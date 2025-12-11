Навроцкий подтвердил, что не знал о передаче МиГ-29 Украине: Произошло недоразумение, но мы это уладим

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что не получал официальной информации о намерениях правительства передать Украине истребители МиГ-29.

Об этом польский лидер заявил во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Навроцкий отметил, что его сотрудники были правы, когда сообщали об отсутствии информации. "Здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение - у меня не было такой информации. Но я спокоен: с господином Косиняком-Камышем мы это выясним и договоримся по этому вопросу", - добавил президент.

Напомним, глава Бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий не был проинформирован о намерениях передать Украине истребители МиГ-29.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше работают над датой встречи Навроцкого и Зеленского

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Польская сторона сообщает, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий надеется на визит Зеленского в Варшаву