Самолет Ан-2 разбился недалеко от воинской части в Красноярском крае РФ: есть погибшие

Российский самолет Ан-2 совершил "жесткую посадку" неподалеку от воинской части в Ермаковском районе Красноярского края РФ.

Об этом сообщает российский Telegram-канал 112 и пишет "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на борту этого легкого самолета (также известный как "кукурузник") было двое россиян. Один из них погиб во время приземления.

Борт упал недалеко от одной из воинских частей в Ермаковском районе. В российском МЧС сообщили, что авиакатастрофа Ан-2 произошла в 40 км от населенного пункта Танизебей.

На месте авиакатастрофы работают спасатели.

Справочно

Самолет Ан-2, также известный как "кукурузник" - легкий многоцелевой самолет боевой и гражданской авиации, разработанный в 1947 году ОКБ Антонова. Используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолет и состоит на вооружении ВВС многих стран.