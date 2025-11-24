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Новини Польща готується до війни
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Ривок оборонних технологій: Польща протестувала власну суборбітальну ракету

У Польщі провели випробування власної ракети

Польща провела успішні випробування нової суборбітальної ракети на Центральному полігоні ВПС в Устці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик, якого цитує Інтерфакс Україна. 

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Польща розвиває національні оборонні технології 

За словами Томчика, запуск ракети став важливим етапом розвитку національних оборонних технологій.

"Сьогодні відбувся успішний запуск триступеневої суборбітальної ракети, розробленої консорціумом Військового технічного інституту озброєння, Військового авіаційного заводу №1 у Лодзі та компанії Gamrat", – зазначив він.

Посадовець підкреслив, що ракета повністю виконала програму польоту: відокремлення ступенів, наведення в задану точку простору і політ за заданою траєкторією. "Вона досягла висоти 65 км, здійснивши безпечний і стійкий політ", – зазначив він.

У Міноборони Польщі наголошують, що випробування підтвердили працездатність ключових національних технологій та стали кроком до подальшого розвитку ракетних програм країни.

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Підготовка до війни 

Раніше ми писали про те, що Європа готується до війни з РФ

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випробування (416) Польща (9334) ракети (4446)
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Топ коментарі
+28
Нє щоб в Макрона поклянчити ракети чи в трампа чи в німців! А тратять гроші на розробки! Взагалі неправильні якісь поляки.Це ж скільки грошей вкрасти можна було!
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24.11.2025 19:49 Відповісти
+20
Полякам респект, випробовують триступеневу ракету , тим більш враховуючи що раніше не мали свого ракетобудування, це вам не мультяшне фламінго конструкції 60-х років минулого століття, зважаючи на те що раніше Україна виготовляла суборбітальні ракети і не тільки. А ще поляки будують стіну на кордоні з оркостаном замість доріг і розмінування, от що означає відсутність доморощених зелених мародерів
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24.11.2025 20:03 Відповісти
+18
А далі так:
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24.11.2025 19:38 Відповісти
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А далі так:
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24.11.2025 19:38 Відповісти
ета будут самиє красівиє і грандіозниє похарани.
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24.11.2025 21:06 Відповісти
Навіщо таку красуню втрачати на знищення кладовіща?Є кращі цілі.
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24.11.2025 21:26 Відповісти
Молодці поляки, готуються
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24.11.2025 19:39 Відповісти
І як саме? Запустити у космос 50кг вантажу!!!
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24.11.2025 20:23 Відповісти
Нє щоб в Макрона поклянчити ракети чи в трампа чи в німців! А тратять гроші на розробки! Взагалі неправильні якісь поляки.Це ж скільки грошей вкрасти можна було!
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24.11.2025 19:49 Відповісти
Україна теж витрачала гроші на розробки. Міндіч не дасть збрехати.
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24.11.2025 20:53 Відповісти
Угу...Проста дєнєг жалка.(с)
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24.11.2025 21:17 Відповісти
А в нас Рожевий Фламінго!!!🤬
Складний та дорогий в виробництві.
Про ефективність ніхто не заїкається.
Яку шкоду противнику може нанести макет? 🤔
Виготовляється на такому супер ********* підприємстві, що там навіть звичайної фарби нормального кольору не знайшлося, щоб пофарбувати оце одоробло.

Але один бородач, вже півроку впарює його українцям, як вундервафлю, бо виробники його корєша.
А гроші 💰 в цього поца 🤡 завжди на першому місці.🤑
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24.11.2025 19:57 Відповісти
Це у пісні "розовий фламинго, дитя заката" - а у нас, дитя отката..)
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24.11.2025 20:03 Відповісти
Полякам респект, випробовують триступеневу ракету , тим більш враховуючи що раніше не мали свого ракетобудування, це вам не мультяшне фламінго конструкції 60-х років минулого століття, зважаючи на те що раніше Україна виготовляла суборбітальні ракети і не тільки. А ще поляки будують стіну на кордоні з оркостаном замість доріг і розмінування, от що означає відсутність доморощених зелених мародерів
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24.11.2025 20:03 Відповісти
От чого полякам бракує так це президента не поляка та своїх МІНДІЧЕЙ, нехай нам заздрять)
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24.11.2025 20:06 Відповісти
Ми колись із цього гівна виліземо? Як би спихнути полякам гундосу діаспору?
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24.11.2025 20:22 Відповісти
Як би вони до НАС не з'їзджались. Он наємів Афганістан спихнув нам. Батько ж його там колись зам міністра був. Але їм таких міністрів не потрібно. А наші олігархи прийняли їх тут.
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24.11.2025 21:59 Відповісти
І обходяться без всяких міндичей і штілерманів
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24.11.2025 20:51 Відповісти
Поляки молодці, що й казати. Але Україна, в рамках співпраці, може запропонувати Польщі протестувати ракету в бойових умовах. Можна спробувати чи подолає ракета систему ППО москви
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24.11.2025 20:58 Відповісти
Польща і в цьому нас вже обганяє. Тому що влада, і взагалі політики, в них патріоти, а не злодії походженням з комуняцької номенклатури ссср від якої відпочковались оте що зараз.

Оте що зараз - це закономірний "розквіт" олігархічного хаосу, який в нас десятиліттями цинічно і пафосно називали демократією і ніхто нічого достатнього не робив щоб навести порядок.
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24.11.2025 21:12 Відповісти
Хаос в нас розпочався з московськими клоунами. До клоунів такого бардака в країні не було.
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24.11.2025 21:40 Відповісти
Такого бардака не було. А не такий все ж був. Він розпочався з часів кучми.
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24.11.2025 22:03 Відповісти
Польща нас обігнала років 15-20 назад.
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24.11.2025 21:47 Відповісти
А у нас есть суборбиальный асфальт и шашлык
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24.11.2025 21:29 Відповісти
Привіт потужним фламіндічам.
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24.11.2025 21:46 Відповісти
 
 