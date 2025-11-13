Российский истребитель Су-30 разбился в Карелии: экипаж погиб

13 ноября в Карелии в России попал в аварию истребитель Су-30.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы SHOT и 112.

Детали авиакатастрофы

Известно, что самолет упал в Карелии, недалеко от города Петрозаводск.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два члена экипажа.

В то же время телеграм-канал SHOT также пишет, что разбился, вероятно, не Су-30, а Су-27.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.

Официальной реакции властей РФ пока нет.

Отметим, что в целом по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, российские войска потеряли 428 самолетов и 347 вертолетов.

