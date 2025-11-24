Ривок оборонних технологій: Польща протестувала власну суборбітальну ракету

Польща провела успішні випробування нової суборбітальної ракети на Центральному полігоні ВПС в Устці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик, якого цитує Інтерфакс Україна.

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Польща розвиває національні оборонні технології

За словами Томчика, запуск ракети став важливим етапом розвитку національних оборонних технологій.

"Сьогодні відбувся успішний запуск триступеневої суборбітальної ракети, розробленої консорціумом Військового технічного інституту озброєння, Військового авіаційного заводу №1 у Лодзі та компанії Gamrat", – зазначив він.

Посадовець підкреслив, що ракета повністю виконала програму польоту: відокремлення ступенів, наведення в задану точку простору і політ за заданою траєкторією. "Вона досягла висоти 65 км, здійснивши безпечний і стійкий політ", – зазначив він.

У Міноборони Польщі наголошують, що випробування підтвердили працездатність ключових національних технологій та стали кроком до подальшого розвитку ракетних програм країни.

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