Самолет Ан-2 разбился недалеко от воинской части в Красноярском крае РФ: есть погибшие

В Красноярском крае РФ разбился самолет Ан-2

Российский самолет Ан-2 совершил "жесткую посадку" неподалеку от воинской части в Ермаковском районе Красноярского края РФ.

Об этом сообщает российский Telegram-канал 112 и пишет "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на борту этого легкого самолета (также известный как "кукурузник") было двое россиян. Один из них погиб во время приземления.

Борт упал недалеко от одной из воинских частей в Ермаковском районе. В российском МЧС сообщили, что авиакатастрофа Ан-2 произошла в 40 км от населенного пункта Танизебей.

На месте авиакатастрофы работают спасатели.

Самолет Ан-24 разбился в Амурской области РФ, все 48 пассажиров погибли.

Справочно

Самолет Ан-2, также известный как "кукурузник" - легкий многоцелевой самолет боевой и гражданской авиации, разработанный в 1947 году ОКБ Антонова. Используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолет и состоит на вооружении ВВС многих стран.

авиакатастрофа россия самолет
+13
03.10.2025 15:23 Ответить
+11
Шкода що лише двоє.
03.10.2025 15:13 Ответить
+11
АНнушку жалко.
загинула красуня героїчно на старості літ - забрала із собою двох років

.
03.10.2025 15:23 Ответить
Шкода що лише двоє.
03.10.2025 15:13 Ответить
АНнушку жалко.
загинула красуня героїчно на старості літ - забрала із собою двох років

.
03.10.2025 15:23 Ответить
орків

.
03.10.2025 15:57 Ответить
Хороша новина!
03.10.2025 15:13 Ответить
Сподіваюсь його збили, вважаючи що це дрон.
03.10.2025 15:15 Ответить
Навіть літак з українським корінням не виніс кацапських паразитів у своїх нутрощах та самознищився.
03.10.2025 15:17 Ответить
ґАНнушка !

.
03.10.2025 15:24 Ответить
Загиблі є? Значит всьо нє зря.
03.10.2025 15:18 Ответить
Дуже символічна назва району. Канцеляриста давно треба відправити на батьківщину.
03.10.2025 15:20 Ответить
І бажано на Ан-12
03.10.2025 15:23 Ответить
Это боль для украинцев в.в. ху%ло

потому что мало сдохло
03.10.2025 15:21 Ответить
03.10.2025 15:23 Ответить
Oh , pramahnulis , nu bivaiet . Interesno , bil nedaliot, ili pereliot ....🤔
03.10.2025 15:39 Ответить
Погибших нет, есть подохшие....
03.10.2025 15:53 Ответить
А "хлапок" і "задимлєніє" сподіваюсь були?
03.10.2025 15:57 Ответить
Дуже приємно...
03.10.2025 16:03 Ответить
Яке горе - один москаль чомусь ще живий.

Подякуємо нашому рідному Українському старенькому АНу за святу місію камікадзе.
03.10.2025 17:06 Ответить
Потрібно ще Єрмака з опи відправити на ''історічєскую родіну'' в Єрмаківський район - бажано теж на старенькому ''кукурузнику''...
03.10.2025 17:09 Ответить
На Ан-2 один німець грецького походження перелетів через Атлантику в США. З посадкою в Ісландії. Без якихось нештатних ситуацій. Дивився колись фільм на Дискавері про цю пригоду.
03.10.2025 17:38 Ответить
АНушкє-рєспєкт...
03.10.2025 18:04 Ответить
 
 