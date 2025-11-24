РУС
Новости Польша готовится к войне
3 414 27

Рывок оборонных технологий: Польша протестировала собственную суборбитальную ракету

В Польше провели испытания собственной ракеты

Польша провела успешные испытания новой суборбитальной ракеты на Центральном полигоне ВВС в Устке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик, которого цитирует Интерфакс Украина.

Польша развивает национальные оборонные технологии

По словам Томчика, запуск ракеты стал важным этапом развития национальных оборонных технологий.

"Сегодня состоялся успешный запуск трехступенчатой суборбитальной ракеты, разработанной консорциумом Военного технического института вооружения, Военного авиационного завода №1 в Лодзи и компании Gamrat", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что ракета полностью выполнила программу полета: отделение ступеней, наведение в заданную точку пространства и полет по заданной траектории. "Она достигла высоты 65 км, совершив безопасный и устойчивый полет", – отметил он.

В Минобороны Польши отмечают, что испытания подтвердили работоспособность ключевых национальных технологий и стали шагом к дальнейшему развитию ракетных программ страны.

Читайте также: Польша готовит массовое производство крылатых ракет Barracuda-500

Подготовка к войне

Ранее мы писали о том, что Европа готовится к войне с РФ:

Читайте также: Президент Польши Навроцкий раскритиковал ЕС: "Это не союз нашей мечты"

+25
Нє щоб в Макрона поклянчити ракети чи в трампа чи в німців! А тратять гроші на розробки! Взагалі неправильні якісь поляки.Це ж скільки грошей вкрасти можна було!
24.11.2025 19:49 Ответить
+17
Полякам респект, випробовують триступеневу ракету , тим більш враховуючи що раніше не мали свого ракетобудування, це вам не мультяшне фламінго конструкції 60-х років минулого століття, зважаючи на те що раніше Україна виготовляла суборбітальні ракети і не тільки. А ще поляки будують стіну на кордоні з оркостаном замість доріг і розмінування, от що означає відсутність доморощених зелених мародерів
24.11.2025 20:03 Ответить
+15
Це у пісні "розовий фламинго, дитя заката" - а у нас, дитя отката..)
24.11.2025 20:03 Ответить
А далі так:
24.11.2025 19:38 Ответить
ета будут самиє красівиє і грандіозниє похарани.
24.11.2025 21:06 Ответить
Навіщо таку красуню втрачати на знищення кладовіща?Є кращі цілі.
24.11.2025 21:26 Ответить
Молодці поляки, готуються
24.11.2025 19:39 Ответить
І як саме? Запустити у космос 50кг вантажу!!!
24.11.2025 20:23 Ответить
Наш гундосий звісно ще той г-н! Але як нам зара допомогла б ракета в космос з 50кг чогось? Та ще й теоритично запущена десь там у 2026 році!
24.11.2025 20:26 Ответить
Україна теж витрачала гроші на розробки. Міндіч не дасть збрехати.
24.11.2025 20:53 Ответить
Угу...Проста дєнєг жалка.(с)
24.11.2025 21:17 Ответить
А в нас Рожевий Фламінго!!!🤬
Складний та дорогий в виробництві.
Про ефективність ніхто не заїкається.
Яку шкоду противнику може нанести макет? 🤔
Виготовляється на такому супер ********* підприємстві, що там навіть звичайної фарби нормального кольору не знайшлося, щоб пофарбувати оце одоробло.

Але один бородач, вже півроку впарює його українцям, як вундервафлю, бо виробники його корєша.
А гроші 💰 в цього поца 🤡 завжди на першому місці.🤑
24.11.2025 19:57 Ответить
От чого полякам бракує так це президента не поляка та своїх МІНДІЧЕЙ, нехай нам заздрять)
24.11.2025 20:06 Ответить
Ми колись із цього гівна виліземо? Як би спихнути полякам гундосу діаспору?
24.11.2025 20:22 Ответить
Як би вони до НАС не з'їзджались. Он наємів Афганістан спихнув нам. Батько ж його там колись зам міністра був. Але їм таких міністрів не потрібно. А наші олігархи прийняли їх тут.
24.11.2025 21:59 Ответить
І обходяться без всяких міндичей і штілерманів
24.11.2025 20:51 Ответить
Може це тому, що жиди у Польщі здебільшого вважають себе поляками, а в Україні - "рускімі"?
24.11.2025 21:05 Ответить
Поляки молодці, що й казати. Але Україна, в рамках співпраці, може запропонувати Польщі протестувати ракету в бойових умовах. Можна спробувати чи подолає ракета систему ППО москви
24.11.2025 20:58 Ответить
Польща і в цьому нас вже обганяє. Тому що влада, і взагалі політики, в них патріоти, а не злодії походженням з комуняцької номенклатури ссср від якої відпочковались оте що зараз.

Оте що зараз - це закономірний "розквіт" олігархічного хаосу, який в нас десятиліттями цинічно і пафосно називали демократією і ніхто нічого достатнього не робив щоб навести порядок.
24.11.2025 21:12 Ответить
Хаос в нас розпочався з московськими клоунами. До клоунів такого бардака в країні не було.
24.11.2025 21:40 Ответить
Такого бардака не було. А не такий все ж був. Він розпочався з часів кучми.
24.11.2025 22:03 Ответить
Польща нас обігнала років 15-20 назад.
24.11.2025 21:47 Ответить
Ух молодчики интересно где они ее свентили наверное была плохо прикручена и без охраны
24.11.2025 21:14 Ответить
А у нас есть суборбиальный асфальт и шашлык
24.11.2025 21:29 Ответить
Привіт потужним фламіндічам.
24.11.2025 21:46 Ответить
 
 