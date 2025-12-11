РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11144 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Польши
3 375 5

Навроцкий подтвердил, что не знал о передаче МиГ-29 Украине: Произошло недоразумение, но мы это уладим

президент Польши Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что не получал официальной информации о намерениях правительства передать Украине истребители МиГ-29.

Об этом польский лидер заявил во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Навроцкий отметил, что его сотрудники были правы, когда сообщали об отсутствии информации. "Здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение - у меня не было такой информации. Но я спокоен: с господином Косиняком-Камышем мы это выясним и договоримся по этому вопросу", - добавил президент.

Напомним, глава Бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий не был проинформирован о намерениях передать Украине истребители МиГ-29.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше работают над датой встречи Навроцкого и Зеленского

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
  • В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

  • Польская сторона сообщает, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий надеется на визит Зеленского в Варшаву

Автор: 

Навроцкий Кароль (99) истребитель (72)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я все владнаю,МІГів небуде...
показать весь комментарий
11.12.2025 13:44 Ответить
То він що , ні сам не гам і нікому не дам?
показать весь комментарий
11.12.2025 13:46 Ответить
Тепер зрозуміла, вся возня з Сікорським та його претензією на адресу Зеленського, що той мав напроситись на прийом до Навроцього.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:56 Ответить
За таких обставин може так статися, таке вже було в Історії, що військова техніка зі Сходу зокрема з українськими екіпажами опиниться у центрі Варшави і цей пан буде нагадувати про їх ВВП, МіГи і решту всякої іншої #уйні цим озброєним людям.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:59 Ответить
Мабудь готуються до оновлення Варшавського договору
показать весь комментарий
11.12.2025 14:34 Ответить
 
 