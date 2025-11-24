Рывок оборонных технологий: Польша протестировала собственную суборбитальную ракету

Польша провела успешные испытания новой суборбитальной ракеты на Центральном полигоне ВВС в Устке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик, которого цитирует Интерфакс Украина.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Польша развивает национальные оборонные технологии

По словам Томчика, запуск ракеты стал важным этапом развития национальных оборонных технологий.

"Сегодня состоялся успешный запуск трехступенчатой суборбитальной ракеты, разработанной консорциумом Военного технического института вооружения, Военного авиационного завода №1 в Лодзи и компании Gamrat", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что ракета полностью выполнила программу полета: отделение ступеней, наведение в заданную точку пространства и полет по заданной траектории. "Она достигла высоты 65 км, совершив безопасный и устойчивый полет", – отметил он.

В Минобороны Польши отмечают, что испытания подтвердили работоспособность ключевых национальных технологий и стали шагом к дальнейшему развитию ракетных программ страны.

Читайте также: Польша готовит массовое производство крылатых ракет Barracuda-500

Подготовка к войне

Ранее мы писали о том, что Европа готовится к войне с РФ:

Читайте также: Президент Польши Навроцкий раскритиковал ЕС: "Это не союз нашей мечты"