників та електронної компонентної бази для літаків.

До того стало відомо, що російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони на поставки до Росії Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

На початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення скоротити в 1,5 раза план випуску літаків. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.