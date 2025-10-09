У Липецькій області РФ розбився винищувач МіГ-31
У Липецькій області Російської Федерації розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомило російське Міноборони, інцидент стався під час заходу літака на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту.
За офіційною інформацією, обидва члени екіпажу катапультувалися та залишилися живими.
