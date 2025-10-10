1 408 15
В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31
В Липецкой области Российской Федерации разбился истребитель-перехватчик МиГ-31.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщило российское Минобороны, инцидент произошел во время захода самолета на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
По официальной информации, оба члена экипажа катапультировались и остались живы.
а просто за перемогу України випейте!👍
щоби всі літаки на росіі розбилися і згоріли вщент 🔥🔥🔥
так як вони набагато важніші чим самі літаки!!