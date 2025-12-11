Навроцкий подтвердил, что не знал о передаче МиГ-29 Украине: Произошло недоразумение, но мы это уладим
Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что не получал официальной информации о намерениях правительства передать Украине истребители МиГ-29.
Об этом польский лидер заявил во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Навроцкий отметил, что его сотрудники были правы, когда сообщали об отсутствии информации. "Здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение - у меня не было такой информации. Но я спокоен: с господином Косиняком-Камышем мы это выясним и договоримся по этому вопросу", - добавил президент.
Напомним, глава Бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий не был проинформирован о намерениях передать Украине истребители МиГ-29.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
- Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
- Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
- В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
-
Польская сторона сообщает, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.
