В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31

В Липецкой области Российской Федерации разбился истребитель-перехватчик МиГ-31.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщило российское Минобороны, инцидент произошел во время захода самолета на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

По официальной информации, оба члена экипажа катапультировались и остались живы.

Также читайте: Самолет Ан-2 разбился неподалеку от воинской части в Красноярском крае РФ: есть погибшие