РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Российская ПВО сбила азербайджанский самолет
2 986 24

Путин фактически признался Алиеву, что РФ сбила самолет Азербайджана, но все равно обвинил Украину

Путин признался, что сбил самолет Азербайджана

Российский диктатор Владимир Путин признал, что ракеты российской ПВО взорвались рядом с пассажирским самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), который разбился в конце 2024 года.

Об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане, его слова цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, скорее всего, самолет зацепили обломки ракет ПВО.

"Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах", - убеждает Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Азербайджане показали кадры удара российской ПВО по самолету Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года. ВИДЕО

Российский диктатор добавил, что причины авиакатастрофы самолета связаны, в частности, с тем, что тогда в воздушном пространстве находились украинские дроны.

Глава Кремля также заявил, что экипажу самолета предложили совершить посадку в российской Махачкале, но он якобы решил лететь в аэропорт базирования.

Путин сказал, что Россия готова выплатить компенсации Азербайджану за авиакатастрофу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Ан-2 разбился неподалеку от воинской части в Красноярском крае РФ: есть погибшие

Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

В начале февраля 2025 года стало известно, что азербайджанский пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в декабре 2024 года вблизи казахстанского города Актау, был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С". Баку имеет фрагмент ракеты, изъятый из обломков самолета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

авиакатастрофа (1738) Азербайджан (818) Алиев Ильхам (174) путин владимир (32273) самолет (3709)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Так ясень пень, что "вибухнули за кілька метрів поруч з літаком" - зенитные ракеты советских комплексов С-ххх так и устроены, что идёт подрыв возле цели и далее создаётся облако шрапнели, которая прошивает целевой объект во многих местах . . .
Это на Западе зенитные системы часто комплектуются высокоточными ракетами, которые непосредственно попадают по движущемуся объекту, а в бывшем СССР - вот такие зенитно-ракетные комплексы, где "ракета взрывается рядом . . ."
показать весь комментарий
09.10.2025 15:27 Ответить
+3
То там й з фото все ясно..літак на решето перетворений шрапнеллю
показать весь комментарий
09.10.2025 15:31 Ответить
+3
***** зализує дупу алієву по самі гланди з метою отримати продукцію азербайджанських нпз
хєроватєнько на *****стані із нпз
показать весь комментарий
09.10.2025 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ясень пень, что "вибухнули за кілька метрів поруч з літаком" - зенитные ракеты советских комплексов С-ххх так и устроены, что идёт подрыв возле цели и далее создаётся облако шрапнели, которая прошивает целевой объект во многих местах . . .
Это на Западе зенитные системы часто комплектуются высокоточными ракетами, которые непосредственно попадают по движущемуся объекту, а в бывшем СССР - вот такие зенитно-ракетные комплексы, где "ракета взрывается рядом . . ."
показать весь комментарий
09.10.2025 15:27 Ответить
його з панциря *******.
показать весь комментарий
09.10.2025 15:29 Ответить
То там й з фото все ясно..літак на решето перетворений шрапнеллю
показать весь комментарий
09.10.2025 15:31 Ответить
Так він Алієву і заявив на зустрічі вТаджикистані. Тільки питання чого туди Алієв поперся де ********** подєльніки по обходу санкцій збирались?
показать весь комментарий
09.10.2025 15:34 Ответить
бабки
***** загнали в кут, алієв відчув запах великих бабок
показать весь комментарий
09.10.2025 15:38 Ответить
Передайте *****, що ракети так і збивають повітряні цілі, вибухаючи біля них і розкидаючи навколо хмару вражаючих елементів.
показать весь комментарий
09.10.2025 15:28 Ответить
цікаво, чому алієв не запитав ***** про те, хто конкретно винен у розв'язанні війни, під час якої Українські дрони змушені атакувати кацапські воєнні цілі на **********?
показать весь комментарий
09.10.2025 15:42 Ответить
***** зализує дупу алієву по самі гланди з метою отримати продукцію азербайджанських нпз
хєроватєнько на *****стані із нпз
показать весь комментарий
09.10.2025 15:32 Ответить
до речі, у 09.11.2020 азербайджанські вояки з пзрк завалили кацапський мі-24, два члени кацапського екіпажу забаранили, один - 300
щось алієв не поспішає вибачатися
показать весь комментарий
09.10.2025 15:36 Ответить
вибачилися і запропонували компенсацію. хз, чи заплатили.
показать весь комментарий
09.10.2025 15:47 Ответить
А Спірідонов не хоче прокоментувати і вибачитись Алієву про знищену нафтобазу Азербайджана в Одесі?
показать весь комментарий
09.10.2025 15:35 Ответить
Оце приплів - літали українські дрони то ми почали валити літак
показать весь комментарий
09.10.2025 15:46 Ответить
чого дивуватися - ***** ж заліпив, шо це Україна та НАТО напали на *****стан, тому він почав "есвео" та відбивається від усього НАТО, вбиваючи масово мирних в Україні та окуповуючі її територію
не дарма ж нємцов сказав: "он ********!"
показать весь комментарий
09.10.2025 16:17 Ответить
Під тиском суспільства і нестачею кадрів - як судді щодня складають іспит на довіру
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
показать весь комментарий
09.10.2025 15:48 Ответить
Скоро ***** будет отсасывать и отлизывать племенам индейцев Амазонии, геостратег всех переиграл в сексуальных геозабавах...
показать весь комментарий
09.10.2025 16:01 Ответить
Засцяв.
показать весь комментарий
09.10.2025 16:14 Ответить
Вино так не працює - "звинуватив Україну". Твоє небо - ти й відповідаєш. Не здатний забезпечити безпеку - закрий небо для циаільної авіації.
показать весь комментарий
09.10.2025 16:17 Ответить
усе простіше для алієва: просто запитати у *****, хто почав та не припиняє повномасштабну війну, унаслідок чого є небезпека на **********
показать весь комментарий
09.10.2025 16:19 Ответить
Воно ще простіше - ннбезпека для польотів над *********** - проблема пуцина, а не Алієва, чи України. 😊
показать весь комментарий
09.10.2025 16:22 Ответить
То шо ***** стреляло ракетами по дорогам?!?! Во даёт!!!😆🤣🤣🤪🤡🥳
показать весь комментарий
09.10.2025 16:38 Ответить
А зачем пилоту самолёта садится в Махачкале, если у вас летают дроны, которых сбивают ракетами?! 🤡🥳 Во Хуцло заливает!!!
показать весь комментарий
09.10.2025 16:40 Ответить
По 400 000$ каждому потерпевшему и компенсация всех потерь авиакомпании!!!
***** заплатит из своего кармана!!
показать весь комментарий
09.10.2025 16:43 Ответить
а погроми азербайджанців на параші у цьому році - хто влаштував ? теж чудовіщная ашібка? Летіли українські дрони, російські мєнти злякались, і побігли різати азербайджанців ?

p.s. Цікаво, чи алієв схаває цю наживку пуйла ? Але щось здається, що на цей раз - так.
показать весь комментарий
09.10.2025 16:52 Ответить
 
 