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Новини
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Показувати нічого: Росія третій рік поспіль скасовує найбільшу виставку авіатехніки

макс,росія,виставка

У Росії вчергове не відбудеться Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС), який мав пройти влітку в підмосковному Жуковському.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на два знайомих із ситуацією джерела.

Найбільша в Росії виставка авіатехніки, яка проводилася з 1993 року, а в середині 2000-х набула федерального статусу, скасовується третій рік поспіль.

Показувати на салоні, який до розв'язаної Росією повномасштабної вйни проти України відвідували найбільші світові виробники, включно з Boeing та Airbus, знову нічого: флагманські проєкти російського авіапрому – МС-21 та SJ-100 – так і не дійшли до реалізації. Західні компанії не приїдуть до Москви через санкції.

Втім, за словами співрозмовника, насамперед скасування салону пов'язане з міркуваннями безпеки.

МАКС, який проходив до повшномасштабної війни раз на два роки, в 2023 році був скасований вперше за 30 років своєї історії. Салон обіцяли провести 2024 року, але він знову не відбувся.

Що відбувається з російськм авіапромом

Незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та введення санкцій російська влада анонсувала амбітну програму відродження авіапрому: планувалося, що випуск цивільних літаків у країні буквально за кілька років вийде на рівні СРСР, а всього до 2030 року компанії отримають понад тисячу російських машин.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.

На початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення скоротити в 1,5 раза план випуску літаків. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

У березні повідомлялося, що Росія зіткнеться з падінням авіаперевезень цього року через дефіцит літаків у російських авіакомпаній. Так, за підсумками року обсяг перевезень на внутрішніх рейсах РФ упаде на 6,1% порівняно з 2024 роком і складе 79,5 млн пасажирів, а на міжнародних – знизиться на 6,7%, до 25,2 млн осіб.

Раніше стало відомо, що російські авіакомпанії домоглися дозволу продовжувати польоти на випущених у 1970-х літаках "Ан-26" через відсутність у країні нових лайнерів аналогічного типу як російського, так і зарубіжного виробництва.

У квітні повідомлялося, що в Росії продовжать термін служби пасажирських літаків Як-40, котрі виконують перевезення соціально значущими маршрутами на північному заході країни й Далекому Сході, з поточних 50 років до 60.

Наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".

Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому.

Автор: 

авіація (2250) виставка (34) космос (517) росія (14410) техніка (319)


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Топ коментарі
+11
Уламки Ту-95 нехай показують.
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03.06.2025 08:36 Відповісти
+8

А може все-таки організуєте виставку?
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03.06.2025 08:48 Відповісти
+7
Можна замінити виставкою великогабаритного вантажного транспорту.
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03.06.2025 08:38 Відповісти
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Їм зараз не до цього - України захотілося
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03.06.2025 08:35 Відповісти
Уламки Ту-95 нехай показують.
показати весь коментар
03.06.2025 08:36 Відповісти
Можна замінити виставкою великогабаритного вантажного транспорту.
показати весь коментар
03.06.2025 08:38 Відповісти
Десь недалечко біля авіабази напрімЄр...
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03.06.2025 09:04 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZW-vdPRJC0nd6HXqsUH3EyDzMPGeBEyp8bP2qHGsAo0Mc9GjkNwQYowjJldHE7D1MqN8tFuhQp76KhBHdyCP-Nl4DuQHv9qYdTBQg0Xqt9VYRvgobJiQqMOguM4bR53bDAQ4rPZg5HsavXeQbyUYUwJb3lyQ_tm1lKX07fw2PodJg&__tn__=-]K-R Oleksander Turchynov

Архи́п Миха́йлович Лю́лька (23 березня 1908 Обухівського району, Київської області - 1 червня 1984 - український конструктор авіаційних двигунів.

У 1925 році закінчив ремісниче училище в Білій Церкві. З другого разу вступив до ‼️Київського політехнічного інституту, який закінчив у 1931. Учень Михайла Кравчука.

‼️У 1937-1939 роках, працюючи у Харківському авіаційному інституті, розробив проєкт конструкції першого в СРСР двоконтурного турбореактивного двигуна (ТРД).

