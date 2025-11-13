2 369 30
Российский истребитель Су-30 разбился в Карелии: экипаж погиб
13 ноября в Карелии в России попал в аварию истребитель Су-30.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы SHOT и 112.
Детали авиакатастрофы
Известно, что самолет упал в Карелии, недалеко от города Петрозаводск.
По предварительным данным, в результате аварии погибли два члена экипажа.
В то же время телеграм-канал SHOT также пишет, что разбился, вероятно, не Су-30, а Су-27.
Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.
Официальной реакции властей РФ пока нет.
- Отметим, что в целом по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, российские войска потеряли 428 самолетов и 347 вертолетов.
Топ комментарии
+13 Нина Карпенко
показать весь комментарий13.11.2025 19:02 Ответить Ссылка
+13 Старый зольдат
показать весь комментарий13.11.2025 19:06 Ответить Ссылка
+11 vlad podolsky
показать весь комментарий13.11.2025 19:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гарно палає.
Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".
Може так краще?
Дякую кацапам за те, що стали героями цієї доброї звістки...
Сподіваюся на такі звістки щодня.
?!
Результат доволі симпатичний - мінус Одне літаюче москальське корито і мінус Два літаючих москальських хробака.