Навроцкий не проинформирован о планах передать Украине МиГ-29, - глава Бюро международной политики Пшидач

Президент Польши Кароль Навроцкий не был проинформирован о намерениях передать Украине истребители МиГ-29.

Об этом заявил глава Бюро международной политики Марчин Пшидач в комментарии Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ.

Пшидача спросили о возможной передаче Украине МиГ-29, которые до сих пор находятся на вооружении польских ВВС. Он ответил, что "президент не информируется на постоянной основе об этом важном вопросе", хотя как главнокомандующий "должен быть проконсультирован в этом вопросе".

Представитель канцелярии добавил, что с "некоторым удивлением" воспринимает заявления правительства и военных, которые публично говорят о планах относительно МиГ-29. Он напомнил, что предыдущие передачи военного оборудования Украине происходили с ведома и согласия президента.

Пшидач также заявил, что отсутствие консультаций "может часто свидетельствовать о злом умысле и попытке в очередной раз отрезать президента от информации, важной с точки зрения польского государства".

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг заявления Пшидача. "Это неправда. Во время заседания комитета по безопасности мы обсуждаем эти вопросы", - сказал он, отметив, что МиГ-29 уже "поднимались несколько раз" и вопрос находится в процессе.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
  • В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

  • Польская сторона сообщает, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.

Щось мені цей нав. в рот. ский не подобаеться. Відкритий українофоб, який не розуміє, що Польща існує тільки завдяки тому, що Україна прикриває невдячних ляхів, проливаючи кров наших ЗСУ.
11.12.2025 11:12 Ответить
Ха! Він ще й в Москву літав, був скандальчик. Хлопчик Кремля.
11.12.2025 11:26 Ответить
Це суту внутрішні розборки у Польщі. До України відношення це все немає.
11.12.2025 11:17 Ответить
А навіщо? Нехай сидить там тихенько в пєтушиному кутку та дрочить на Волинську трагедію.
11.12.2025 11:28 Ответить
Не треба займатись дурнею, а Польща та Україна повинні бути партнерами, союзниками бо інакше нам з ними не вижити поряд з останілими рашистами. Треба йти на зустріч, будувати відносини через не можу, та не хочу.
11.12.2025 12:14 Ответить
 
 