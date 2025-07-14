Наслідки санкцій: Російським авіабудівникам не вдалося створити власні підшипники та електроніку

Російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників та електронної компонентної бази для літаків.

Про це повідомив гендиректор російської компанії "Аерокомпозит", яка розробляє деталі пасажирських лайнерів МС-21, Анатолій Гайданський, передає The Moscow Times.

"Наші болючі точки відомі. Перше – це підшипники. Наші підшипники навіть близько не стоять із тими, які потрібні нашій промисловості. Друга больова точка – електронна компонентна база", – сказав Гайданський.

За словами Гайданського, через санкції та відсутність власних компетенцій російські виробники змушені вдаватися до допомоги "дружніх" країн.

"Так, усередині ми використовуємо кілька компонентів іноземних, але саме проєктування систем, сертифікація – це все російське", – уточнив він.

Гайданський додав, що створення власного літака стало "великим викликом" для Росії, оскільки напрацювання радянського авіабудування було втрачено ще в 1990-х роки, а самі технології пішли далеко вперед, а проблеми в галузі посилюються кадровим дефіцитом.

Раніше повідомлялося, що російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони на поставки до Росії Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

На початку червня повідомлялося, що в Росії вчергове не відбудеться Міжнародний авіаційно-космічний салон, який мав пройти влітку в підмосковному Жуковському.

Найбільша в Росії виставка авіатехніки МАКС, яка проводилася з 1993 року, а в середині 2000-х набула федерального статусу, скасовується третій рік поспіль.

Показувати на салоні, який до розв'язаної Росією повномасштабної вйни проти України відвідували найбільші світові виробники, включно з Boeing та Airbus, знову нічого: флагманські проєкти російського авіапрому – МС-21 та SJ-100 – так і не дійшли до реалізації. Західні компанії не приїдуть до Москви через санкції.

На початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення скоротити в 1,5 раза план випуску літаків. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.