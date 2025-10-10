РУС
В России упал самолет
В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31

российский истребитель МиГ-31

В Липецкой области Российской Федерации разбился истребитель-перехватчик МиГ-31.

Как сообщило российское Минобороны, инцидент произошел во время захода самолета на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

По официальной информации, оба члена экипажа катапультировались и остались живы.

+6
Дуже гарна новина , але сильне бажання є ,
щоби всі літаки на росіі розбилися і згоріли вщент 🔥🔥🔥
10.10.2025 00:13 Ответить
+5
Можна і чарку випити, тим більше холодно в квартирі
10.10.2025 00:00 Ответить
+4
Давайте ще, кацапи!
10.10.2025 00:01 Ответить
Можна і чарку випити, тим більше холодно в квартирі
10.10.2025 00:00 Ответить
ой виж же і зараза, яка шукає причину!
а просто за перемогу України випейте!👍
10.10.2025 00:39 Ответить
Давайте ще, кацапи!
10.10.2025 00:01 Ответить
Живими інвалідами?
10.10.2025 00:01 Ответить
Скыльки там в московських фашистыв ще їх залишилось? Щось давно ми не били по рашистських аеродромах. Зате кожен день в нас хваляться що в нас повно далекобійних ракет і дронів
10.10.2025 00:04 Ответить
міг-31 приблизно 140 одиниць...
10.10.2025 00:10 Ответить
В робочому стані 60-70 шт.
10.10.2025 00:13 Ответить
навіть не збираюсь сперечатися, близько 140 різних модифікацій то кацапи заявляють, те що писдять то сумніві нема
10.10.2025 00:38 Ответить
10.10.2025 00:13 Ответить
Погано, що кацапські пілоти залишились живими,
так як вони набагато важніші чим самі літаки!!
10.10.2025 00:15 Ответить
Після катапульти вони вже НЕ літуни)
10.10.2025 00:26 Ответить
Чому, можете розтлумачити?
10.10.2025 00:32 Ответить
розумно.
10.10.2025 00:29 Ответить
Ось вам орки, і прутня роковини!!
10.10.2025 00:33 Ответить
 
 