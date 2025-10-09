УКР
У Липецькій області РФ розбився винищувач МіГ-31

У Липецькій області Російської Федерації розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Як повідомило російське Міноборони, інцидент стався під час заходу літака на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту.

За офіційною інформацією, обидва члени екіпажу катапультувалися та залишилися живими.

Можна і чарку випити, тим більше холодно в квартирі
10.10.2025 00:00 Відповісти
Давайте ще, кацапи!
10.10.2025 00:01 Відповісти
Живими інвалідами?
10.10.2025 00:01 Відповісти
Скыльки там в московських фашистыв ще їх залишилось? Щось давно ми не били по рашистських аеродромах. Зате кожен день в нас хваляться що в нас повно далекобійних ракет і дронів
10.10.2025 00:04 Відповісти
 
 