Китайські та російські військові літаки залетіли в зону ППО Південної Кореї: Сеул піднімав винищувачі, - Yonhap

Дев’ять військових літаків Китаю та Росії у вівторок короткочасно увійшли до зони ідентифікації ППО Південної Кореї (KADIZ) над водами на сході та півдні країни.

Про це повідомило командування Об’єднаного штабу збройних сил Південної Кореї (JCS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

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За даними JCS, близько 10:00 ранку два китайські та сім російських літаків по черзі зайшли до KADIZ, що змусило південнокорейських військових підготувати винищувачі на випадок непередбачуваної ситуації.

Протягом приблизно години бомбардувальники та винищувачі кілька разів входили і виходили з зони, після чого повністю її залишили.

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У штабі повідомили, що повітряний простір Південної Кореї не порушено, а літаки були зафіксовані завчасно до входу в зону. KADIZ не є територіальним повітряним простором, а визначена для обов’язкової ідентифікації іноземних літаків з метою запобігання інцидентам.

Південнокорейські військові зазначили, що Росія та Китай регулярно, один-два рази на рік, заходять своїми літаками в KADIZ під час спільних навчань. Востаннє такий масовий проліт стався у листопаді минулого року, коли одночасно увійшли 11 літаків.

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