Розробив проєкт конструкції першого у світі двоконтурного турбореактивного двигуна (1939-1941), інших двигунів. Дослідив нові енергетичні речовини. З 1939 році працював над подальшим розвитком будови свого ТРД в Ленінграді в КБ на одному з місцевих машинобудівних заводів. У 1941-1942 роках евакуйований у Башкірську АРСР, працював на закритому танковому заводі у Челябінську. В 1943 році був направлений в Москву, де працював над проєктами авіаційних двигунів. 1941 року А. М. Люлька запатентував двоконтурну схему турбореактивного двигуна - ТРДД, але на той момент не було можливостей для її практичної реалізації (це стане можливим тільки у 1960-ті роки). Розуміючи це, Архип Михайлович запропонував двигун, заснований на більш простій одноконтурній схемі. Але і цей проект випередив свій час, не маючи аналогів. Двоконтурна схема турбореактивного двигуна є головною схемою ******** двигунів як військової, так і цивільної авіації.
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03.06.2025 08:42 Відповісти
У 1938 році групою Архипа Люльки розроблений проєкт двигуна РГД-1, що дав би змогу літаку, за задумом авторів, розвинути швидкість до 900 км/год. Але справжнє визнання талановитий конструктор здобув у повоєнні роки.

28 травня 1947 року дослідний літак ‼️Су-11 з двигуном ТР-1 конструкції Люльки розвинув швидкість 900 км/год. Згодом ТР-1 було встановлено на дослідні літаки ‼️Іл-22. Восени 1957 року відбулися випробування літака ‼️Су-7, який вперше перевищив швидкість звуку вдвічі. На базі цього літака згодом були створені бомбардувальник і штурмовик. А один з останніх створених Люлькою двигунів АЛ-31Ф[ru] стоїть на всесвітньо відомому ‼️Су-27, яким встановлено 27 світових рекордів і виконуються такі фігури вищого пілотажу, як «Колокол» і «Кобра Пугачова». Дітище Архипа Люльки - двигун АЛ-29 встановлено на макеті-аналозі космічного корабля багаторазового використання ‼️«Буран», який свого часу був розроблений у КБ ім. Павла Сухого.
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03.06.2025 08:46 Відповісти
Україні, як державі, ПОРА ЗІБРАТИСЯ І почати цінувати своїх громадян, зробити для українців зелене світло у технічному просторі . Прибрати ГЕТТМАНЦЕВА. Прибрати податки з розвитку нових технологій. Прибрати Бариг від влади .
Україна- нація технарів ‼️

за кожний якісний винахід присуджувати премію у вигляді звання Академіка з правом викладання у технічних Вузах України , також квартиру і гроші

стімулуйте українців до винахідництва . СБУ має дивитись, щоб винахідників не крала срана московія.
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03.06.2025 08:54 Відповісти
Почему совсем нечего? А секретную боеголовку?
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03.06.2025 08:42 Відповісти
***** так в бочку закатати і возити по світу показувати людям яких воно вже четверть століття лякає
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03.06.2025 08:56 Відповісти
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03.06.2025 08:44 Відповісти
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03.06.2025 08:59 Відповісти

А може все-таки організуєте виставку?
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03.06.2025 08:48 Відповісти
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03.06.2025 08:51 Відповісти
Так Трамп тількі у гольфі щось розуміе. Йому навіть якісь араби літак подарували 😀😀😀
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03.06.2025 08:55 Відповісти
Краще б вони йому пейджер подарували або самокат. Це після приходу до влади цього обмудка ***** так роздухарився.
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03.06.2025 09:00 Відповісти
Араби дали йому хабаря за те, щоб надав їм (дикунам) штучний інтелект, завдяки якому вони потім завоюють весь світ.
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03.06.2025 09:02 Відповісти
Взагалі то я думаю, що Трамп - дурак , тому що зробити зустріч з Зе під прицілами преси і говорить про карти у рукаві - примітивно.
він мабуть тількі у гольфі і покері щось розуміє. Тобто у америкосів є теж 73% 😀
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03.06.2025 09:17 Відповісти
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03.06.2025 09:06 Відповісти
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03.06.2025 09:06 Відповісти
якщо правда, це було б вишенькою на тортик.
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03.06.2025 09:20 Відповісти
два рази чирікнув і пісєц
сам в дрєбєзгі
а валянкам хоч би шо
най падають ще
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03.06.2025 09:26 Відповісти
02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.

Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.

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03.06.2025 00:14 Відкрити на форумі 4

Перикл Фемиди сподобався ваш коментар в темі "Птахи Мадяра" збили 133 ворожих безпілотників у небі в Курській області. ВIДЕО

02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
Мабуть, на виставку полетів???
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03.06.2025 09:08 Відповісти
ну поставте трохфєйну...у васцікаво виходить
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03.06.2025 09:31 Відповісти

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