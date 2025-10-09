Путин фактически признался Алиеву, что РФ сбила самолет Азербайджана, но все равно обвинил Украину
Российский диктатор Владимир Путин признал, что ракеты российской ПВО взорвались рядом с пассажирским самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), который разбился в конце 2024 года.
Об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане, его слова цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, скорее всего, самолет зацепили обломки ракет ПВО.
"Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах", - убеждает Путин.
Российский диктатор добавил, что причины авиакатастрофы самолета связаны, в частности, с тем, что тогда в воздушном пространстве находились украинские дроны.
Глава Кремля также заявил, что экипажу самолета предложили совершить посадку в российской Махачкале, но он якобы решил лететь в аэропорт базирования.
Путин сказал, что Россия готова выплатить компенсации Азербайджану за авиакатастрофу.
Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.
38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.
По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".
Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.
29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.
Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".
Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".
В начале февраля 2025 года стало известно, что азербайджанский пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в декабре 2024 года вблизи казахстанского города Актау, был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С". Баку имеет фрагмент ракеты, изъятый из обломков самолета.
